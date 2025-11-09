Скидки
Главная Теннис Статьи

Елена Рыбакина отказалась делать фото с главой WTA Поршей Арчер на церемонии после победы на Итоговом чемпионате WTA 2025 года

«Пожалуйста, никаких фото». Демарш Рыбакиной на церемонии Итогового не прошёл незамеченным
Михаил Георгиев
Елена Рыбакина
Аудио-версия:
Комментарии
Елена всё ещё не забыла позицию главы WTA Порши Арчер по делу тренера Стефано Вукова.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в блестящем стиле выиграла Итоговый чемпионат WTA, одолев в финале первую ракетку мира Арину Соболенко (6:3, 7:6).

Рыбакина добыла победы во всех пяти матчах турнира в Эр-Рияде, что позволило ей заработать максимально возможные $ 5,325 млн призовых. Кроме того, Елена закончит год в качестве пятой ракетки мира.

Рыбакина выдала феноменальную концовку сезона. Титул на Итоговом стал логичным завершением
Триумф Рыбакиной несколько омрачил инцидент на церемонии награждения Итогового. Казахстанская теннисистка отказалась фотографироваться с главой WTA Поршей Арчер. Елена демонстративно отошла в сторону от Арчер и Соболенко. Представитель WTA Пит Холтерман звал Елену обратно, однако она ясно дала понять ему: «Пожалуйста, никаких фото». Рыбакина вернулась к Соболенко только в тот момент, когда Арчер уже ушла.

«Я предпочитаю оставить этот вопрос между нами. Думаю, что мы все делаем свою работу. У нас была возможность поговорить, но, в конце концов, этого так и не произошло», — объяснила своё решение Рыбакина на пресс-конференции.

Порша Арчер после Итогового сделала фото только с Ариной Соболенко

Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Причины отрицательного отношения Рыбакиной к Арчер хорошо известны. С января по август тренер теннисистки Стефано Вуков был официально отстранён от работы в WTA. Хорватского специалиста обвиняли в нарушении кодекса поведения и оскорбительном отношении к Рыбакиной, но летом он смог обжаловать решение и вернулся к деятельности.

Елена с начала этого года выступала против дисквалификации тренера. Её не волновали результаты официального расследования WTA, в ходе которого были выявлены случаи излишне жёсткого поведения Вукова. Да, Рыбакина сама увольняла Стефано перед US Open – 2024, но очень быстро они уладили все разногласия. Казахстанка хотела возобновить работу с Вуковым уже в январе, когда её команду покинул именитый Горан Иванишевич.

Какое-то время тренером Рыбакиной являлся итальянец Давиде Сангинетти. Он изначально не считался долгосрочной опцией и приходил только на период бана Вукова, с которым находится в дружеских отношениях. Сангинетти вместе со Стефано отработал на US Open, после чего хорват стал единственным тренером Елены.

Результат возобновления сотрудничества Рыбакиной и Вукова стал заметен достаточно быстро. Елена планомерно выходила из игровой «спячки» и набрала солидные обороты к концу сезона. Она взяла титул на «пятисотнике» в Нинбо, затем дошла до полуфинала Токио, в последний момент обеспечила себе участие в Итоговом чемпионате WTA и уверенно выиграла его. Заслуга Вукова в этом огромная.

Елена Рыбакина и Стефано Вуков празднуют победу на Итоговом

Фото: NurPhoto via Getty Images

Возможно, Стефано не является образцом корректности, но Елену всё устраивает в сотрудничестве с хорватом. Порша Арчер и WTA пытались защитить Рыбакину, хотя она об этом не просила. Очевидно, Елене не нравилось, когда сторонние люди решали всё за неё и запрещали работать с Вуковым.

22-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в паре и миксте Пэм Шрайвер активно защищала Рыбакину в период скандала с Вуковым. Вот только Елена прямо говорила Шрайвер, что тоже не нуждается в её поддержке.

Со скандального тренера Рыбакиной сняли бан. Он может вернуться к ней прямо на US Open
Постепенно отношение Шрайвер к Рыбакиной ухудшилось. Пэм сделала довольно критическую публикацию о Елене после ситуации с Арчер на Итоговом.

«Представьте: выигрываешь за один турнир призовых больше, чем вся «Оригинальная девятка» (основательницы WTA-тура. – Прим. «Чемпионата») суммарно за карьеру, а потом наезжаешь на главу WTA, потому что та попыталась повысить безопасность в вашем виде спорта. Это просто немыслимо», — написала Шрайвер в соцсетях.

Демарш Рыбакиной не обошли стороной и журналисты.

«Рыбакина, завоевав титул, отказалась позировать для фото с новым генеральным директором WTA. Напомним, её тренер Вуков был отстранён от работы и находился под следствием по подозрению в домогательствах. Она всегда всё отрицала, несмотря на наличие улик. В последние годы между теннисистками и WTA случались и другие конфликты. Честно говоря, это плохая реклама для спорта», — отметил испанский обозреватель Хосе Морон.

«Сезон 2025 года должен был завершиться на высокой ноте церемонией после финала Итогового турнира WTA. Вместо этого чемпионка показала, кто для неё важнее. В эту теннисную субботу было слишком много драмы», — написала канадская журналистка Стефани Майлз.

В сложившейся ситуации хочется призвать все стороны снизить градус напряжённости. Порше Арчер и Пэм Шрайвер пора прекратить попытки защитить Рыбакину, ведь теннисистка в этом не нуждается. Самой Елене тоже уместно забыть о разногласиях. Очевидно, близкой подругой с Арчер она не станет, но в будущем хотя бы сможет спокойно выполнить обязательную часть протокольных мероприятий и избежит скандальных обсуждений.

