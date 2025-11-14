Алькарас — в полуфинале Итогового. Карлос снова закончит сезон первой ракеткой мира

В четверг, 13 ноября, на Итоговом чемпионате ATP состоялись матчи заключительного тура в группе Джимми Коннорса. В дневной программе выступили финалист US Open 2024 года Тейлор Фриц, посеянный под шестым номером, и Алекс де Минор (7). Фриц к 3-му туру подходил с одной победой в активе, а на счету де Минора не было ни одного выигранного матча.

Фриц и де Минор регулярно играют друг с другом в последние годы. В личных встречах у них был паритет: 5-5. При этом в 2025 году они встретились впервые, а в минувшем сезоне американец выиграл у австралийца два матча из трёх, в том числе оба на крытом харде — в группе Итогового (5:7, 6:4, 6:3) и в 1/4 финала Кубка Дэвиса (6:3, 6:4).

Перед решающим поединком в группе Фриц жаловался на боли в колене. «Моё колено полностью убито. Я реально ничего не могу сделать. Я мучусь с тендинитом весь год. Оно стало мешать именно во время матчей только с травяного сезона. До этого болело только после встреч, когда остываешь. С тех пор мне трудно играть два дня подряд без обострения», — говорил Тейлор на пресс-конференции после поражения от Карлоса Алькараса во 2-м туре.

Тейлор Фриц Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Для де Минора ситуация осложнялась тем, что ему во что бы то ни стало необходимо было побеждать в двух сетах, чтобы перед вечерним матчем в этой группе у него оставались шансы на выход в полуфинал. Фрицу же ни в коем случае нельзя было проигрывать в двух партиях, поскольку в этом случае он лишался шансов на полуфинал.

Колено, похоже, не дало американцу выступить в полную силу. На протяжении встречи Тейлор не лучшим образом двигался по корту и уже в третьем гейме упустил подачу. В шестом гейме он вернул брейк, однако на тай-брейке де Минор не отдал ни одного своего мяча и выиграл первый сет — 7:6 (7:3) за 57 минут.

Во второй партии перевес австралийца был ещё более явным. Алекс повёл 3:0 с брейком и без проблем удержал добытое преимущество. В восьмом гейме он упустил матчбол на приёме, после чего подал на матч — 7:6 (7:3), 6:3 за 1 час 35 минут. Фриц же, проиграв в двух сетах, лишился даже теоретических шансов на выход в полуфинал.

«Это был действительно хороший матч. Очевидно, после разочарования, которое произошло всего пару дней назад, я вышел сегодня на корт с очень чётким тактическим планом и настроем. Я собирался «жить и умирать с мечом в руке» — играть в свой теннис, в своём стиле. Я знал, что это единственный способ. Так что я рад, что смог получить позитивное подкрепление после долгого сезона и больших усилий, особенно на этом турнире», – сказал де Минор в интервью Tennis Channel.

А Фриц рассказал на пресс-конференции: «Честно, он никогда не был моим любимым соперником. Во-первых, он очень хорошо двигается, но при этом против меня не играет слишком оборонительно. Когда я смотрю его другие матчи, мне кажется, что он там действует осторожнее, готов больше разыгрывать мячи. Против меня же он играет очень агрессивно — мяч идёт плоско и низко, и иногда сложно атаковать, если я не чувствую себя уверенно на форхенде.

Во многих встречах, где я его обыгрывал, я чувствовал себя комфортно, активно атаковал. А когда проигрывал, просто не мог нормально пробивать эти низкие, плоские удары. Это часть проблемы. Он очень подвижен, но при этом может быть и агрессивным, бить по мячу рано. Поэтому просто быть стабильным против него недостаточно».

Алекс де Минор Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Де Минор впервые в карьере выиграл матч на Итоговом турнире — в прошлом году он не одержал ни одной победы в группе. В этом сезоне австралиец одержал уже 43-ю победу на харде — Алекс лидирует по этому показателю. Он во второй раз в этом году одолел представителя первой десятки — после победы над Александром Зверевым на Кубке Лэйвера.

А вечером состоялся центральный матч дня, в котором шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас (1) играл с местным любимцем Лоренцо Музетти (9). С учётом дневной встречи в этой группе расклад был вот каким: побеждает Алькарас — и прихватывает с собой в полуфинал де Минора; выигрывает Музетти — и именно он становится первым в группе, а испанец опускается на вторую строчку. Карлосу было за что сражаться, несмотря на досрочный выход из группы, оформленный после поражения Фрица от де Минора, ведь второе место в этой группе означало встречу с Янником Синнером в полуфинале. Ну а главным болельщиком Алькараса в этом матче, само собой, был де Минор.

Алькарас виделся явным фаворитом, несмотря на свои проблемы на харде в зале. В личных встречах у них было 1-6 не в пользу Музетти (1-7, если учитывать встречу на «челленджере» в 2020-м). В этом сезоне Карлос успел обыграть Лоренцо в финале Монте-Карло, в полуфинале Рима и на той же стадии «Ролан Гаррос» — всё это были грунтовые встречи.

«Это самый сложный матч в группе. Я его очень хорошо знаю, потому что мы встречались несколько раз в этом году. Но я уверен, что в одном у меня будет преимущество — в зрительской поддержке. Будем надеяться, зрители помогут мне совершить чудо», — приводит слова Музетти, сказанные в преддверии матча, Ubitennis.

Лоренцо Музетти Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первых геймах почти всё решала подача, и теннисисты не баловали публику затяжными розыгрышами — первые три гейма заняли всего восемь минут. В четвёртом гейме Алькарас сподобился выбраться на «ровно», но большего добиться не сумел. Испанец часто ошибался, исполняя удары слева, зато форхенд работал как часы, и за счёт этого игру вёл Карлос. В принципе, на этом отрезке шла равная борьба, только вот Музетти действовал вторым номером.

10-й гейм, растянувшийся на 10 минут, в котором Алькарас принимал, ведя 5:4, стал едва ли не интереснее всего того, что происходило до этого. Ничто не предвещало напряжённой концовки, когда Музетти вёл 40:15. Однако после этого Лоренцо забуксовал, и Карлос, взявший несколько ярких розыгрышей, дожал его со второго сетбола — 6:4 за 45 минут. У испанца баланс виннеров/невынужденных ошибок оказался нулевым (14 против 14), а вот у его соперника — отрицательным (пять против 11).

Карлос Алькарас Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Отдав партию, Музетти потерял уверенность в себе и стал испытывать трудности даже на подаче. И если во втором гейме итальянец смог уйти с брейк-пойнта, то в четвёртом провалился, не взяв ни одного очка. Алькарас, добившись преимущества, чуть было не потерял его, но ушёл с двойного брейк-пойнта и подтвердил брейк — 4:1.

После этого у Лоренцо просто опустились руки, хотя боролся он до конца. Карлос быстро сделал второй брейк, а потом подал на матч, реализовав третий матчбол, — 6:4, 6:1 за 1 час 24 минуты.

Алькарас одержал уже 70-ю победу в сезоне. 22-летний испанец стал самым молодым теннисистом, покорившим этот барьер, со времён Новака Джоковича, который в 2009 году в том же возрасте закончил сезон с 78 выигранными матчами.

Таким образом, первое место в группе Джимми Коннорса занял Алькарас, а вторым стал де Минор, который в полуфинале сыграет с Янником Синнером, досрочным победителем группы Бьорна Борга. Австралиец одержал всего одну победу, но обошёл Фрица и Музетти по дополнительным показателям (процент выигранных сетов). А соперником Алькараса в 1/2 финала станет победитель противостояния Александр Зверев — Феликс Оже-Альяссим, которые сразятся за второе место в группе Бьорна Борга.

Одержав эту победу, Алькарас записал себе в актив ещё 200 очков. Теперь на счету испанца 11 650 очков, и Янник Синнер, у которого 10 400 очков, уже не догонит его по итогам текущего турнира, даже если победит в 3-м туре, а потом выиграет ещё два матча в плей-офф и завоюет титул. В этом случае у Синнера будет 11 500 очков.

Таким образом, Карлос во второй раз в карьере (после сезона-2022) станет первой ракеткой мира по итогам сезона. Он стал лишь вторым в истории теннисистом (с 1973 года, когда внедрили рейтинг ATP), который дважды успел закончить сезон на вершине до достижения 23-летия. Первым таким игроком был Ллейтон Хьюитт (2001 и 2002 годы).

Возможные очки Алькараса и Синнера после Итогового

Результат 1/2 финала Финал Титул Алькарас 11 650 12 050 12 550 Синнер 10 600 11 000 11 500 10 400* 10 800* 11 300*

* Одно поражение в группе.

2-й тур в группе Бьорна Борга состоится в пятницу, 14 ноября. Полуфиналы состоятся в субботу, 15 ноября, финал — в воскресенье, 16 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».