«Клеймо до конца жизни». Джокович прямо предупредил Синнера о последствиях допинг-скандала

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович пришёл на интервью к британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Мы не всегда сходились во взглядах. Но на этой неделе встретимся лицом к лицу», – написал Джокович в соцсетях.

В 2022 году Морган публично критиковал Джоковича за позицию по отказу вакцинироваться от коронавируса, что привело к аннулированию визы серба и депортации его из Австралии. Примечательно, что Новак сам решил затронуть эту тему в интервью, когда Морган задал ему вопрос о допинг-скандале с участием второй ракетки мира Янника Синнера.

«Что касается Синнера, есть ли у него клеймо из-за истории с допингом?» — спросил Морган.

«Это клеймо с ним до конца жизни, как облако коронавируса будет следовать за мной. Тебе стоит спросить у него самого», — ответил Джокович.

Новак Джокович на интервью у Пирса Моргана Фото: Из личного архива Пирса Моргана

Допинг-проба, которая дала положительный результат, была взята у Синнера 10 марта 2024 года на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ней обнаружили метаболит клостебола в низких концентрациях. Другая допинг-проба была взята во внесоревновательный период спустя восемь дней и показала наличие в организме Янника того же вещества. В обоих случаях Синнер сумел оспорить временное отстранение, которое предусмотрено в подобных ситуациях, и продолжить выступать на соревнованиях. Игрок объяснил, что вещество попало в его организм в результате халатности фитнес-тренера Умберто Феррары и физиотерапевта Джакомо Налди, который наносил на свою кожу спрей, содержащий клостебол, для лечения небольшой раны, а затем проводил процедуры с Янником.

В Международной ассоциации обеспечения честности в теннисе (ITIA) посчитали объяснения Синнера заслуживающими доверия и не стали возражать против апелляций об отмене временного отстранения. Позднее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) потребовало дисквалифицировать Янника на срок от одного до двух лет. После этого ITIA передала дело в независимый трибунал для рассмотрения фактов. После завершения слушаний трибунал пришёл к выводу об отсутствии вины или халатности со стороны теннисиста, что позволило ему избежать длительной дисквалификации.

Синнера лишили призовых и 400 заработанных очков на турнире в Индиан-Уэллсе, а также отстранили на три месяца – с февраля по май 2025 года. Янник оставался первой ракеткой мира в течение периода вне игры, Карлос Алькарас сумел опередить его только после победы на US Open. Но даже сейчас у Синнера есть шанс закончить год лидером рейтинга ATP в случае завоевания титула на Итоговом чемпионате и не слишком удачного выступления там Алькараса.

Нельзя сказать, что допинг-скандал вообще не сказался на Синнере. Янник продолжает доминировать на корте, однако в репутационном плане он пострадал. Многие действительно будут постоянно припоминать ему случай с клостеболом и довольно мягкое наказание за обнаружение в организме запрещённого вещества.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В этом плане случай Синнера действительно чем-то схож со скандалом Джоковича на Australian Open — 2022. Тогда Новак в статусе первой ракетки мира прилетел в Мельбурн для участия в турнире «Большого шлема», но был задержан в аэропорту 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса.

После разбирательства виза Джоковича была аннулирована, а сам он предупреждён о необходимости покинуть страну. Новак оспаривал законность решения пограничной службы, однако австралийские власти 14 января повторно аннулировали визу теннисиста. Юристы, представлявшие спортсмена, получили судебное постановление на немедленную депортацию серба и вновь попытались отменить решение об аннулировании визы, но проиграли дело. Федеральный суд Австралии признал законным и обоснованным решение властей страны аннулировать визу серба и депортировать его как «представляющего угрозу общественному порядку». В течение 11 дней весь мир пристально следил за ситуацией с Джоковичем, прежде чем легендарного игрока выдворили из Австралии 16 января, посадив на рейс в Дубай.

Интересно, что сам Новак сравнил свой случай с допинг-скандалом Синнера. Джокович по сей день не считает себя в чём-либо виновным. Недавно серб даже заявил, что его пытались отравить в Мельбурне. Ответ Новака на вопрос Пирса Моргана о Яннике был довольно коротким и закончился фразой «лучше спросить у него самого». Джокович не захотел углубляться в тему, но в то же время сравнение со своей ситуацией можно трактовать как определённую поддержку Синнера и утверждение, что последствия громкого дела станут долгосрочными.

Конечно, сейчас дискуссии о депортации Новака из Австралии и о допинг-скандале с участием Янника звучат на порядок реже, чем в моменты, когда всё это происходило. По сути, о них время от времени говорят лишь недоброжелатели теннисистов или какие-то медиаперсоны в поисках сенсаций. Однако с Джоковичем сложно не согласиться – до конца карьеры и даже после ухода из тенниса его и Синнера иногда будут упоминать в контексте данных скандалов, это неизбежная реальность.