Музетти добыл дебютную победу на Итоговом! И сохранил всем в группе шансы на плей-офф

Третий игровой день завершился на мужском Итоговом турнире! Вечером во вторник, 11 ноября, в Турине сразились лидеры парного турнира и Лоренцо Музетти с Алексом де Минором в одиночном разряде.

Но сначала немного о парниках. Открыли вечернюю сессию британцы Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул (№1 посева) и Кевин Кравиц/Тим Пюц (№6). Лидеры этого турнира переигрывали немецкий дуэт в четырёх встречах из пяти. Новый поединок расклады в противостоянии этих парней не поменял.

Кэш и Гласспул одержали победу в двух сетах – 7:6 (11:9), 6:2. По ходу текущего сезона британцы выиграли семь турниров, одним из которых оказался Уимблдон. А после успеха во встрече с Кравицем/Пюцем гарантировали себе первое место в рейтинге по итогам года.

Что касается их положения в группе Питера Флеминга в Турине, то после двух сыгранных поединков Джулиан и Ллойд заняли промежуточное второе место, уступив лидерскую позицию Симоне Болелли/Андреа Вавассори. Бороться за путёвку придётся с Марселем Гранольерсом/Орасио Себальосом.

Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В одиночке всё тоже в этот игровой день складывалось крайне любопытно. Заключительный поединок в этот вторник провели Алекс де Минор (№7 посева) и Лоренцо Музетти (№9). До этого парни встречались друг с другом четырежды – и три раза победа оставалась за итальянцем. Австралиец же последний раз переигрывал Лоренцо аж три года назад на старте Australian Open – 2022.

Оба теннисиста в этом матче боролись за дебютную победу на Итоговом: де Минор – из-за того, что в прошлый раз в группе проиграл все три матча, а Музетти – вследствие того, что в целом приехал на этот турнир впервые. На старте соревнований Алекс уступил Карлосу Алькарасу (6:7, 2:6), а Лоренцо – Тейлору Фрицу (3:6, 4:6).

Казалось, что бодрее передвигаться по корту в этом матче должен де Минор – он и играл в последнее время меньше, и изначально славился в туре хорошей физподготовкой. Но нет. Музетти, только-только вернувшийся из Афин и набегавшийся в предыдущем поединке с Фрицем, выглядел гораздо свежее и собраннее своего соперника.

Алекс допускал несвойственные для себя ошибки, не всегда добегал до того, что в 70% случаев должен догонять. Долго он держался по ходу первой партии, но всё же позволил Лоренцо сделать брейк в 11-м гейме. Спустя пару минут Музетти партию в свою пользу закрыл – 7:5. На трибунах ему в этом помогали соотечественники Лоренцо Сонего и лучезарная Жасмин Паолини. По ходу одного из геймов трибуны даже прервали игру, чтобы поприветствовать итальянскую теннисистку.

Жасмин Паолини Фото: Кадр из трансляции

Второй сет Лоренцо начал максимально резво, заполучил брейк-пойнт в первом же гейме, однако не воспользовался этой возможностью. Может, ему казалось, что шанс повести по счёту ещё будет. Но пока де Минор проделывал кропотливую работу и терпеливо нащупывал чистую, активную игру – у Музетти стали забиваться мышцы ног. В итоге Алекс, так искусно притупивший внимание своего соперника, сделал брейк в восьмом гейме. И без шансов для итальянца закрыл сет – 6:3. И это несмотря на то, что процент попадания первой подачей у австралийца упал – 73% в первой партии против 61% во второй.

Решающий сет де Минор начал с того, что не подчинилось Музетти в прошлой партии – с раннего брейка. Его-то австралиец и пронёс до самого конца матча. При 2:1, 40:40 на подаче Алекса возникла пауза в девять минут – кому-то стало плохо на трибунах. В теории это могло помочь Лоренцо, однако у того от этого перерыва будто ещё сильнее забились мышцы ног. Подобные проблемы, кстати, не раз посещали итальянца во время продолжительных встреч. Например, похожие проблемы он испытывал в финале «Мастерса» в Монте-Карло с Карлосом Алькарасом, когда просто под ноль уступил из-за судорог третий сет.

В Турине до серьёзных спазмов дело не дошло, и это позволило Музетти совершить камбэк. Просто сумасшедший гейм парни провели при счёте 4:3 на подаче де Минора. При 30:30 они провели невероятно принципиальный, затяжной розыгрыш, после которого оба упали на корт. Брейк-пойнт остался за Алексом. И гейм следом – тоже. Но вот подать на матч при 5:4 австралиец не смог – уж слишком сильно под гул местных трибун разыгрался итальянец.

Де Минор рассыпался, но продолжал стоически вести игру. При 5:6, 30:40 на своей подаче отыграл один матчбол Музетти, чем создавал интригу – так и не было до конца понятно, кому в руки уйдёт победа. И она ушла тому, кто к минимуму свёл количество невынужденных – к Лоренцо.

Музетти совершил мощный камбэк и сохранил всем участникам в своей группы шансы на выход в полуфинал. Даже для Алькараса путёвка в полуфинал пока не гарантирована. Кстати, Лоренцо и Карлос и сразятся друг с другом в заключительном поединке.

Всё решится в последних матчах группового этапа. За их ходом и развитием событий на Итоговом следите вместе с «Чемпионатом».