Медведев приучает старшую дочь к спорту. Даже в отпуске они играют в теннис и шахматы

Ноябрь традиционно радует кадрами теннисистов из отпуска. Кто-то делится фотографиями роскошных вилл, морских прибоев и романтических вечеров со вторыми половинками. Даниил Медведев не пытается уместить весь контент с отдыха в привычные рамки, хоть и продолжает выкладывать личные ролики из «семейного альбома».

Российский теннисист вместе с семьёй отправился на Мальдивы – понятное, привычное и любимое спортсменами направление. И, кроме кадров моря и белоснежного песка, Даниил поделился забавными видео со старшей дочкой Алисой.

Вот чем занимается семья Медведевых на островах:

Даниил не первый раз показывает, как приобщает трёхлетнюю Алису к теннису. В роли тренера выступает сам спортсмен. На корте он невероятно спокоен и улыбчив. Подопечная пока много резвится, но ракетку в руке держит уверенно. А экипировка, кстати, того же бренда, что и у папы.

В этом году Медведев отвечал на вопрос о том, чтобы отдать Алису в теннис.

«Она пока маленькая, поэтому это так, больше для общего развития. Посмотрим, понравится или нет. Пока, если честно, вроде как средне, но это такой возраст, ещё там ничего не известно, поэтому захочет играть в теннис — будет, не захочет — с удовольствием скажу: не надо», — сказал Даниил в интервью BB Tennis.

Даниил Медведев и Алиса Медведева играют в шахматы Фото: Из личного архива Даниила Медведева

В перерывах между матчами Медведевы играют в шахматы. Многие теннисисты рассказывали, что любят так проводить свободное время: Андрей Рублёв, Роджер Федерер, Энди Маррей.

Совсем недавно, кстати, об игре в шахматы поведал российский юниор Савва Рыбкин. Так что занятие полезное – даже с самого раннего возраста.

«Я часто сравниваю шахматы с теннисом, поэтому считаю, что нужно продумывать ходы на несколько шагов вперёд. Я уже говорил, что тренируюсь в академии Ивана Любичича – именно он привил мне интерес к шахматам. Сам Иван – это личность, которая, думаю, не нуждается в представлении. Человек с невероятным стратегическим мышлением. Я знаю, что он очень хорошо играет в шахматы, поэтому мне бы очень хотелось с ним посоревноваться и сыграть партию», — поделился Рыбкин в интервью для «Чемпионата».

К спорту интеллектуальному Медведевы добавляют прогулки по острову на велосипедах. Эту фотографию Даниил выложил с саундтреком из «Розовой пантеры». Получилось забавно.

Даниил Медведев и Алиса Медведева катаются на велосипедах Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Но в семье Медведевых ещё подрастает младшая дочь Виктория. Родители долгое время не показывали ребёнка, однако на турнире в Казахстане она наконец появилась на трибунах. Кстати, именно Виктории Даниил посвятил свою победу в Алма-Ате. Наверняка и младшую дочь мы однажды увидим на площадке.

А пока Медведевы продолжают отдыхать. Даниил обещал, что возьмёт длинный отпуск. И как хорошо, что рядом с ним это время разделяет вся семья.