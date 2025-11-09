Скидки
Главная Теннис Статьи

Итоговый турнир ATP 2025: Карлос Алькарас переиграл Алекса де Минора в первом матче, результат, счёт, статистика, где смотреть

Алькарас впервые в карьере стартовал на Итоговом с победы! Он в пятый раз одолел де Минора
Арина Полуянова
Карлос Алькарас
Аудио-версия:
Комментарии
Карлосу просто необходимы успешные матчи в группе, чтобы сохранить лидерство в рейтинге.

Мужской Итоговый турнир стартовал в Турине! Уже в воскресенье, 9 ноября, на ATP Finals состоялись первые матчи.

Открыли этот игровой день парники. Третьи сеяные Марсель Гранольерс/Орасио Себальос переиграли Кевина Кравица/Тима Пюца (№6 посева) – 6:4, 4:6, [10:6]. Первые в этом году завоевали два «Шлема» – «Ролан Гаррос» и US Open. Вторые в текущем сезоне взяли лишь один титул – на «пятисотнике» в Галле – а ещё сыграли в полуфинале Australian Open.

Что касается одиночников, то первыми на корт вышли Карлос Алькарас (№1 посева) и Алекс де Минор (№7). Испанец уверенно лидировал в их противостоянии (4-0). Единственная встреча на харде прошла в Роттердаме в этом сезоне и завершилась в трёх сетах (6:4, 3:6, 6:2).

Итоговый ATP – 2025. Одиночный разряд

Итоговый турнир, конечно, нельзя назвать коронным для Алькараса. Лучшим его результатом стал полуфинал в сезоне-2023. В прошлом году Карлос и вовсе не смог выйти из группы. Что до де Минора, то он на Итоговом он играл лишь однажды – в 2024-м – но не одержал ни одной победы.

Алькарас перед стартом турнира рассказал об условиях в Турине. Именно здесь испанец поборется за сохранение первой строчки рейтинга с Янником Синнером.

«Мне очень нравится скорость здесь, корта в Турине. Если честно, мне он нравился и в Париже, однако я плохо играл в тактическом плане. Но после этих дней тренировок мы стали лучше понимать, как действовать на таких кортах», — приводит слова Карлоса аккаунт @alcarazzupdates в социальной сети Х.

Матч выдался упорным, а ход его – нелинейным. По ходу первой партии Алькарас первым перехватывал контроль над игрой, делал брейки, поддавливал де Минора, а австралиец включался только в такие напряжённые моменты, когда всё начинало валиться из рук. Только вот надолго удерживать высокий темп Алекс не мог. Даже на тай-брейке, до которого вполне справедливо дошло дело, де Минор вёл со счётом 5:3. Однако в этот самый момент Алькарас сократил количество ошибок, снова повысил градус напряжения и забрал четыре розыгрыша подряд. А вместе с ними и первый сет – 7:6 (7:5).

По активно выигранным мячам и невынужденным ошибкам Алькарас набрал 21/19. Де Минор – 8/11.

Вторая партия началась даже сложнее, чем первая: парни обменялись своими подачами. Но это только на самом старте. В третьем гейме Карлос вновь забрал подачу Алекса и запустил марафон из пяти выигранных геймов кряду. Хотя австралиец в своих мини-партиях боролся и регулярно устраивал яркие розыгрыши.

Поцеплялся де Минор на приёме при 2:5 – даже довёл счёт до «ровно» – однако Алькарас был слишком убедителен и активен. Хотя, конечно, и брака в игре первой ракетки мира было предостаточно.

В итоге Карлос в пятый раз в карьере переиграл Алекса. В Турине на это у испанца ушёл 1 час 40 минут. Итоговый счёт – 7:6, 6:2.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
09 ноября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		2
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Де Минор потерпел четвёртое поражение подряд на этом турнире, а Алькарас впервые в карьере одержал победу на старте Итогового! В прошлом году Карлос в первом матче уступил Касперу Рууду, а в 2023-м – Александру Звереву.

А ещё, чтобы сохранить за собой первую строчку рейтинга, Карлосу нужно выиграть все встречи в группе. Так что начало для испанца положено.

За развитием мужского Итогового в Турнире следите вместе с «Чемпионатом».

