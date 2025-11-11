Не только Джокович сравнивал себя с Синнером. Всё больше мнений, что Янник — это Новак 2.0

На просторах социальных сетей появилось новое откровенное интервью 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Он был в гостях у известного британского журналиста Пирса Моргана.

По ходу разговора Джокович о Яннике Синнере серб сравнил ситуации, в которых оба теннисиста оказались под большим общественным давлением. Итальянец — из-за допингового скандала в начале сезона-2025, а Джокович — из-за истории с отказом от прививки от ковида перед Australian Open в 2022 году.

А есть ли ещё что-то общее между Джоковичем и Синнером, кроме, конечно, их многочисленных титулов?

На самом деле — да. И сам Джокович тоже об этом говорил. В преддверии матча с Янником на турнире Six Kings Slam серб заявил, что молодой итальянец напоминает ему себя в пиковые годы карьеры, и черты их игры во многом похожи. «Думаю, это очевидно. Мы стараемся бить по мячу так сильно, насколько это возможно, хорошо двигаемся. Он такой же худощавый, как и я, и стратегически показывает идеальную игру, старается быть универсальным игроком, обладать каждым ударом. Поэтому да, напоминает меня в лучшие годы».

Но не только Джокович сравнивает себя с Синнером. Всё больше разговоров о том, что итальянец — это Новак 2.0.

В беседе с итальянским изданием La Gazetta dello Sport известный испанский тренер по теннису Тони Надаль, дядя Рафаэля Надаля, прокомментировал это мнение. «Мне кажется, Новак Джокович несколько более разносторонний. У Синнера скорость мяча при ударе сильнее, а Джокович более хорош в касании. Из общего у них – способность задать высокий темп игры, а ещё оба имеют над мячом особый контроль и высокую скорость движений. Янник всегда играет по очень чёткой схеме матча: он задаёт в начале игры высокий темп, за которым остальным тяжело успевать», — сказал он.

Действительно ли Джокович и Синнер в чём-то похожи? И что ещё на этот счёт говорят в мире тенниса?

Разговоры об общих чертах теннисистов не утихают уже довольно долгое время. Так, известный теннисный тренер Патрик Муратоглу заявил: «Думаю, Синнер уникален из-за того, что он умеет играть потрясающе быстро, не ошибаясь. В этом плане он такой же, как Новак, но, думаю, он играет в более высоком темпе – раньше бьёт по мячу, больше двигается внутрь корта. Думаю, можно называть его Джоковичем 2.0. Передвижение по корту и контратаки у него такие же, как у Новака. 2.0 – потому что он быстрее», — сказал он ещё в конце 2024-го в интервью Tennis Majors.

К его мнению присоединился и многократный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер: «По моему мнению, Янник – это Джокович 2.0. Та же версия, только на 15 лет моложе. Новак это тоже понимает».

Ввиду больших успехов Янника в текущем сезоне от сравнений теннисистов не отказываются даже действующие игроки тура. «Синнер очень, очень похож на Новака, когда тот был в лучшей форме. Они очень мало ошибаются и заставляют думать, что надо всё время играть даже слишком агрессивно, чтобы просто остаться в розыгрыше. Играя против них, очень тяжело выиграть очко с задней линии. Они постоянно бьют оттуда, двигаются просто безумно. Они вообще не дают ни пространства, ни времени», — сказал третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев.

А лидер рейтинга WTA Арина Соболенко, которой удавалось потренироваться и с Синнером, и с Джоковичем, отмечала, что из двух спортсменов невозможно выделить кого-то одного с преимуществами в технике ударов или скорости: «Они оба невероятны. Один — легендарный теннисист, второй — будущая легенда тенниса».

Однако чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова считает, что в историях Новака и Янника слишком много различий, поэтому они не могут быть сопоставимы: «Если сравнивать Синнера и Джоковича, то они совершенно разные теннисисты. В молодости Джокович был очень темпераментным, он даже матчи не доигрывал. Но затем за счёт дисциплины стал суперзвездой. В плане понимания игры Синнер и Джокович на одном уровне. В плане физики и техники у Синнера больше потенциала, чем у Джоковича. Плюс Новак в возрасте Синнера не выигрывал так много, как итальянец», — говорит она.

Тем не менее у Новака Джоковича и Янника Синнера действительно много общего, несмотря на разницу в 14 лет. Взять хотя бы то, что они оба какое-то время тренировались под руководством одного и того же специалиста — итальянца Рикардо Пьятти.

Пьятти был наставником Джоковича с осени 2005 года до середины лета 2006-го. Тогда же серб выиграл свой первый титул на уровне ATP в Нидерландах. А вот с Синнером итальянский тренер проработал гораздо дольше. Они сотрудничали с 2014-го, когда Яннику было ещё 13, и до конца 2021 года. Вместе с Рикардо молодой теннисист попал в десятку лучших теннисистов мира, выиграл пять турниров ATP и добрался до четвертьфинала ТБШ (на «Ролан Гаррос» – 2020).

Многие достижения Синнера действительно связаны с усилиями Пьятти и его помощников. Особенности техники, психологические установки, физическая составляющая – лишь малая часть того, что благодаря усердной работе прививается теннисистам в детстве и подростковом возрасте. Рикардо работал с Новаком, когда тот тоже был молодым — ему было всего 18.

Возможно, данный факт сыграл ключевую роль в том, что сейчас у теннисистов находят столько сходств в темпе игры, скорости ударов и перемещениях по корту. Ведь, можно сказать, основу всего этого заложил один и тот же тренер, просто с разницей в 10 лет.

Рикардо Пьятти и Янник Синнер Фото: Italy Photo Press/Zuma/ТАСС

Вот как сам Рикардо Пьятти отзывается о Синнере и Джоковиче: «Новак и Янник очень разные, но они похожи в некоторых аспектах. На мой взгляд, Янник сейчас сильнее Новака, потому что моложе. Я сам иногда забываю, каким Новак был в юности, однако понятно, что ему приходилось сталкиваться со сложной конкуренцией со стороны Федерера и Надаля. Ментально Джокович и Синнер очень сильны. Они оба чётко понимают, что нужно делать. И они это делают», — цитирует итальянского тренера Tennis Majors.

Более того, когда Яннику было 16 лет, он часто тренировался с Новаком. И его наставник даже советовался с сербом насчёт того, как можно улучшить игру юного итальянца. Об этом сам Синнер упоминал в нескольких интервью. А по ходу прошлого сезона теннисист даже нанял к себе в штаб фитнес-тренера Марко Паничи и физиотерапевта Улисеса Бадио, которые ранее входили в команду Джоковича. Марко ушёл от Новака в апреле 2024 года, Бадио – в конце 2022-го. Они помогали рекордсмену ТБШ доминировать на корте в довольно почтенном для тенниса возрасте. Но с ними Янник расстался в июле текущего года.

Любопытно, что и сами спортсмены обращают внимание на то, что их стили игры похожи. Так, Джокович на просьбу назвать игрока, который напоминает ему себя в лучшие годы карьеры, ответил: «Синнер. По-моему, это очевидно. Думаю, мы оба стараемся колотить по мячу с максимальной силой, хорошо двигаемся. Он тоже худощавый, как и я, идеально выбирает стратегию. Старается быть разносторонним игроком, у него есть все необходимые удары. Этим он напоминает меня в мои лучшие годы».

А Янник, в свою очередь, и вовсе называет серба своим примером для подражания и человеком, у которого он перенимает некоторые черты: «Думаю, он дал мне много информации, благодаря которой я приблизился к его игре, но в своем стиле. Я всегда стараюсь смотреть на отдельных игроков, что у них можно взять, посмотреть, работает ли это у меня. Он точно главный человек, на которого я равняюсь и стараюсь перенимать у него некоторые вещи», – рассказал он на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2025.

Так повторит ли Синнер судьбу Джоковича и сможет ли когда-нибудь приблизиться к 101 титулу ATP и 24 выигранным «Шлемам»? Этот вопрос остаётся главной интригой тура. Молодость Янника и доминирование дают все основания считать его претендентом на огромные достижения. Однако пока итальянец лишь в начале большого пути, а станет ли он таким же великим, покажет только время.