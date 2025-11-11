Скидки
Главная Теннис Статьи

Итоговый чемпионат ATP, Турин-2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Янник Синнер победил, расклады после 1-го тура

Синнер начал с победы защиту титула на Итоговом. Выиграл 27-й матч подряд на крытом харде
Александр Насонов
Синнер начал с победы защиту титула на Итоговом
Аудио-версия:
После 1-го тура разрыв в рейтинге между Алькарасом и его главным соперником не изменился.

В понедельник, 10 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) завершились матчи 1-го тура группового этапа. Последними в борьбу вступили четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер, посеянный под вторым номером, и канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (8).

Главный соперник Синнера начал турнир с победы:
Алькарас впервые в карьере стартовал на Итоговом с победы! Он в пятый раз одолел де Минора
Алькарас впервые в карьере стартовал на Итоговом с победы! Он в пятый раз одолел де Минора

Синнер, действующий чемпион Итогового турнира, и Оже-Альяссим проводили второй матч подряд друг с другом. В финале «Мастерса» в Париже итальянский теннисист одержал победу со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Эта победа позволила Яннику выйти вперёд в противостоянии с Феликсом — 3-2. Тот выиграл первые две встречи, а в этом сезоне Синнер до Парижа побеждал канадца в четвертьфинале Цинциннати (6:0, 6:2) и в полуфинале US Open (6:1, 3:6, 6:3, 6:4).

После финала в столице Франции Оже-Альяссим назвал Синнера «машиной для подач». «Честно, он силён везде. Он очень хорошо подаёт. Всё делает качественно, в каком-то смысле это машина для подач. Когда покрытие стабильно, нет погодных условий, которые могли бы ему помешать… Даже в защите Янник сбалансирован. Иногда, когда я делал смэши и удары с лёта, Синнер оставался уравновешенным и непоколебимым. Даже на возврате и подаче он сбалансирован. Покрытие внутри помещения помогает ему найти этот баланс», — цитирует канадца Tennis Legend.

Несмотря на три поражения подряд, перед отчётной встречей Феликс настраивался на победу. «Что ж, да, это необычный способ начать турнир. На других турнирах всё обычно по-другому. На Итоговом ты заранее знаешь, что каждый матч будет сложным.

Начинаю турнир с самого серьёзного испытания, что в каком-то смысле интересно, потому что, думаю, победа в таком поединке может придать уверенности, что ты способен пройти далеко на этом турнире. С нетерпением жду возможности сыграть против него и ощутить атмосферу. Думаю, будет очень классно», — говорил он на пресс-конференции.

У обоих игроков с самого начала матча с подачей оказался полный порядок — соответственно, на приёме у них шансов почти не было. Геймы пролетали один за другим, поскольку долгих розыгрышей теннисисты зрителям почти не дарили. Синнер, подававший первым, всё время был чуть впереди, но Оже-Альяссим, собиравший эйсы (восемь за партию), не отставал. В шестом гейме у Феликса пошли ошибки, и Янник за счёт этого дважды выходил на брейк-пойнт, однако дожать соперника не смог. Ценой немалых усилий канадец удержал подачу в этом затяжном гейме — 3:3.

Синнер же в своих геймах не позволял себе неудачных отрезков. (На своей подаче он отдал всего три очка за шесть геймов.) А в 10-м гейме итальянец, принимая, имел все шансы завершить сет в свою пользу. Оже-Альяссим занервничал и в самом начале подарил оппоненту два лёгких очка. Феликс вроде бы выправил положение, однако Янник не отпускал его и добрался до сетбола. На нём канадцу пришлось подавать вторым мячом — а итальянец неожиданно пробил с форхенда в сетку. Так Оже-Альяссим и здесь выкрутился — 5:5.

Казалось, всё идёт к тай-брейку, однако у Синнера были другие планы. В 12-м гейме Оже-Альяссим отдал подачу с 30:0. После одного из розыгрышей он как-то неловко поставил ногу, после чего стал прихрамывать. Один сетбол он отыграл, но после «ровно» потерпел неудачу. Сперва канадец опрометчиво пошёл к сетке, получив обводящий, а на втором сетболе неудачно подрезал — 7:5 в пользу Синнера за 58 минут. Янник, который доминировал на задней линии и на первой подаче взял 21 очко из 21, закончил сет с положительным балансом виннеров/невынужденных (12 против восьми), а Феликс — с отрицательным (16 против 18). Проиграв партию, канадец на какое-то время ушёл в подтрибунные помещения.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первых двух геймах второго сета Оже-Альяссим взял лишь по очку и заранее попросил себе медицинский перерыв — на период после третьего гейма. Гейм этот, кстати, Синнер начал с 0:30, допустив свою первую в матче двойную ошибку, но всё же подтвердил брейк — 3:0. А к канадцу после этого вышел физиотерапевт, принявшийся колдовать над его левой ногой.

Медицинский перерыв Феликса Оже-Альяссима

Медицинский перерыв Феликса Оже-Альяссима

Фото: Кадры из трансляции

Переворота в игре ожидаемо не случилось. В четвёртом гейме Синнер не использовал два брейк-пойнта, однако в шестом гейме всё же взял чужую подачу, после того как Оже-Альяссим на брейк-пойнте с хафкорта как-то непонятно укоротил в сетку. Подавая на матч при 5:1, Янник не замедлил закрыть встречу — 7:5, 6:1 за 1 час 38 минут.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
10 ноября 2025, понедельник. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Так Синнер одержал 27-ю победу подряд на харде в зале. Эта его серия началась ещё в плей-офф Кубка Дэвиса 2023 года.

В группе Джимми Коннорса после 1-го тура на первых двух строчках расположились Тейлор Фриц и Карлос Алькарас, у которых по одной победе, — американец впереди по проценту выигранных геймов. Замыкают таблицу Алекс де Минор и Лоренцо Музетти, проигравшие свои стартовые матчи. В группе Джимми Коннорса лидерство захватили Янник Синнер и Александр Зверев, а в отстающих значатся Бен Шелтон и Феликс Оже-Альяссим.

Итоговый чемпионат ATP. Турин-2025. Турнирная сетка

А какова ситуация в борьбе за звание первой ракетки мира по итогам сезона? У Алькараса после 1-го тура стало 11 250 очков, у Синнера — 10 200. Карлосу осталось одержать две победы, чтобы не зависеть от результатов Янника на этом Итоговом. Чтобы гарантированно остаться первым, испанец должен либо выиграть ещё два матча в группе, либо один в группе, а ещё один — в полуфинале. Устроит его и одна победа в полуфинале, если он выйдет туда с результатом 1-2 в группе.

Возможные очки Алькараса и Синнера после Итогового

РезультатГруппа1/2 финалаФиналТитул
Алькарас11 450*
11 250**		11 650
11 450*
11 250**		12 050
11 850*
11 650**		12 550
12 350*
12 150**
Синнер10 400*
10 200**		10 600
10 400*
10 200**		11 000
10 800*
10 600**		11 500
11 300*
11 100**

* Одно поражение в группе.
** Два поражения в группе.

Итоговый турнир закончится 16 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

