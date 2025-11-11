Алькарас вытащил тяжёлый матч на Итоговом. Он в одной победе от 1-го места в сезоне-2025

Карлос идёт без поражений в группе, но пока не обеспечил себе выход в полуфинал. Однако может это сделать после параллельной встречи.

Во вторник, 11 ноября, на Итоговом турнире в Турине начались матчи 2-го тура группового этапа. Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас, посеянный под первым номером, вышел на корт с финалистом US Open — 2024 Тейлором Фрицем (6). Алькарас, первая ракетка мира, в стартовом туре оказался сильнее Алекса де Минора (7:6 (7:5), 6:2), а Фриц, действующий финалист Итогового, победил Лоренцо Музетти (6:3, 6:4).

В очных встречах счёт был 4-1 в пользу Алькараса, но при этом Фриц никогда не обыгрывал испанца в матчах за очки. Тейлор победил на Кубке Лэйвера в этом году (6:3, 6:2), а все остальные поединки остались за Карлосом. В этом сезоне Алькарас был сильнее в полуфинале Уимблдона (6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6)) и в финале Токио (6:4, 6:4).

«Играть с Карлосом сложно. В последних двух встречах он играл очень хорошо, был агрессивен. На Кубке Лэйвера я мог диктовать темп. Тогда я играл крайне агрессивно и мог контролировать многие розыгрыши.

Одно из изменений, сделанных им после того поединка, — мешать мне так играть. Он словно пытается выбить ракетку из моих рук. В последних матчах у него это неплохо получается. Мне придётся хорошо подавать. Если так, то я смогу держаться в игре — вне зависимости от того, как пройдёт остальная часть встречи», — говорил Фриц на пресс-конференции после 1-го тура.

Карлос Алькарас и Тейлор Фриц в Токио Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Алькарас, несмотря на свои проблемы на харде в зале, считался фаворитом: шансы оценивались как 78 на 22 в его пользу. Испанец сразу же продемонстрировал серьёзный настрой и нацеленность на брейк. Он два раза выходил на брейк-пойнт, однако Фриц, который исполнил три эйса, всё-таки удержал подачу в первом гейме. Легко никому не было: у Карлоса тоже возникли большие проблемы в своём гейме, но и он отыграл все три брейк-пойнта и сравнял счёт — 1:1. Первые два гейма продолжались почти 20 минут!

В третьем гейме состоялся брейк, автором которого стал Алькарас. Фриц наошибался на подаче, взял всего очко и отдал инициативу сопернику. Однако подтвердить перевес испанец не смог. Карлос тоже не обходился без неточностей, и Тейлор ответил обратным брейком — 2:2.

После этого парад брейк-пойнтов закончился, и увереннее в такой игре чувствовал себя Фриц, который прямо сейчас является лучшим подающим в туре. В соответствующем рейтинге ATP по итогам 52 недель американец занимает первую строчку, а Алькарас замыкает топ-10. В восьмом гейме Карлосу ещё раз пришлось отыгрывать брейк-пойнты, то есть уже скрытые сетболы. Он справился с задачей — 4:4. В 10-м гейме Тейлор был двух очках от победы в партии, но и там его соперник не дрогнул — 5:5. Американец, имевший ощутимое превосходство на задней линии, всё же не смог избежать тай-брейка, а там уже дожал оппонента, сделав два мини-брейка, — 7:6 (7:2) за 1 час 11 минут.

Карлос Алькарас Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Второй сет проходил спокойно до счёта 2:2 включительно. В пятом гейме давление Фрица на приёме привело к тому, что Алькарас снова оказался перед необходимостью отыгрывать брейк-пойнты. Но и там Карлос не сплоховал, продрался через кучу «ровно» и удержал подачу в этом 14-минутном гейме. На контрасте Тейлор, подавая в следующем гейме, взял все четыре очка за 52 секунды!

Следующий напряжённый момент приключился в восьмом гейме, когда Алькарас, принимая при 4:3, заработал брейк-пойнт, то есть скрытый сетбол. Однако Фриц задействовал своё основное оружие (подачу) и остался в борьбе. Испанец, памятуя о том, чем для него закончилась первая партия, сделал всё, чтобы избежать тай-брейка. И преуспел в этом! Последние два гейма, после 5:5, он провёл на должном уровне, отдав лишь одно очко. А Фриц откровенно провалил 12-й гейм, который ему необходимо было забирать, — 7:5 в пользу Алькараса за 1 час.

Падение Тейлора Фрица Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В решающем сете Фриц держался до 2:2 включительно, а потом его накрыла усталость. В шестом гейме американец снова позволил себе необъяснимую череду ошибок, и Алькарас вырвался вперёд с брейком — 4:2. Карлос подтвердил брейк, в восьмом гейме упустил все три матчбола на приёме, однако сразу после этого под ноль подал на матч — 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 за 2 часа 50 минут.

Алькарас уже в 50-й раз в карьере победил игрока первой десятки. По этому показателю он догнал Даниила Медведева. Из действующих игроков больше побед над топ-10 у Янника Синнера (55), Александра Зверева (58), Стэна Вавринки (63) и Новака Джоковича (263). Кроме того, испанец, которому в мае исполнилось 22 года, стал самым молодым игроком, достигшей этой отметки, со времён Бориса Беккера, который насобирал 50 побед над топ-10 к 1989 году, когда ему был 21 год.

Также сегодня состоится другой матч в этой группе, в котором сразятся Лоренцо Музетти и Алекс де Минор. Карлос Алькарас ещё не вышел в полуфинал, однако досрочно сделает это в том случае, если де Минор обыграет Музетти. А вот если Лоренцо победит Алекса, полуфиналисты определятся уже по итогам 3-го тура.

После этой победы у Алькараса стало 11 450 очков, а у Янника Синнера пока 10 200 очков. Это означает, что испанцу достаточно выиграть ещё один матч, чтобы вне зависимости от результатов Синнера на этом турнире стать первой ракеткой мира по итогам сезона, — либо в группе в 3-м туре, либо в полуфинале, если Карлос туда выйдет с результатом 2-1 в группе. Более того, Синнер станет первым по итогам сезона только в том случае, если завоюет титул без поражений в группе, а Алькарас больше ничего не выиграет.

Возможные очки Алькараса и Синнера после Итогового

Результат Группа 1/2 финала Финал Титул Алькарас 11 450 11 650 11 450* 12 050 11 850* 12 550 12 350* Синнер 10 400* 10 200** 10 600 10 400* 10 200** 11 000 10 800* 10 600** 11 500 11 300* 11 100**

* Одно поражение в группе.

** Два поражения в группе.

Итоговый турнир завершится 16 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».