«Группы стали абсолютно неравными». Снятие Джоковича с Итогового спровоцировало скандал

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович всё-таки снялся с Итогового чемпионата ATP после завоевания 101-го титула в карьере на соревнованиях категории 250 в Афинах, сославшись на травму плеча.

«С нетерпением ждал турнира в Турине, чтобы там выложиться по полной, но после сегодняшнего финала в Афинах с грустью сообщаю, что вынужден сняться с турнира из-за продолжающейся травмы. Приношу искренние извинения болельщикам, которые надеялись увидеть мою игру — ваша поддержка очень важна для меня. Желаю всем игрокам отличного турнира и с нетерпением жду возможности вскоре снова выйти на корт к вам!» — написал Джокович на личной странице в соцсетях.

Место Новака на Итоговом занял итальянец Лоренцо Музетти. Именно итальянец только что уступил сербу в финале Афин и закончил Чемпионскую гонку на девятом месте, не сумев опередить Феликса Оже-Альяссима. Решение Джоковича сняться всё-таки сделало Музетти последним участником Итогового. Первым запасным стал казахстанский теннисист Александр Бублик, а вторым – норвежец Каспер Рууд.

Снятие Джоковича – сам по себе разочаровывающий факт для любителей тенниса. Многие хотели увидеть Новака в борьбе за рекордный восьмой титул Итогового. Серб ранее указывал на то, что ему сложно конкурировать с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом в пятисетовом формате на «Шлемах», но здесь играют максимум три партии, к тому же на групповом этапе — через день, что давало сербу определённые шансы на успех.

Новак Джокович снялся с Итогового после завоевания титула в Афинах Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Важно отметить, что Джокович участвовал в жеребьёвке Итогового, будучи четвёртым сеяным. Новак попал в группу к Карлосу Алькарасу, Тейлору Фрицу и Алексу де Минору, которая номинально выглядела сложнее, чем квартет с Янником Синнером, Александром Зверевым, Беном Шелтоном и Феликсом Оже-Альяссимом. Очевидно, Джокович действительно до последнего не мог принять решение по поводу участия в Итоговом. Победа в финале Афин над Музетти (4:6, 6:3, 7:5) заняла три часа. Только после этого 38-летний Новак понял, что его состояние не позволит нормально выступить в Турине. Первым о снятии с Итогового он сообщил лично Лоренцо во время рукопожатия у сетки, а позже сделал официальное объявление в соцсетях.

Музетти напрямую займёт место Джоковича на Итоговом. Лоренцо является участником турнира с самым низким рейтингом и формально должен пребывать в четвёртой корзине с Оже-Альяссимом, однако никто не будет проводить новую жеребьёвку. Квартет с Алькарасом теперь вовсе не выглядит «группой смерти», а соперники испанца кажутся более простыми, чем у Синнера. Это может сыграть важную роль в борьбе теннисистов за звание первой ракетки мира по итогам года. Снятие Джоковича с Итогового создало настоящий дисбаланс на Итоговом и ударило по репутации ATP, что с недовольством отмечают многие представители теннисного сообщества.

«Огромный удар по имиджу ATP из-за снятия Джоковича с Итогового. Это показывает, что ваш календарь более чем непригоден. Это показывает, что величайший игрок всех времён предпочёл сыграть на турнире категории 250 неделей ранее, даже если он квалифицировался на Итоговый. Неважен даже тот факт, что он стал победителем этого турнира. В целом всё выглядит очень и очень плохо.

Интересно, что Джокович после US Open говорил, как сложно играть с Синнером и Алькарасом в трёх сетах. Он прошёл отбор на Турин, имея, возможно, два-три шанса сыграть с Синнером и Алькарасом в трёх сетах, чтобы набрать потенциальный импульс перед 2026 годом. Однако Новак решил играть в Афинах, а затем всё равно снялся с Турина», — написал популярный аккаунт Tennis Connected в соцсети.

«После снятия Новака три из четырёх оставшихся топ-5 игроков турнира окажутся в одной группе. Это группа Янника», — отметил итальянский комментатор Джорджо Спалутто.

Снятие Джоковича с Итогового обострило борьбу между Алькарасом и Синнером за звание первой ракетки мира Фото: Giorgio Perottino/Getty Images for Citta Di Torino

«Янник должен обыгрывать всех в своей группе, независимо от их посева. Проблема в том, что Алькарас теперь может сделать то же самое в своей группе», — добавил итальянский обозреватель Алессандро Джилардони.

«Правда в том, что после снятия Новака группы стали абсолютно неравными. Группа Синнера гораздо сильнее. Алькарас должен априори бороться за первое место с Фрицем. Эти двое будут фаворитами в борьбе за выход в полуфинал. Как вы на это смотрите?» — написал испанский журналист Хосе Морон.

«Хорошо, что Музетти получил шанс сыграть на этом турнире в своей родной стране, но то, как всё развивалось на этой неделе, создавало впечатление, что всё было задумано так, чтобы максимально измучить Лоренцо и Оже-Альяссима. Бедные графические дизайнеры, которым пришлось сделать множество версий плакатов с составом участников. Я уверен, что они изрядно намучились», — подчеркнул американский обозреватель Бен Ротенберг.