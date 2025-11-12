«Считал себя суперменом, но получил пощёчину». Джокович давно не был настолько откровенным

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович дал развёрнутое 70-минутное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В разговоре Новак был достаточно откровенен и затронул множество интересных тем. Предлагаем ознакомиться с ключевыми высказываниями легендарного теннисиста.

Джокович принял извинения Моргана за критику во время пандемии

Беседа началась с извинений Моргана за довольно жёсткие высказывания о Джоковиче во время пандемии коронавируса, особенно когда Новака из-за его позиции по вакцинации депортировали из Мельбурна по приезде на Australian Open – 2022. Среди прочего журналист называл теннисиста «лжецом», «обманщиком» и «придурком».

«Я довольно много говорил о тебе и начну с извинений – и вот за что. Я был очень строг к тебе из-за скандала с коронавирусом, в который ты оказался втянут. В то время я был довольно строг ко многим людям и с тех пор извинился за свою излишнюю жёсткость, потому что позже стало ясно, что вакцинирование никак не влияет на способность заразить кого-то другого. Твоя история с вакцинацией казалась мне очень личной в тот момент, поскольку я видел, как мои друзья теряли близких во время пандемии. Узнав больше о ситуации, я понял, что всё сложнее, чем мне казалось. Оглядываясь назад и размышляя об этом, хотел бы извиниться за несдержанные выражения, которые использовал в твой адрес. Я не знал тебя лично, приняв прочитанное и услышанное за чистую монету, однако всё оказалось сложнее».

Новак Джокович на интервью у Пирса Моргана Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Джокович с радостью принял извинения Моргана, заявив, что подобный жест многое говорит о журналисте.

«Я очень ценю эти слова. Твоя честность впечатляет, огромное спасибо. Это были трудные времена, и во всем мире было чрезвычайное положение, я понимаю. Мы все прошли через ад, каждый из нас на этой планете. Единственное, что хотел бы добавить, не вдаваясь слишком глубоко в ситуацию с COVID-19 и вакцинацией, так это то, что я никогда не был сторонником или противником вакцинации и всегда выступал за свободу выбора. Это было неверно истолковано, меня причислили к той или иной стороне и так далее. Существовало либо чёрное, либо белое, а я сказал: «Так быть не должно». Как спортсмен, как человек, заботящийся о здоровье своего организма, и, конечно же, проводя исследования, я понимал, что не представляю ни для кого угрозы и мне не нужно этим заниматься. Я переболел коронавирусом два или три раза за полтора года, так что у меня были все антитела и так далее. В общем, рад тебя здесь видеть, рад наконец-то с тобой познакомиться лично. Я ценю и уважаю то, что ты сказал. Это многое говорит о том, какой ты человек. Я действительно это уважаю. С нетерпением ждал возможности поговорить с тобой ещё до того, как ты начал меня критиковать!»

Джокович отказывается признавать себя величайшим теннисистом всех времён

Морган назвал Джоковича бесспорно величайшим теннисистом в истории, поскольку тот выиграл рекордное количество турниров «Большого шлема», «Мастерсов», дольше всего носил звание первой ракетки мира, имеет преимущество по личным встречам перед главными конкурентами Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Но Новак отказался принимать такую характеристику.

«Мне часто задавали вопросы о величайшем теннисисте, особенно в последние несколько лет, потому что, очевидно, люди оперируют множеством статистических данных и сравнивают Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и меня в первую очередь из-за наших показателей. Выигранные турниры «Большого шлема», выигранные турниры в целом, недели на первой строчке мирового рейтинга и так далее. Мой ответ вполне последователен, когда речь идёт об общем обсуждении величайшего теннисиста всех времён, и повторю свою позицию ещё раз: не буду говорить, величайший я или нет, потому что это не моё право так говорить. Это было бы крайне неуважительно по отношению к поколениям, которые проложили путь мне, Надалю, Федереру и всем остальным. Сравнивать эпохи очень сложно.

Достижения в области технологий и спортивной науки позволили нынешнему поколению теннисистов стать более продвинутым, приложить дополнительные усилия для улучшения своих результатов и восстановления. До 1980-х три из четырёх турниров «Большого шлема» проводились на траве, но сейчас трава — наименее популярное покрытие, на нём играют один месяц в году. Раньше это было преобладающее покрытие в туре. Таким образом, игра сильно изменилась. Раньше, может быть, до 1990-х или даже до начала 2000-х годов 90% теннисистов играли по принципу «подача и удар с лёта», а затем переходили с деревянных ракеток на графитовые, после чего наконец-то использовали более лёгкие и изысканные материалы. С такими материалами можно играть на задней линии с бо́льшими контролем и точностью. С прочными материалами, такими как дерево или графит, этого не было, потому что они позволяли хорошо подавать на высокой скорости, но тогда было мало игроков, играющих с сильным вращением.

Мне всегда было не очень комфортно говорить о себе как о величайшем, потому что считаю себя отличным учеником этой игры. И я уважаю историю этой игры, уважаю всех великих её представителей. Некоторые из этих великих были моими тренерами, например, Борис Беккер, которого я считаю частью своей семьи. Бьорн Борг был первым, кто оставался в защите. Он выходил к сетке, но часто оставался в защите, и это сбивало с толку многих игроков, отсюда его невероятная карьера и достижения. Мы бы, наверное, сидели сегодня и говорили о том, что Борг — величайший, если бы он продолжал играть. Он завершил карьеру в 26 лет, выиграв 11 турниров «Большого шлема». По-прежнему считаю честью и привилегией упоминание меня в дискуссии о величайшем теннисисте, но хочу оставить обсуждение другим».

Джокович назвал период карьеры, когда был непобедимым

Новак Джокович выдавал множество мощнейших отрезков за время выступления в ATP-туре, но самым сильным считает период 2015-2016 годов, когда за полтора года он взял 17 титулов, в том числе по семь ТБШ и «Мастерсов», а также Итоговый.

«Моя лучшая форма пришлась на период с начала 2015-го до середины 2016-го. Мы недавно рефлексировали по этому поводу с моей командой. Это было потрясающее чувство – ты как на облаках, всё, что я делал тогда, превращалось в золото. Немногие спортсмены испытывают подобное в таком масштабе. Я благословлён этим. В тот период кто-нибудь в истории мог бы меня победить? Нет (смеётся). Нет, в то время нет».

Джокович сомневается в способности выиграть 25-й «Шлем» из-за доминирования Алькараса и Синнера

38-летний Джокович признал, что в данный момент уступает в уровне игры Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу, из-за чего у него нет уверенности в завоевании вожделенного 25-го титула на турнирах «Большого шлема». Но просто так сдаваться Новак не собирается.

«Мне нелегко это принимать: доминировать бо́льшую часть своей 20-летней карьеры и вдруг оказаться тем, над кем доминируют, особенно Алькарас и Синнер. Я знал, что рано или поздно это произойдёт, что появятся игроки, которые начнут доминировать, и возникнет новое соперничество. Думаю, это естественная эволюция и развитие спорта в целом. На мой взгляд, противостояние Синнера и Алькараса – огромный плюс для нашего спорта. Их соперничество и матчи впечатляют: в этом году они сыграли один из самых эпичных матчей всех времен в финале «Ролан Гаррос», это было невероятно. Когда я начал смотреть их игру, то делал это с тактической точки зрения, чтобы понять, что они делают на корте. Затем начал испытывать восхищение. Такое происходит редко, когда наблюдаю за игрой других. Несколько раз это случалось, когда я смотрел встречи Федерера и Надаля. В моей жизни было всего четыре-пять матчей, когда я думал: «Вау!» – и это один из них. Это был теннис астрономического уровня

Считал себя в каком-то смысле суперменом, который никогда не получит травму, который никогда не будет слабым и так далее. Но, вы знаете, я получил пощёчину от реальности в последние несколько лет. Понимаю, что происходит. Если сравнивать их лучший уровень с моим нынешним – сейчас Алькарас и Синнер сильнее. Такова реальность. У меня действительно появляются сомнения, что я смогу выигрывать «Шлемы», особенно играя против этих двух парней. Но в то же время знаю: пока я действующий игрок и выхожу на корт, мне всё равно, кто по ту сторону сетки. Я всегда считаю себя лучшим при выходе на корт, верю, что заслуживаю победы, и делаю всё возможное, чтобы выиграть. У меня по-прежнему характер победителя».

Новак Джокович признал, что Карлос Алькарас и Янник Синнер начали превосходить его на корте Фото: Giorgio Perottino/Getty Images

Джокович указал на фактор необъективности в допинг-деле Синнера

Новак не считает Янника Синнера виновным в умышленном употреблении допинга, но всё-таки признаёт, что наказали итальянца слишком слабо благодаря его статусу суперзвезды.

«Эта история будет преследовать его, как меня – история с коронавирусом, до конца карьеры. Знаете, со временем всё утихнет, но не исчезнет совсем, поскольку случившееся очень серьёзно. Всегда будет группа людей, пытающихся выдвинуть этот момент на первый план. Я знаю Янника с тех пор, как ему было 13-14 лет, потому что его первый серьёзный тренер был и моим тренером, это Рикардо Пьятти. Я довольно много тренировался в его академии в Италии и много тренировался с Синнером, когда тот был юниором. Знаете, мне он очень нравился, ведь он был всегда худым и высоким, как я. Его история похожа на мою. Янник всегда производил впечатление очень искреннего, милого и тихого человека. У него был свой собственный мир, и его не слишком заботили, так сказать, светила общества, он просто хотел стать настолько лучшим игроком, насколько он только мог быть. И мне это нравилось, мне нравился его менталитет. Поэтому, когда это произошло, честно говоря, я был шокирован.

Думаю, он не сделал этого намеренно, но то, как дело было рассмотрено, вызывает много подозрений. Если бы он был 500-м в рейтинге, его бы забанили? Именно так, да, это реальность. Отсутствие прозрачности, непоследовательность и срок дисквалификации между турнирами «Большого шлема», чтобы он ничего не пропустил – это было очень, очень странно. И поэтому мне не нравится, как рассматривалось это дело, и вы могли слышать, как многие другие игроки – как мужчины, так и женщины, у которых были похожие ситуации, выходили в СМИ и жаловались. Зная свою историю с ним, думаю, он не сделал этого намеренно, но, конечно, несёт ответственность, таковы правила. Вы несёте ответственность, когда происходит нечто подобное. И поэтому, когда вы видите, как кого-то за что-то очень похожее или то же самое отстраняют на годы, а затем его [Синнера] отстраняют временно на какие-то три месяца или сколько там это было, это неправильно».

Джокович мечтает сыграть в теннис со своим сыном Стефаном

Джокович против Джоковича на корте? Звучит фантастически, но для Новака нет ничего невозможного. 38-летняя легенда тенниса надеется, что когда-то сможет всерьёз официально сыграть со своим сыном Стефаном, которому недавно исполнилось 11 лет.

«Конечно, я бы не позволил ему победить меня. Я бы надрал ему задницу. Думаю, у него хорошие гены. Он хорош. Но я хочу быть ему отцом. Не хочу быть его тренером. Если он выберет теннисный путь, я буду на миллион процентов его поддерживать, на каждом этапе пути. Стефан на седьмом небе от счастья, когда ездит со мной на турниры, берёт автографы у других игроков. Очевидно, он обожает теннис».

Джокович признался, что будущая жена Елена ранее встречалась с его другом

Джокович уже 11 лет женат на Елене Ристич, с которой долго встречался до этого. Сейчас пара растит двух детей и наслаждается семейным счастьем, однако мало кто знает, что Елена изначально состояла в отношениях с близким другом и партнёром Новака по теннису.

Новак Джокович с женой Еленой Фото: Beatriz Velasco/Getty Images

«Елена раньше играла в теннис, но мы начали отношения не из-за этого. Хотя она встречалась с одним парнем из нашего теннисного клуба, с которым я дружил когда-то. Это забавно, потому что впервые я услышал о ней от этого парня. Он состоял в том же теннисном клубе, что и я, мы играли какой-то матч в региональной теннисной лиге, и он выиграл важную встречу. И тогда снял свою майку, а под ней была ещё одна, белая с надписью: «Елена, я люблю тебя, это для тебя».

Мы тогда подумали: «Боже мой, это так глупо. Зачем он это делает? И кто такая эта Елена?» И это была она. Потом она появилась в моей компании, позже мы узнали друг друга, очевидно, через общих друзей. У нас в некотором роде были похожие компании. Мы начали встречаться, когда я переехал жить в Монте-Карло. Проясню: она тогда была свободна, поехала учиться в Италию. По сути, отношения с ней являются моими единственными серьёзными в жизни. Да, это настоящая любовь, любовь всей моей жизни. Общаюсь ли я с тем парнем из теннисного клуба? Да, он всё ещё хорошо играет на корте. Он продолжил жить дальше, у него есть своя семья. Мы никогда не говорили о Елене. Нам обоим очень неловко. Мы всё ещё остаёмся друзьями, так что всё хорошо».

Каким Джокович видит своё наследие после завершения карьеры

В конце интервью Пирс Морган спросил у Джоковича, каким тот хотел бы остаться в памяти болельщиков. Новак в качестве ориентира назвал недавно скончавшегося легендарного югославского экс-теннисиста и тренера Николу Пилича.

«Похороны Пилича в сентябре были первыми, на которых я присутствовал. Ранее избегал эмоций и грусти, из-за которых пропустил даже похороны своего прадеда. Меня впечатляют человеческие связи, которые Пилич установил на протяжении всей своей жизни и карьеры, это его наследие. Люди говорят о нём не как о теннисисте и тренере с солидными достижениями. Речь о том, каким он был человеком, как вёл себя с окружающими, как изменил жизни молодых людей и всех, с кем был близок. Я хочу, чтобы меня запомнили таким же».