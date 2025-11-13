Синнер — первый полуфиналист Итогового. Янник продолжает гонку за Алькарасом в рейтинге

В среду, 12 ноября, на Итоговом чемпионате в Турине состоялся 2-й тур в группе Бьорна Борга. Первыми на корт вышли Бен Шелтон, посеянный под пятым номером, и Феликс Оже-Альяссим (8), проигравшие свои стартовые матчи. Шелтон в 1-м туре потерпел поражение от Александра Зверева (3:6, 6:7 (6:8)), а Оже-Альяссим уступил Яннику Синнеру — 5:7, 1:6.

Ранее теннисисты лишь однажды пересекались на корте. В третьем круге «Ролан Гаррос» 2024 года Оже-Альяссим уверенно победил Шелтона — 6:4, 6:2, 6:1. Сегодня Бен не смог отомстить Феликсу, хотя шансы у него были, причём очень хорошие. В первом сете американец уже в четвёртом гейме сделал брейк, при 5:4 не смог подать на партию, после чего ещё раз взял подачу соперника — 6:4 за 36 минут.

Во втором сете у теннисистов был лишь один брейк-пойнт на двоих — Шелтон в восьмом гейме упустил скрытый матчбол. На тай-брейке Бен после одного из розыгрышей упал, после чего стал прихрамывать, остался в борьбе, но на четвёртом сетболе допустил двойную ошибку — 7:6 (9:7) в пользу Оже-Альяссима за 1 час 2 минуты.

А в решающей партии брейк-пойнты были только у Феликса. В четвёртом гейме он упустил два шанса забрать подачу соперника, а в 12-м реализовал третий матчбол на приёме и добился волевой победы — 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 за 2 часа 26 минут. Канадский теннисист закончил матч с отличными показателями касательно подачи: 80% попадания первой, девять эйсов и всего одна двойная ошибка.

Оже-Альяссим стал третьим игроком, родившимся не ранее 2000 года, сумевшим одержать не менее двух побед на Итоговом турнире. У Карлоса Алькараса пять побед на этом турнире, у Янника Синнера — 12 (с учётом сегодняшнего матча, о котором чуть ниже). В этом сезоне канадец в третий раз обыграл представителя первой пятёрки и одержал уже 40-ю победу на харде (при 13 поражениях). Больше хардовых побед в 2025-м только у Алекса де Минора — 42.

Феликс Оже-Альяссим Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

«Когда всё сводилось к последним очкам в каждом сете, просто старался сыграть правильно в нужный момент, не возбуждаться, не поддаваться эмоциям, если геймы просто шли своим чередом, а у меня не было шансов на брейк. Я просто садился, расслаблялся и сосредоточивался на том, чтобы уверенно держать подачу», — сказал Оже-Альяссим в интервью Tennis Channel.

«Тяжёлый матч, который, как мне кажется, я контролировал. Не чувствовал, что делаю всё идеально, но соревновался хорошо.

Надо отдать должное Феликсу: он сегодня сделал очень много классных вещей. Отлично подавал, здорово бил с задней линии, особенно первый удар после подачи. Он был агрессивен, часто шёл к сетке, прекрасно действовал в ключевые моменты. А вот я в этих моментах не сработал так, как нужно», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Бен Шелтон Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А в вечерней встрече выступили четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер (2), защищающий титул на Итоговом, и двукратный победитель этого турнира Александр Зверев (3). Ещё два года назад счёт в личном противостоянии был 4-1 в пользу Зверева, однако после этого Синнер четырежды подряд победил его. В этом сезоне Янник не отдал Александру ни партии в финале Australian Open (6:3, 7:6 (7:4), 6:3), потом одержал волевую победу в титульном матче в Вене (3:6, 6:3, 7:5), а в полуфинале «Мастерса» в Париже учинил настоящий разгром — 6:0, 6:1.

Синнер тяжеловато выглядел в начале поединка, да и ударам не хватало точности (но при этом четыре эйса сразу!), а Зверев поддавливал и в первом же гейме выходил на брейк-пойнты, однако ошеломить соперника со старта всё-таки не смог. Сам же Александр свою подачу удержал без проблем — 1:1.

Такое начало обнадёжило болельщиков немецкого теннисиста. Однако Синнер в дальнейшем смог избежать проблем в своих геймах, отдавая не более одного очка. А закончилось всё довольно предсказуемо: итальянец, принимая при 5:4, атаковал и вынуждал Зверева срывать удары. Александр сумел отыграть двойной сетбол, даже геймбол заработал, но не воспользовался им. И с третьего сетбола Янник закрыл партию — 6:4 за 48 минут. По активно выигранным очкам он почти втрое превзошёл оппонента: 16 против шести (причём у Зверева пять виннеров из шести были эйсами).

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете большой намёк на брейк в исполнении Зверева возник в третьем гейме. Немец не делал ничего особенного, просто Синнер внезапно принялся сорить неточностями и подарил сопернику тройной брейк-пойнт. После этого у Янника вовремя включилась подача, и он спас гейм с 0:40. В пятом гейме ситуация повторилась, только брейк-пойнт у Александра был всего один. Итальянец и его отыграл эйсом (Зверев от отчаяния взял в рот ракетку) и остался впереди — 3:2 (но без брейка).

Александр Зверев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А в шестом гейме Зверев, казалось, окончательно лишился шансов спасти матч. Синнер шикарно укоротил в решающий момент (немец едва дёрнулся к мячу) и реализовал свой первый же брейк-пойнт в этой партии. Возможность провести обратный брейк у Александра всё-таки была, однако Янник в третий раз подряд не дал ему использовать брейк-пойнт и подтвердил преимущество — 5:2. А подавая на матч при 5:3, действующий чемпион Итогового отдал лишь очко — 6:4, 6:3 за 1 час 38 минут.

Так Синнер одержал уже 28-ю победу подряд на харде в зале. Эта его серия началась ещё в плей-офф Кубка Дэвиса — 2023, то есть два года назад.

По итогам 2-го тура в группе Бьорна Борга Синнер обеспечил себе первое место в квартете — Янник досрочно вышел в полуфинал. За второе место поборются Зверев и Оже-Альяссим, которые сыграют друг с другом в 3-м туре, а Шелтон уже не уйдёт с последнего места. Ну а в группе Джимми Коннорса, которую с двумя победами возглавляет Карлос Алькарас, ещё ничего не ясно.

После 2-го тура у Синнера стало 10 400 очков, а на счету Алькараса 11 450 очков. Итальянец закончит сезон на первой строчке только в том случае, если завоюет титул без поражений в группе, а его испанский соперник больше не будет выигрывать матчи на этом турнире. Если хотя бы одно из этих двух условий не будет выполнено, первой ракеткой мира по итогам сезона станет Карлос.

Возможные очки Алькараса и Синнера после Итогового

Результат Группа 1/2 финала Финал Титул Алькарас 11 450 11 650 12 050 12 550 11 450* 11 850* 12 350* Синнер 10 400 10 600 11 000 11 500 10 400* 10 800* 11 300*

* Одно поражение в группе.

Итоговый чемпионат завершится 16 ноября. За всеми событиями последнего турнира ATP в сезоне следите на «Чемпионате».