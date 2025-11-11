«Мне интересен ИИ в спорте». Шараповой рукоплескали 12 500 человек на форуме в Португалии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова после завершения карьеры регулярно принимает участие в различных деловых мероприятиях. На этой неделе Мария стала гостьей бизнес-форума Web Summit в Лиссабоне. Ежегодная встреча, посвящённая цифровой экономике и новым технологиям, проходит с 10 по 14 ноября.

Шарапова выступала в первый день саммита в столице Португалии и затронула ряд важных вопросов для спортсменов, в том числе касательно технологической трансформации и внедрения искусственного интеллекта.

«Я ушла из спорта пять лет назад, было невероятно наблюдать за изменениями в том, как спортсмены готовятся к играм и восстанавливаются после них. Помню, как много времени я проводила с тренером, просматривая различные видео и собирая их в двухминутный ролик, чтобы изучать игру соперницы. Сейчас это можно сделать за несколько минут. Впечатляет, насколько серьёзно спортсмены относятся к восстановлению», — сказала Шарапова.

В ходе панельной дискуссии на тему «Более умные игры: как искусственный интеллект меняет спорт» Шарапова удивилась заполняемости арены MEO в Лиссабоне, где проходил форум. В главном зале комплекса её лекцию пришли послушать 12 500 человек. Мария призналась, что последний раз видела такую ​​большую толпу и испытывала столь сильное волнение на US Open. 38-летняя бывшая первая ракетка мира и победительница пяти турниров «Большого шлема» вспомнила, что в начале карьеры была несколько отстранена от болельщиков, но с началом эпохи социальных сетей стала более открытой для фанатов и осознала их важность для спорта. Заявление Марии было тепло встречено публикой.

Мария Шарапова выступает перед огромной аудиторией на бизнес-форуме в Лиссабоне Фото: Ramsey Cardy/Getty

«Чем более осведомлён болельщик, тем лучше для спортсмена. Потому что ты понимаешь, что они действительно взаимодействуют с игрой. Они всё ещё пьют пиво и весело проводят время с друзьями, но при этом уже разбираются в том, что смотрят. Знают, что это может быть переломный момент, знают, какую игрок предпочитает подачу на брейк-пойнте. У них больше знаний, и это улучшает игру. Они становятся учениками», — подчеркнула Шарапова.

На бизнес-форум в столицу Португалии со всего мира прибыли более 1000 инвесторов, в число которых входит Шарапова. Здесь будет представлено около 2500 стартапов. Некоторые из них могут показаться Марии перспективными. Шарапова в партнёрстве с компанией IBM запустила конкурс для стартапов, которые объединяют искусственный интеллект (ИИ) и спорт в таких аспектах, как результативность атлетов и функционирование стадионов с задействованием болельщиков.

Инициатива под названием Sports Tech Startup Challenge будет проводиться в течение следующих 12 месяцев и включит в себя региональные мероприятия в Дохе, Ванкувере и Рио-де-Жанейро, а финальное голосование за победителей состоится в следующем году на Web Summit в том же Лиссабоне.

«Мне особенно интересен ИИ в спорте и вопрос продления карьеры с его помощью. В области биомеханики и медицины появилось так много инноваций, которые позволяют выступать на топ-уровне существенно дольше, чем раньше. Искусственный интеллект может помочь спортсменам продлить карьеру разными способами. У всех нас есть любимые спортсмены, и мы хотели бы видеть, как они состязаются дольше. Это особенно актуально для спортсменок. Теперь они могут заморозить яйцеклетки и продлить свою карьеру ещё на несколько лет, оставаясь на пике своих возможностей.

Я помню, как проводила несколько часов со своим тренером, пока он просматривал разные видео. Всё для того, чтобы собрать двухминутный клип с разбором коронных ударов соперницы, особенностей её подачи на брейк-пойнтах и тому подобного. На всё это у него уходило несколько часов, но теперь технологии IBM предоставляют мне это за считаные минуты, а ещё даёт прогнозные модели обо мне самой. Некоторые части моих движений можно было бы сделать эффективнее и увеличить скорость. Мне не нужно было полагаться на повторение, просто следовало работать умнее и меньше повторяться.

Одной из причин моей изначальной любви к теннису была опора на инстинкты спортсмена. Именно поэтому я с опаской относилась к искусственному интеллекту. Мне казалось, что собранные им данные заменят инстинкты. Но с годами я поняла, что чем умнее ты как спортсмен, тем лучше становятся твои инстинкты. Поэтому чем больше данных и чем точнее применяемая информация, тем умнее вы становитесь, и тем лучше будет интуиция. На тай-брейке третьего сета больше не нужно думать об определённых закономерностях; поскольку вы их уже изучили благодаря ИИ и знаете, что они существуют. Имеющаяся информация точна, и благодаря этому принимаются более правильные решения», — заявила Шарапова.

Мария Шарапова Фото: Horacio Villalobos/Getty Images

Директор по корпоративным вопросам IBM Сара Мерон в ходе презентации пояснила, что они вместе с Шараповой ищут стартапы с отличными идеями, которые уникальным образом сочетают ИИ и спорт. Победители конкурса получат оплачиваемую поддержку концепции стоимостью до $ 100 тыс., а также наставничество от ведущих экспертов в области технологий, инноваций и развития бизнеса.

Для обывателя перечисленная выше информация может показаться слишком сложной для восприятия, однако Шарапова видит в сфере ИИ большую перспективу. Немалую часть своего состояния в размере $ 220 млн она сколотила именно на инвестициях в подобные с виду особо ничем не примечательные проекты. Очень много молодых учёных хотят впечатлить её и других инвесторов Web Summit. Об этом свидетельствует полная заполняемость лекции Марии в главном зале арены MEO. Всего форум в Лиссабоне в течение четырёх дней, как ожидается, посетят 70 000 людей. У кого-то из них вполне может оказаться стартап, который заинтересует Марию Шарапову, а также принесет ей и автору идеи огромную выгоду.