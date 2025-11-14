Мирра заработала почти $ 5 млн призовых за сезон. В топ-20 вошли ещё три россиянки

Мирра Андреева, несмотря на провальную концовку сезона, закончила год первой ракеткой России. Её отрыв от Екатерины Александровой, замкнувшей топ-10 рейтинга WTA, составил почти 1000 очков. Стала Мирра лучшей среди россиянок и в другом списке, в котором учтены призовые теннисисток по итогам сезона-2025.

В этом году 18-летняя спортсменка выступала во всех трёх разрядах. Основной упор она делает на одиночку, но и в паре играет достаточно регулярно. За выступления в одиночном разряде Андреева-младшая заработала за сезон почти $ 4 млн — $ 3 958 152, если быть точным. В начале года Мирра выиграла два турнира категории WTA-1000 — пока это самые крупные её достижения в профессиональном теннисе. И если за Дубай юная россиянка заработала $ 597 тыс., то за Индиан-Уэллс, который порой называют пятым «Шлемом», — почти вдвое больше, $ 1 127 500. Также она увезла неплохие призовые с «Ролан Гаррос», где дошла до 1/4 финала ($ 476 398), и за аналогичный результат на Уимблдоне ($ 542 210).

В парном разряде Андреева выступает вместе с Дианой Шнайдер. В этом сезоне девушки завоевали два совместных титула, выиграв «пятисотник» в Брисбене и «тысячник» в Майами. За первый трофей каждая из теннисисток заработала по $ 37 910, за второй — по $ 228 575. За полуфинал Australian Open девушки получили по $ 78 897, а за такой же результат на «Ролан Гаррос» — по $ 80 122.

Призовые Мирры в женской паре в этом году составили $ 718 074. А в миксте она заработала $ 50 тыс. Именно по столько Андреева и Даниил Медведев получили за выступление в смешанном парном разряде на US Open. Тогда они выиграли один матч и потерпели поражение в четвертьфинале. Таким образом, суммарные призовые первой ракетки России во всех трёх разрядах составили $ 4 726 226. Этот результат позволил ей занять восьмую строчку.

Мирра Андреева — чемпионка Индиан-Уэллса-2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Веронике Кудерметовой не хватило совсем немного, чтобы пробиться в топ-10 по призовым. В парном разряде Кудерметова-старшая заработала даже больше, нежели в одиночном. Россиянка и её бельгийская напарница Элисе Мертенс мощно шли по сезону и увенчали его блистательной победой на Итоговом турнире. Главным достижением интернационального дуэта стал титул на Уимблдоне. За него Кудерметова и Мертенс заработали по $ 460 878. Вероника впервые стала чемпионкой турнира «Большого шлема». А на Итоговом они заработали даже больше — по $ 533 500. За выход в финал «тысячника» в Мадриде россиянка и бельгийка получили по $ 121 010, за аналогичное достижение в Риме — по $ 93 300, а за полуфинал US Open — по $ 125 тыс.

За выступления в паре Кудерметова в этом сезоне заработала $ 1 492 773. А за результаты в одиночном разряде её призовые составили $ 1 316 790. Вероника второй сезон подряд остаётся без финалов. Самые крупные суммы она увозила из Мельбурна (выход в четвёртый круг Australian Open принёс $ 265 093) и из Цинциннати (полуфинал оценили в $ 206 100). Всего за сезон россиянка заработала $ 2 809 563 и очутилась на 11-й строчке в итоговой таблице.

Сразу за Кудерметовой расположилась Екатерина Александрова, чьи призовые за сезон составили $ 2 689 766. Из них $ 2 488 676 были заработаны в одиночном разряде. Александрова в этом году четырежды играла в финалах (и всякий раз это были «пятисотники»), однако титул завоевала всего один. За трофей в Линце российская теннисистка заработала $ 142 610. Но это не самые крупные её призовые за отдельно взятый турнир. За полуфинал Дохи Екатерина получила $ 181 400, за выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — $ 286 922, за такие же результаты на Уимблдоне и на US Open — $ 325 326 и $ 400 тыс. соответственно. А за единственный матч на Итоговом турнире — $ 210 тыс.

Диана Шнайдер в одиночном разряде заработала почти $ 1,5 млн, а именно $ 1 404 495. Ни на одном из турниров Шнайдер не смогла преодолеть отметку в $ 200 тыс. призовых, зато не раз увозила более $ 100 тыс. Наилучший результат с точки зрения призовых Диана показала на Australian Open. За выход в третий круг этого турнира она получила $ 183 040. А титул на «пятисотнике» в Монтеррее принёс ей $ 164 тыс.

В парном разряде Шнайдер заработала $ 744 154, то есть на $ 26 080 больше, чем Мирра Андреева. Это объясняется тем, что Диана на двух турнирах выступала с другими партнёршами. За полуфинал Чарльстона они с Питон Стирнс заработали по $ 9580, а за финал Лондона с Анной Данилиной — по $ 16 500. Призовые россиянки за сезон составили $ 2 148 649, и она оказалась 18-й.

Призовые в сезоне WTA 2025 года, $

Место Теннисистка Страна За сезон За карьеру 1 Арина Соболенко Беларусь 15 008 519 45 175 621 2 Ига Швёнтек Польша 10 112 532 43 640 490 3 Елена Рыбакина Казахстан 8 456 632 24 438 717 4 Кори Гауфф США 7 969 845 29 759 121 5 Аманда Анисимова США 7 260 577 12 387 036 6 Джессика Пегула США 5 262 311 21 867 635 7 Жасмин Паолини Италия 5 253 997 14 290 992 8 Мирра Андреева Россия 4 726 226 7 545 132 9 Мэдисон Киз США 4 357 787 23 287 555 10 Элисе Мертенс Бельгия 2 895 029 17 794 963 11 Вероника Кудерметова Россия 2 809 563 10 680 692 12 Екатерина Александрова Россия 2 689 766 9 690 003 ...18 Диана Шнайдер Россия 2 148 649 4 222 152 ...23 Людмила Самсонова Россия 2 040 166 7 949 984 ...31 Анна Калинская Россия 1 495 159 5 814 214 ...38 Анастасия Павлюченкова Россия 1 406 165 15 906 252

В этом сезоне оказались побиты сразу два рекорда. Арина Соболенко, заработавшая за сезон более $ 15 млн, превзошла давнее достижение Серены Уильямс. В 2013 году американка заработала $ 12 385 572 призовых. В тот сезон она завоевала 11 титулов, в том числе на «Ролан Гаррос», US Open и Итоговом. А Соболенко в 2025-м выиграла US Open ($ 5 млн), два «тысячника» (Майами и Мадрид принесли ей по $ 1 124 380) и «пятисотник» в Брисбене (скромные $ 192 475).

Арина Соболенко — чемпионка US Open 2025 года Фото: Elsa/Getty Images

Другой рекорд побила Елена Рыбакина. Уроженка Москвы, выступающая за Казахстан, прошла Итоговый турнир без поражений и получила за это $ 5 млн 235 тыс. Это наибольшие призовые за отдельно взятое выступление не только в WTA, но и в ATP. $ 6 млн, которые Янник Синнер два года подряд увозит из Саудовской Аравии, не в счёт, поскольку Six Kings Slam — это выставочный турнир. Забавно, что за одну неделю на Итоговом Рыбакина заработала больше ($ 5 235 000), чем за все остальные турниры в 2025-м ($ 3 221 632)!

А вот по призовым, заработанным за карьеру, с Сереной Уильямс пока никто не сравнится. В ближайшие годы ожидается борьба за вторую строчку между Соболенко и Игой Швёнтек. Мария Шарапова, лидер по призовым среди россиянок, располагается на седьмом месте.

Лидеры по призовым за карьеру в WTA, $

1. Серена Уильямс (США) — 94 816 730.

2. Арина Соболенко (Беларусь) — 45 175 621.

3. Ига Швёнтек (Польша) — 43 640 490.

4. Винус Уильямс (США) — 42 867 364.

5. Симона Халеп (Румыния) — 40 236 618.

6. Виктория Азаренко (Беларусь) — 38 890 473.

7. Мария Шарапова (Россия) — 38 777 962.

8. Петра Квитова (Чехия) — 37 653 615.

9. Каролина Возняцки (Дания) — 36 479 231.

10. Анжелика Кербер (Германия) — 32 545 460.