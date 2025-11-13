Повторить это невозможно. Федерер установил немыслимый и «вечный» рекорд на Итоговом-2005

Роджер повесил сопернику сразу две «баранки» в полуфинале. Сейчас такое кажется фантастикой даже на групповом этапе.

Большинство рекордов Итогового чемпионата ATP установили Новак Джокович и Роджер Федерер. Это неудивительно, ведь первый взял на нём семь титулов, второй – шесть. Остальные топ-теннисисты разных эпох могут только мечтать о стольких триумфах на главном турнире концовки сезона.

Очень долго моду на Итоговом задавал Федерер, а более молодому Джоковичу пришлось превосходить уже установленные достижения швейцарца. Однако в активе у Роджера есть рекорды, которые держатся пару десятилетий и могут остаться у него ещё как минимум на столько же времени или вообще навсегда.

Федерер рекордные 17 раз выступал на Итоговом. Джокович мог бы превзойти его по данному показателю, если бы приехал в Турин в прошлом и нынешнем сезонах, ведь право сыграть здесь он заработал, финишируя в топ-8 Чемпионской гонки ATP. К сожалению для любителей тенниса, Джокович снимался в последний момент. В этом году Новак вроде как всерьёз собирался прибыть в Италию, но затратил слишком много сил на завоевание титула в Афинах и отдал своё место Лоренцо Музетти.

Джокович недавно заявил, что думает о завершении карьеры только после Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Время опередить Федерера по количеству участий в Итоговом у него ещё есть, но вряд ли Новаку по силам сотворить то, что Роджеру удалось на турнире в 2005 году. Тогда швейцарец в Шанхае на стадии полуфинала уничтожил аргентинца Гастона Гаудио – 6:0, 6:0, став первым и по сей день единственным в истории теннисистом, выигравшим матч с двумя «баранками» на Итоговом. Федерер справился с соперником всего за 49 минут, что тоже до сих пор остаётся рекордом турнира.

Роджер Федерер на Итоговом-2005 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

С 2003 по 2007 год Федерер взял четыре из пяти возможных Итоговых. Как ни странно, Роджер сенсационно оступился только в финале Шанхая-2005 с аргентинцем Давидом Налбандяном. Федерер наверняка променял бы невиданный ранее разгром другого представителя этой страны Гаудио на успех в титульной встрече с Налбандяном, однако даже легенды тенниса иногда проигрывают. Роджер всё равно может гордиться тем, что сделал в матче с Гастоном.

На Итоговом априори нет слабых игроков. Зачастую это все представители топ-8 рейтинга ATP, в некоторых случаях – из-за снятий кого-то из основных участников – их заменяют запасные теннисисты из конца первой десятки. Прецедент из 2008 года с привлечением на турнир 27-й ракетки мира Радека Штепанека можно считать вопиющим исключением из правил, хотя чех всё равно не оказался таким уж беспомощным, чтобы проигрывать кому-либо с двумя «баранками». Эта «честь» в конечном счёте выпала только аргентинцу Гастону Гаудио, которому не посчастливилось попасть под каток Федерера в идеальный для швейцарца день.

Гастон Гаудио – бывшая пятая ракетка мира, чемпион «Ролан Гаррос» — 2004, обладатель восьми титулов ATP за карьеру. Заметный, но всё-таки далеко не самый звёздный теннисист 2000-х, который блистал в основном на грунте. Аргентинец дважды отбирался на Итоговый. Впервые сделал это в 2004-м, использовав последнюю возможность взять титул на «РГ» до начала тотального доминирования Рафаэля Надаля на кортах Парижа. Дебют на Итоговом для Гастона выдался крайне неудачным – он проиграл все три матча в группе.

Второй шанс Гаудио получил благодаря счастливому стечению обстоятельств в 2005 году. Рафаэль Надаль, Ллейтон Хьюитт, Марат Сафин, Энди Роддик и Андре Агасси под разными предлогами снялись с турнира в Шанхае. Гаудио в Китай приехать согласился, изначально будучи лишь четвёртым (!) запасным.

Тем более удивительным стало выступление Гастона на Итоговом. Аргентинец занял второе место в группе, обыграв чилийца Фернандо Гонсалеса и соотечественника Мариано Пуэрту, а единственное поражение потерпел в матче с победителем квартета россиянином Николаем Давыденко.

Конечно, Гаудио считался абсолютным аутсайдером в противостоянии с Федерером, который легко занял первое место в своей группе, победив Давида Налбандяна, Ивана Любичича и Гильермо Корию. Но две «баранки» для аргентинца никто и представить не мог. Особенно на стадии полуфинала Итогового, где случайных людей точно не бывает. Просто Федерер продемонстрировал свой идеальный теннис и не оставил сопернику ни единого шанса.

Гастон Гаудио на Итоговом-2005 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

На пресс-конференции Гаудио признался, что с нетерпением ждал возможности покинуть корт — настолько мощно доминировал Федерер.

«Мне очень грустно. Я крайне разочарован. Но что поделаешь? В жизни так бывает. Иногда случаются вещи и похуже. Большинство теннисистов в ATP-туре проигрывают ещё до матча с Федерером», — сказал аргентинец.

Роджер мог отдать Гаудио хотя бы один гейм из принципов спортивного джентльменства, чтобы совсем уж не унижать соперника. Возможно, Федерер не стал этого делать из-за высказываний Гастона о нём в 2000 году. Аргентинец не разделял всеобщего восторга от перспектив тогда ещё 18-летнего швейцарца.

«Он никогда не станет первой ракеткой мира. Федерер не умеет бить слева – как он собирается возглавить рейтинг? Я не думаю, что он хорош», — сказал Гаудио во время «Мастерса» в Риме.

Конечно, этот прогноз, как мы теперь знаем, попал в молоко. Федерер провёл 310 недель на первой строчке мирового рейтинга, включая рекордные 237 недель подряд. Роджер по праву считается одним из величайших игроков в истории тенниса. Гастон признал свою ошибку уже после завершения карьеры в 2015 году.

«Как же я ошибался! Роджер — лучший в истории!» — сказал Гаудио в одном из интервью.

Лёгкая победа в полуфинале Итогового, похоже, сыграла с Федерером злую шутку. В титульном матче Роджер сенсационно уступил Давиду Налбандяну – 7:6, 7:6, 2:6, 1:6, 6:7, растеряв преимущество 2:0 по сетам. Налбандян попал на Итоговый и вовсе в качестве пятого запасного, однако по полной использовал подвернувшийся шанс. На групповом этапе Давид уступил Федереру – 6:3, 2:6, 4:6, однако в решающей встрече в пятисетовом формате оказался сильнее, завоевав крупнейший титул в своей карьере.

Роджер реабилитировался за неудачу в Шанхае, становясь победителем Итогового следующие два года. А в 2005-м остались лишь рекорды с двумя «баранками» и самым быстрым матчем. Первый вполне можно считать «вечным». Сейчас в туре доминируют Янник Синнер и Карлос Алькарас, но вряд ли даже их уровень настолько высок, чтобы обыграть кого-то из других участников со счётом 6:0, 6:0 на стадии полуфинала. Скорее специалист по выступлениям на крытом харде Синнер когда-нибудь обойдёт Федерера и Джоковича по количеству титулов на Итоговом, но вряд ли тотально деклассирует соперника, как это сделал Роджер в Шанхае 20 лет назад.