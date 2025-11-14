«Они как инь и ян». Теннисный мир ждёт в финале Итогового новую битву Синнер — Алькарас

Итоговый чемпионат ATP выходит на финишную прямую. Как и весь сезон, он запомнится соперничеством двух теннисистов — испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера. В этом году оно вышло на поистине запредельный уровень. Спортсмены провели пять очных матчей, и все – в финалах крупных турниров. К тому же Карлос и Янник поделили между собой титулы на ТБШ в 2025-м, как и в 2024-м, правда, немного по другому сценарию. На сей раз Синнеру достались Australian Open и Уимблдон, а Алькарасу — «Ролан Гаррос» и US Open.

На очереди Итоговый чемпионат ATP. Как первая и вторая ракетки мира они попали в разные группы, которые благополучно выиграли, а значит, по сетке плей-офф тоже пойдут разными путями, и весь мир жаждет ещё одного зрелищного финала. Отметим, что по ходу группового этапа Карлос Алькарас досрочно разрешил спор с Янником Синнером за звание первой ракетки мира по итогам года.

А что о соперничестве думают сами теннисисты?

«Я считаю, что он нужен мне, нужен теннису и нужен спорту. Всё, что он делает, всё, что он создаёт… Думаю, для меня это важно ещё и потому, что мы соревнуемся лицом к лицу весь год. Это заставляет меня выкладываться на максимум. И заставляет мою команду отдавать 100%. Я благодарен за то, что Синнер есть, что он делает меня лучшим игроком», — вот так выразился Карлос в интервью Mundo Deportivo.

Янник также отмечает, что конкуренция заставляет их обоих прогрессировать: «В этом сезоне соперничество развивалось успешно для нас обоих. С другой стороны, мы хорошо понимаем друг друга и за пределами корта тоже. Личный аспект противостояния не сильно изменился. Мы просто лучше знаем друг друга, что является чем-то естественным.

Вы взрослеете и видите его немного больше в раздевалке, чаще на тренировочных кортах, иногда вместе тренируетесь, говорите о разных вещах – и не только о теннисе. Я стал намного сильнее благодаря этому, это здорово. Очевидно, мы оба знаем, что стоит на кону на каждом турнире. Особенно здесь, на Итоговом. Но чем бы всё не заканчивалось, мы пожимаем друг другу руки. Матч закончен, да и всё в принципе окей», — приводит слова Синнера «Больше!».

«Вижу его чаще, чем свою маму. Однако я никогда не устаю от встреч с ним», — сказал в этом году Алькарас на US Open. Учитывая количество сыгранных турниров и совместных тренировок, его слова вполне могут быть правдой.

Итальянец тоже заметил, что по прошествии сезона они с Карлосом стали намного ближе, и их общение теперь более личное: «Когда вы тренируетесь вместе, видите друг друга в раздевалке, тогда, естественно, вы узнаёте друг друга всё лучше и лучше. Вы говорите о семье и жизни в целом, делитесь и личным, и это здорово. Так что я не думаю, что что-то изменилось. Просто стало лучше, потому что мы лучше знаем друг друга».

Да, действительно, у обоих понятие «соперничество» относится только к профессиональной деятельности. «Когда пожимаем руки вне корта, мы совершенно разные. Мы забываем о теннисе и становимся людьми», — подтвердил слова Янника Карлос.

Карлос Алькарас и Янник Синнер на совместной тренировке на Итоговом-2025 Фото: Nicolò Campo/Getty Images

О противостоянии и сравнении двух выдающихся игроков не перестаёт говорить и весь теннисный мир. Не обходят стороной и их минусы. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отмечает следующие недостатки в игре обоих.

«Игра Синнера с точки зрения тенниса и тактики не прельщает. У него сумасшедшая концентрация. Но если спросить у Янника, как сыграл такой-то мяч в последнем гейме – он не скажет. Не вспомнит. Синнер работает с психологом из Формулы-1. Именно концентрация – мощнейшая. Плюс скорость, это ещё от горных лыж. Однако он неидеален. У Алькараса подвижная нервная система холерического плана – полухолерик, полусангвиник. Однако, боюсь, испанец будет недолговечным игроком. Физическое состояние – его сильная сторона, а с возрастом оно будет подвержено изменениям», — приводит слова Тарпищева Sports.ru.

Своими впечатлениями от игры первой и второй ракеток мира поделился и двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Сиднея Евгений Кафельников: «Это фантастически для тенниса. Было бы не так здорово, если бы доминировал кто-то один, так как харизма их обоих словно дополняет друг друга. Они как инь и ян. У одного один стиль, у другого – совершенно иной, это и нравится болельщикам. Без сомнений. Вы это видите здесь, в Турине, Янник «продаёт» стадион, как и Карлос. Они абсолютно величайшие для тенниса».

А вот известный тренер Патрик Муратоглу в довольно необычном формате написал на своей странице в социальных сетях о лучшем элементе у каждого из теннисистов. «Подача – Карлос. При его росте он невероятно хорошо открывает корт. Он подаёт невероятную вторую подачу и может поразить любую точку. Удар справа – Карлос. Сила, вращение. Удар слева – Янник. Сумасшедшая последовательность. Невероятно хорошо справляется с прямым ударом и с коротким кроссом».

Безусловно, каждый из них уникален по-своему. И Синнер, и Алькарас неоднократно говорили, что учатся друг у друга.

Однако американский теннисист-па́рник Николас Монро предположил, что на Итоговом турнире в этом году у Янника всё же есть небольшое преимущество.

«Я бы не хотел играть с Янником где бы то ни было, но особенно в Италии. Мне кажется, что для него сделали корт немного быстрее, понимаете? Я думаю, ему нравится, когда всё происходит немного быстрее и он может просто отлично управлять мячом», — отметил Монро в подкасте The Inside-In Tennis Podcast.

Что и говорить, противостояние Синнер — Алькарас — это больше чем просто борьба за титулы. Их соперничество можно по праву назвать достоянием современного тенниса.