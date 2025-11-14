«Это увеличит бонусы на $ 14 млн». Теннисный календарь наперекор звёздам станет ещё жёстче

Председатель ATP Андреа Гауденци провёл пресс-конференцию на Итоговом чемпионате в Турине.

Главный человек в мужском теннисе высказался о насущных проблемах с календарём, перспективах турниров категории АТР-250, «пятисотников», «Мастерсов», Итогового, доходах тура и не только.

О будущем «челленджеров» и турниров категории ATP-250

— Ходит много разговоров о календаре и структуре сезона, особенно о будущем турниров более низкого уровня вроде «челленджеров» и ATP-250. Рассуждение на эту тему может занять час, но я постараюсь быть кратким. Начну с очевидного соображения, даже если мы часто о нём забываем: теннис — чрезвычайно сложный для планирования вид спорта. Вероятно, самый сложный, по простой причине — это турнир с выбыванием после первого поражения. Представьте себе турнир «Большого шлема» или 12-дневный «Мастерс»: игрок может провести всего один матч или пройти через семь встреч менее чем за две недели.

В теннисе выделяется группа игроков — скажем, топ-100. Начиная от лучших вроде Карлоса Алькараса и Янник Синнера, которые играют около 80 матчей в 18-20 турнирах. Те, кто находится ниже в рейтинге, проводят 30-35 турниров, однако гораздо меньше матчей. Теоретически для всех только один календарь, но на самом деле у нас есть четыре или пять разных уровней соревнований. Я был одним из тех игроков, кто в основном проигрывал в первом или втором круге. Важно помнить, что половина всех участников выбывает в первом круге, а 75% — в первых двух. Для большинства турнир длится два-четыре дня; для других, однако, гораздо дольше. Это даёт хорошее представление о сложности ситуации.

Андреа Гауденци с участниками Итогового-2025 Фото: Tullio Puglia/Getty Images

Есть игроки, которые жалуются на слишком большую нагрузку, но другим нужно больше турниров и матчей. Именно поэтому существуют разные уровни: ТБШ, «Мастерсы», «пятисотники» и турниры категории АТР-250. Мы стараемся найти баланс, который подходит игрокам всех уровней, включая участников «челленджеров», которые остаются критически важными и могут стать будущими чемпионами на уровне ATP. В последние годы наша стратегия заключалась в сокращении количества турниров категории АТР-250. Раньше их было 38, сейчас стало 29. В 2028 году в календарь добавится новый «Мастерс» в Саудовской Аравии. Наша цель состоит в том, чтобы продолжать сокращать количество турниров категории ATP-250. Они остаются очень важными, как и «челленджеры» с «пятисотниками». Просто у каждой категории своя роль. Но у нас было слишком много мелких турниров, поэтому календарь становился неуправляемым.

О сложностях с календарём сезона и ставке на развитие «Мастерсов»

— Есть две проблемы. Во-первых, в году 52 недели, и мы не можем на это повлиять. Во-вторых, игрокам нужен настоящий межсезонный отдых, более длительный. Сейчас отпуск слишком короткий. Им нужно время, чтобы перезагрузиться, восстановиться, потренироваться и затем возобновить сезон в Австралии. Ситуацию усложняет тот факт, что теннис включает в себя семь организаций: четыре турнира «Большого шлема», у каждого из которых своя автономия и чёткие даты проведения, ITF с Кубком Дэвиса (формат которого часто менялся в последние годы), а также ATP и WTA.

Мы хотим, чтобы все игроки могли участвовать в как можно большем количестве турниров, поэтому я считаю, что расширение сетки до 96 игроков очень важно. Это даёт возможность игрокам из топ-100 выступать в основной сетке «Шлемов» и «Мастерсов». Игроки не должны ориентироваться на призовые – важно выступать ради рейтинговых очков и титулов, особенно если ты в первой сотне. Календарь будет покрывать потребности всех в топ-100. Если посчитать, получается следующее: 10 недель с турнирами 250-й категории, восемь недель – с «пятисотниками», 10 «Мастерсов» и четыре турнира «Большого шлема» – всего 32 недели. Игроки в зависимости от рейтинга должны играть разные категории турниров – это пирамидальная структура.

Если ты топ-игрок вроде Синнера или Алькараса, нет смысла участвовать в турнирах категории ATP-250 – они ниже твоего уровня. Гонщики Формулы-1 не ездят в Формуле-2, таким образом защищается ценность высшего уровня. Расширение «Мастерсов» до 12 дней – это не моя выдумка. Индиан-Уэллс и Майами были такими 35 лет. Я посмотрел на цифры – эти турниры значительно опережали другие по доходам. Я понимаю, что этот формат нравится не всем топ-игрокам – именно на них действительно оказывают влияние удлинённые турниры. Все остальные выбывают на ранних стадиях и практически не испытывают проблем.

Возможно, через несколько лет мы сможем увеличить выплаты топ-игрокам за их вклад в турнир. Сейчас есть экономическая проблема – иногда игрок зарабатывает больше за один день выставочного турнира, чем за 12 дней на «Мастерсе». Нужно дать нашему плану время, чтобы проверить его эффективность. И потом решать, возвращаться к старому формату или продолжать. Важно управлять календарём разумно и сохранять баланс между турнирами разного уровня. С точки зрения игроков я понимаю трудности: им приходится мириться с решениями, принимаемыми семью разными советами. Именно поэтому в своём плане «Единое видение» я предлагаю унифицировать управление теннисом: сформировать единую команду менеджеров, единый орган принятия решений, чтобы создать более гармоничный и устойчивый календарь.

Андреа Гауденци делает ставку на «Мастерсы» и дал этот турнир Саудовской Аравии Фото: Adam Pretty/Getty Images

Наша основная стратегия по-прежнему направлена ​​на развитие премиального продукта, а именно турниров серии «Мастерс». Причина проста: мы должны предложить болельщикам наилучшее зрелище, а это происходит, когда ведущие игроки соревнуются на лучших турнирах. Турниры «Большого шлема», «Мастерсы» и Итоговый составляют сердце сезона. Турниры категории АТР-500 и АТР-250 остаются критически важными для игроков, которые рано покидают крупные соревнования и нуждаются в практике, чтобы поддерживать форму. Это сложная ситуация. Я понимаю, например, что таким игрокам, как Карлос или Янник, которые выходят в финал практически каждого турнира «Большого шлема» и «Мастерса», сложно выдерживать полный график.

Ещё одна сложность заключается в том, что наша система открыта: игроки — независимые профессионалы. Мы можем устанавливать расписание, но они выбирают, где играть. Они могут предпочесть турнир категории АТР-250 вместо «пятисотника» или поехать на «пятисотник» вместо «Мастерса». У нас есть правила и рейтинговые стимулы, которые определяют их выбор, однако в конечном счёте решение остаётся за теннисистами. И часто, привлекаемые гонорарами, они также играют на турнирах более низкого уровня или в выставочных матчах вне тура. Это сложная проблема, не имеющая универсального решения. Но я убеждён, что если бы все — турниры «Большого шлема», ATP, WTA, ITF — сели за один стол, с единым управлением и единым видением, мы действительно могли бы работать лучше, чем сегодня. Я остановлюсь на этом, потому что знаю, что уже и так много сказал по данной теме.

О коммерческой составляющей тенниса

— Теннис — вид спорта, сильно зависящий от продажи билетов. Доходы от билетов составляют более 50-60% от общей прибыли турнира, в то время как в других видах спорта основная часть поступает от продажи медиаправ (60-70%). По разным причинам, включая упомянутую мной ранее фрагментацию, билеты — наш основной источник дохода. Увеличение количества турнирных дней означает большее число зрителей и более высокие доходы. Уже в 2025 году, когда идёт третий сезон плана расширения «Мастерсов» с включением в него Канады и Цинциннати, экономические результаты очевидны. Доходы значительно возросли. В 2024 году благодаря новой модели мы распределили между игроками почти $ 20 млн бонусов — по сравнению с $ 6 млн сезоном ранее. Изначально мы и подумать не могли, что это увеличит бонусы на $ 14 млн. Данная сумма примерно на 25% больше базового призового фонда отдельно взятого «Мастерса». Общая прибыль «Мастерсов» в среднем составляет около $ 110 млн.

На практике система работает. Она устойчива и перераспределяет ценность не только в интересах лучших игроков, но и во всей экосистеме, включая теннисистов уровня 100-150-х мест в мировом рейтинге. Я знаю, что 12-дневный формат нравится не всем, особенно топовым игрокам. Именно они остаются в турнире дольше всего и поэтому чувствуют на себе всю тяжесть. Для остальных, которые выбывают рано, это не имеет большого значения. Возможно, потребуется ещё несколько лет для стабилизации или, наоборот, более эффективное экономическое перераспределение, чтобы компенсировать неудобства для тех, кто генерирует большую прибыль для турниров. Это вопрос экономического баланса: некоторые игроки сравнивают доходы от однодневного выставочного турнира с доходами от 12-дневного «Мастерса».

Андреа Гауденци Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images ​​​​​​​

Я понимаю логику. Тем не менее не верю в идеальность какого-либо формата. Мы запустили проект, и нам нужно время, чтобы оценить его эффективность. Затем всё проанализируем: если формат сработает, мы продолжим с ним, если нет, вернёмся к прежнему. Важно помнить, что 12 дней на «Мастерсах» стали возможными только благодаря соглашению, которое наконец-то сделало отчётность турниров прозрачной для игроков. 35 лет у теннисистов не было доступа к финансовым данным турниров. Теперь он есть: бухгалтерская книга открыта, и игроки стали полноправными экономическими партнёрами. Более того, благодаря новому пулу медиаправ вся система выиграет в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Я лишь прошу немного терпения: результаты не заставят себя ждать.

О будущем Итогового чемпионата ATP в Турине

— Турин дал нам действительно необычный опыт. Мы начали играть здесь в разгар пандемии коронавируса. Это было непросто, но турнир рос и становился лучше год за годом. Честь и хвала Федерации тенниса Италии (FITP), которая проделала исключительную работу. После Лондона были некоторые опасения, потому что там всё было на фантастическом уровне. Думаю, нам удалось сохранить этот уровень и даже превзойти изначальные ожидания. В этом году Итоговый особенно интригует, потому что здесь разыгрывается звание первой ракетки мира по итогам года. Всё может решиться уже сегодня (Гауденци выступал в четверг, 13 ноября, до победы Карлоса Алькараса во встрече с Лоренцо Музетти, которая обеспечила испанцу лидерство по итогам 2025 года. – Прим. «Чемпионата»), но в любом случае по-настоящему волнительно видеть, как лучшие игроки мира в Турине борются за то, чтобы закончить сезон на вершине. Это идеальная ситуация: исключительное зрелище для публики и для всех болельщиков, которые следят за грандиозной развязкой сезона.

Останется ли Итоговый в Турине до 2030 года? Пока нет никаких оснований говорить об этом. Мы ничего не решили на период после 2026 года. Этот разговор с FITP, вероятно, состоится в начале следующего года. Окончательного решения пока нет. Мы очень довольны Турином. Это, безусловно, важный фактор, который нужно учитывать. Но мы ещё не приняли окончательного решения. Просто договорились сесть и обсудить этот вопрос и серьёзно рассмотреть его в начале следующего года. Сейчас могу лишь сказать, что с сезоном-2026 всё ясно: турнир всё ещё пройдёт в Турине. У нас есть контракт с FITP, с которой сложились прекрасные отношения, и мы хотим продолжать сотрудничество. Что касается вмешательства правительства в организацию турнира после принятия нового закона, то оно, на мой взгляд, хорошо, только если вы хотите участвовать в развитии спорта и помогать с инфраструктурой.

Теннис требует огромных инвестиций в объекты, которые используются всего несколько недель в году. В Саудовской Аравии на создание нового турнира серии «Мастерс» будет выделено $ 2 млрд, поэтому без вмешательства государства всё это нежизнеспособно. В Австралии вмешательство правительства штата Виктория сыграло решающую роль в строительстве трёх крытых стадионов, и сегодняшний стадион в Мельбурне — это нечто особенное. Мы не хотим переносить Итоговый за границу и очень довольны своим положением здесь, но если FITP не сможет обеспечить надлежащие условия, нам придётся сесть за стол переговоров.