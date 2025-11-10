Фриц и Алькарас возглавили группу на Итоговом чемпионате ATP! И оба с разницей геймов «+5»

В выходные в Турине стартовал Итоговый чемпионат ATP. Первые встречи уже прошли, а во второй игровой день, 10 ноября, свой путь на турнире в одиночном разряде начинали Лоренцо Музетти (№9 посева), который попал в число участников после снятия Новака Джокович, и Тейлор Фриц (№6).

В этом году теннисисты не пересекались ни разу, однако три их последних матча в 2024 году остались за итальянцем. А вот победителем в единственной встрече на харде на Кубке Дэвиса в 2022-м был Фриц. Перед этим он обыграл Лоренцо на Уимблдоне. Так, счёт в личных встречах у спортсменов перед началом поединка был 3-2 в пользу Музетти.

Тейлор дебютировал на Итоговом в сезоне-2022 и дошёл тогда до полуфинала. На следующий год он был запасным, а в 2024-м добрался до титульного матча, в котором уступил Яннику Синнеру — 4:6, 4:6.

А вот Лоренцо приехал в Турин впервые. В гонке на турнир он был девятым, однако в последний момент занял место Новака Джоковича, который отказался от участия после победы над итальянцем в финале ATP-250 в Афинах.

«Новак действовал в рамках правил ATP и турнира. Странная ситуация была в том, что Джокович буквально играл за неделю до «Мастерса», это немного необычно для уже квалифицированного игрока. В конце матча у сетки он сказал мне, что не приедет. Мы рассмеялись. Всю неделю было очень любопытно, приедет он или нет, но старался сосредоточиться на себе. Думаю, у меня это получилось, хотя я и не выиграл финал. В Афинах не было никаких его заявлений. Он сказал на пресс-конференции, что скажет «да» или «нет» после турнира, так и было, Новак сдержал своё слово, сказал мне это прямо у сетки, когда выиграл у меня», — приводит слова Музетти Ubitennis.

Тяжело начали поединок оба теннисиста. Музетти не мог приспособиться к быстрому корту, а Фриц не успевал за укороченными ударами итальянца и часто попадал в аут. К тому же и розыгрыши были затяжными. Один только четвёртый гейм длится почти 10 минут. Его со второго брейк-пойнта забрал Тейлор, выйдя вперёд 3:1. Теперь американца было не остановить — он полностью переигрывал Лоренцо на задней линии. Тем не менее Музетти не без труда взял две своих следующих подачи, но добраться до брейка не смог. Так, первый сет остался за Фрицем — 6:3 за 48 минут, несмотря на то что у итальянца было больше активно выигранных мячей (12 против 11) и меньше невынужденных ошибок (семь против девяти).

В начале второй партии теннисисты снова обменялись своими подачами, а в третьем гейме Тейлор вновь реализовал брейк-пойнт. Бэкхенд у Музетти работал безупречно, а вот форхенд переживал не лучшие времена. Тем не менее больше итальянец не отдавал своих геймов. Но, пользуясь преимуществом в один гейм, Фрицу удалось завершить сет со счётом 6:4, а вместе с тем – и встречу. 6:3, 6:4 за 1 час 42 минуты.

Вот так Тейлор Фриц одержал свою первую победу на Итоговом турнире – 2025. В следующем матче, 11 ноября, ему предстоит сыграть с Карлосом Алькарасом за единоличное лидерство в группе. Любопытно, что у американца и испанца перед очной встречей полное равенство не только по победам и соотношению сетов, но и по разнице геймов. Лоренцо Музетти же встретится во вторник с Алексом де Минором, а с испанцем сразится в рамках 3-го тура групповой стадии в четверг, 13 ноября.

Также в ночь с 9 на 10 ноября в группе Бьорна Борга завершилась встреча Александра Зверева и Бена Шелтона. Немец победил со счётом 6:3, 7:6 (8:6). На тай-брейке он ушёл с тройного сетбола.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. В его рамках Зверев пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Шелтона же семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Теперь счёт личных встреч Александра и Бена стал 5-0 в пользу немца. Вот так Зверев оценил свою победу: «Знал, что против него мне нужно иметь очень высокий процент первой подачи, потому что он очень агрессивен на вторых подачах. Понимал, это будет одним из ключевых факторов сегодня, очень доволен победой», — сказал он в интервью на корте.

Второй матч в группе Бьорна Борга между Янником Синнером и Феликсом Оже-Альяссимом состоится поздно вечером в понедельник. Итоговый чемпионат проходит с 9 по 16 ноября. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».