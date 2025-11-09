Алькарас и Синнер бьются за звание 1-й ракетки — что кому надо на Итоговом: все расклады

Сезон-2025 почти завершён. В ATP осталось провести только один турнир, а именно Итоговый чемпионат, который пройдёт в Турине. По окончании этого соревнования станет известно, кто из теннисистов закончит сезон первой ракеткой мира. Сейчас на первую строчку претендуют два игрока: разумеется, это Карлос Алькарас и Янник Синнер, лучшие теннисисты мира на данный момент.
У кого из них больше шансов закончить сезон на вершине? С одной стороны, Алькарас подошёл к Итоговому с 1050-очковым отрывом от Синнера. Максимум в Турине можно заработать 1500 очков, но всё равно отыграть такое отставание очень сложно. С другой стороны, Янник, действующий победитель Итогового, прекрасно чувствует себя на крытом харде. Он уже два года не проигрывает на этом покрытии, а серия побед приближается к 30-матчевой отметке. Карлос же не слишком комфортно чувствует себя в зале. Пока у него лишь один титул в таких условиях (Роттердам-2025). Ну а поражение в первом же матче на «Мастерсе» в Париже, конечно, никак не добавляет уверенности.
За победу в поединке на групповом этапе Итогового дают 200 очков, за победу в полуфинале — 400, в финале — 500. Учитывая это, построим таблицу, в которой отразим все возможные очки Алькараса и Синнера после финального турнира. Важно помнить, что из группы можно выйти и с одним поражением, и даже с двумя.
Возможные очки Алькараса и Синнера после Итогового
|Результат
|Группа
|1/2 финала
|Финал
|Титул
|Алькарас
|11 450*
11 250**
11 050***
|11 650
11 450*
11 250**
|12 050
11 850*
11 650**
|12 550
12 350*
12 150**
|Синнер
|10 400*
10 200**
10 000***
|10 600
10 400*
10 200**
|11 000
10 800*
10 600**
|11 500
11 300*
11 100**
* Одно поражение в группе.
** Два поражения в группе.
*** Три поражения в группе.
Таким образом, Синнеру необходимо брать титул, чтобы у него были шансы опередить Алькараса. Даже если итальянец без поражений дойдёт до финала и уступит в титульном матче, у него будет 11 000 очков, а у Алькараса их уже 11 050.
Титул Янник может завоевать в трёх вариантах:
- с двумя поражениями в группе;
- с одним поражением в группе;
- без поражений в группе.
В первом случае (два поражения в группе и титул) у Синнера не так много шансов закончить сезон первым. У него будет 11 100 очков, и Алькарасу надо будет выиграть всего один матч в группе, чтобы остаться на вершине. Если итальянец завоюет титул с одним поражением в группе, задача испанца усложняется. У Янника будет 11 300 очков, и в этом случае Карлосу необходимо выигрывать как минимум два матча: либо два в группе, либо один в группе, а другой — в полуфинале. А вот если Синнер пройдёт турнир без поражений (11 500 очков), Алькарас для сохранения первого места должен будет либо выиграть все три матча в группе, либо выйти в финал.
«Завершить год на первом месте – честно говоря, это была важная цель для меня с середины года. Потому что в начале года я об этом не думал. Я очень мотивирован хорошо играть, показывать свой лучший теннис, стараться одержать здесь несколько побед, выйти в полуфинал. Думаю, что хорошее выступление на этом турнире, победы здесь приведут к тому, что я закончу год на первом месте. Это своего рода одна и та же мотивация. Это взаимосвязано», — сказал Карлос на встрече с журналистами в Турине.
Карлос Алькарас и Янник Синнер
Фото: Giorgio Perottino/Getty Images
На третье место по итогам сезона претендуют сразу шестеро теннисистов: Александр Зверев, Бен Шелтон, Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Феликс Оже-Альяссим и Лоренцо Музетти.
Возможные очки остальных участников Итогового после турнира
|Результат
|Группа
|1/2 финала
|Финал
|Титул
|Зверев
|5360*; 5160**; 4960***
|5560; 5360*; 5160**
|5960; 5760*; 5560**
|6460; 6260*; 6060**
|Джокович
|4820
|Шелтон
|4370*; 4170**; 3970***
|4570; 4370*; 4170**
|4970; 4770*; 4570**
|5470; 5270*; 5070**
|Фриц
|4335*; 4135**; 3935***
|4535; 4335*; 4135**
|4935; 4735*; 4535**
|5435; 5235*; 5035**
|де Минор
|4335*; 4135**; 3935***
|4535; 4335*; 4135**
|4935; 4735*; 4535**
|5435; 5235*; 5035**
|Оже-Альяссим
|4245*; 4045**; 3845***
|4445; 4245*; 4045**
|4845; 4645*; 4445**
|5345; 5145*; 4945**
|Музетти
|4200*; 4000**; 3800***
|4400; 4200*; 4000**
|4800; 4600*; 4400**
|5300; 5100*; 4900**
* Одно поражение в группе.
** Два поражения в группе.
*** Три поражения в группе.
Понятно, что шансы Зверева в этой борьбе смотрятся предпочтительнее. Шелтону, к примеру, нужно будет выйти в финал без поражений в группе (либо взять титул с поражениями), чтобы иметь хотя бы теоретическую возможность обойти немца. Да и то Александр в этом сценарии должен проиграть все три матча в группе, чтобы Бен опередил его. Так что остальные, скорее всего, будут сражаться не за третью, а за пятую строчку. На четвёртом месте идёт снявшийся с Турина Новак Джокович, у которого 4820 очков, и преследователи должны как минимум выходить в финал, чтобы опередить серба. Фриц и де Минор вообще идут синхронно (у американца лучше первый дополнительный показатель — сумма очков на «Шлемах» и обязательных «Мастерсах»), и вполне может статься так, что они закончат сезон с одинаковым количеством очков. В этом случае Тейлор опять-таки останется впереди.
А у женщин Итоговый турнир уже завершился. В финале Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко — 6:3, 7:6 (7:0).
Рыбакина благодаря титулу вернулась на пятое место в рейтинге WTA. Соболенко осталась первой ракеткой мира — это было известно ещё до турнира.
Рейтинг WTA после Итогового турнира (топ-10)
- Арина Соболенко (Беларусь) — 10 870 очков
- Ига Швёнтек (Польша) — 8395
- Кори Гауфф (США) — 6763
- Аманда Анисимова (США) — 6287
- Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850
- Джессика Пегула (США) — 5583
- Мэдисон Киз (США) — 4335
- Жасмин Паолини (Италия) — 4325
- Мирра Андреева (Россия) — 4319
- Екатерина Александрова (Россия) — 3375