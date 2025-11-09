Алькарас и Синнер бьются за звание 1-й ракетки — что кому надо на Итоговом: все расклады

Сезон-2025 почти завершён. В ATP осталось провести только один турнир, а именно Итоговый чемпионат, который пройдёт в Турине. По окончании этого соревнования станет известно, кто из теннисистов закончит сезон первой ракеткой мира. Сейчас на первую строчку претендуют два игрока: разумеется, это Карлос Алькарас и Янник Синнер, лучшие теннисисты мира на данный момент.

У кого из них больше шансов закончить сезон на вершине? С одной стороны, Алькарас подошёл к Итоговому с 1050-очковым отрывом от Синнера. Максимум в Турине можно заработать 1500 очков, но всё равно отыграть такое отставание очень сложно. С другой стороны, Янник, действующий победитель Итогового, прекрасно чувствует себя на крытом харде. Он уже два года не проигрывает на этом покрытии, а серия побед приближается к 30-матчевой отметке. Карлос же не слишком комфортно чувствует себя в зале. Пока у него лишь один титул в таких условиях (Роттердам-2025). Ну а поражение в первом же матче на «Мастерсе» в Париже, конечно, никак не добавляет уверенности.

За победу в поединке на групповом этапе Итогового дают 200 очков, за победу в полуфинале — 400, в финале — 500. Учитывая это, построим таблицу, в которой отразим все возможные очки Алькараса и Синнера после финального турнира. Важно помнить, что из группы можно выйти и с одним поражением, и даже с двумя.

Возможные очки Алькараса и Синнера после Итогового

Результат Группа 1/2 финала Финал Титул Алькарас 11 450*

11 250**

11 050*** 11 650

11 450*

11 250** 12 050

11 850*

11 650** 12 550

12 350*

12 150** Синнер 10 400*

10 200**

10 000*** 10 600

10 400*

10 200** 11 000

10 800*

10 600** 11 500

11 300*

11 100**

* Одно поражение в группе.

** Два поражения в группе.

*** Три поражения в группе.

Таким образом, Синнеру необходимо брать титул, чтобы у него были шансы опередить Алькараса. Даже если итальянец без поражений дойдёт до финала и уступит в титульном матче, у него будет 11 000 очков, а у Алькараса их уже 11 050.

Титул Янник может завоевать в трёх вариантах:

с двумя поражениями в группе;

с одним поражением в группе;

без поражений в группе.

В первом случае (два поражения в группе и титул) у Синнера не так много шансов закончить сезон первым. У него будет 11 100 очков, и Алькарасу надо будет выиграть всего один матч в группе, чтобы остаться на вершине. Если итальянец завоюет титул с одним поражением в группе, задача испанца усложняется. У Янника будет 11 300 очков, и в этом случае Карлосу необходимо выигрывать как минимум два матча: либо два в группе, либо один в группе, а другой — в полуфинале. А вот если Синнер пройдёт турнир без поражений (11 500 очков), Алькарас для сохранения первого места должен будет либо выиграть все три матча в группе, либо выйти в финал.

«Завершить год на первом месте – честно говоря, это была важная цель для меня с середины года. Потому что в начале года я об этом не думал. Я очень мотивирован хорошо играть, показывать свой лучший теннис, стараться одержать здесь несколько побед, выйти в полуфинал. Думаю, что хорошее выступление на этом турнире, победы здесь приведут к тому, что я закончу год на первом месте. Это своего рода одна и та же мотивация. Это взаимосвязано», — сказал Карлос на встрече с журналистами в Турине.

Карлос Алькарас и Янник Синнер Фото: Giorgio Perottino/Getty Images

На третье место по итогам сезона претендуют сразу шестеро теннисистов: Александр Зверев, Бен Шелтон, Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Феликс Оже-Альяссим и Лоренцо Музетти.

Возможные очки остальных участников Итогового после турнира

Результат Группа 1/2 финала Финал Титул Зверев 5360*; 5160**; 4960*** 5560; 5360*; 5160** 5960; 5760*; 5560** 6460; 6260*; 6060** Джокович 4820 Шелтон 4370*; 4170**; 3970*** 4570; 4370*; 4170** 4970; 4770*; 4570** 5470; 5270*; 5070** Фриц 4335*; 4135**; 3935*** 4535; 4335*; 4135** 4935; 4735*; 4535** 5435; 5235*; 5035** де Минор 4335*; 4135**; 3935*** 4535; 4335*; 4135** 4935; 4735*; 4535** 5435; 5235*; 5035** Оже-Альяссим 4245*; 4045**; 3845*** 4445; 4245*; 4045** 4845; 4645*; 4445** 5345; 5145*; 4945** Музетти 4200*; 4000**; 3800*** 4400; 4200*; 4000** 4800; 4600*; 4400** 5300; 5100*; 4900**

* Одно поражение в группе.

** Два поражения в группе.

*** Три поражения в группе.

Понятно, что шансы Зверева в этой борьбе смотрятся предпочтительнее. Шелтону, к примеру, нужно будет выйти в финал без поражений в группе (либо взять титул с поражениями), чтобы иметь хотя бы теоретическую возможность обойти немца. Да и то Александр в этом сценарии должен проиграть все три матча в группе, чтобы Бен опередил его. Так что остальные, скорее всего, будут сражаться не за третью, а за пятую строчку. На четвёртом месте идёт снявшийся с Турина Новак Джокович, у которого 4820 очков, и преследователи должны как минимум выходить в финал, чтобы опередить серба. Фриц и де Минор вообще идут синхронно (у американца лучше первый дополнительный показатель — сумма очков на «Шлемах» и обязательных «Мастерсах»), и вполне может статься так, что они закончат сезон с одинаковым количеством очков. В этом случае Тейлор опять-таки останется впереди.

А у женщин Итоговый турнир уже завершился. В финале Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко — 6:3, 7:6 (7:0).

Рыбакина благодаря титулу вернулась на пятое место в рейтинге WTA. Соболенко осталась первой ракеткой мира — это было известно ещё до турнира.

Рейтинг WTA после Итогового турнира (топ-10)