Главная Теннис Статьи

Призовые теннисисток в сезоне WTA — 2025: сколько заработали Мирра Андреева, Кудерметова, Шнайдер, Соболенко, Рыбакина

Мирра заработала почти $ 5 млн призовых за сезон. В топ-20 вошли ещё три россиянки
Александр Насонов
Призовые теннисисток в сезоне WTA — 2025
Аудио-версия:
Комментарии
Арина Соболенко побила исторический рекорд Серены Уильямс, а Елена Рыбакина за последнюю неделю заработала больше, чем за весь год.

Мирра Андреева, несмотря на провальную концовку сезона, закончила год первой ракеткой России. Её отрыв от Екатерины Александровой, замкнувшей топ-10 рейтинга WTA, составил почти 1000 очков. Стала Мирра лучшей среди россиянок и в другом списке, в котором учтены призовые теннисисток по итогам сезона-2025.

В этом году 18-летняя спортсменка выступала во всех трёх разрядах. Основной упор она делает на одиночку, но и в паре играет достаточно регулярно. За выступления в одиночном разряде Андреева-младшая заработала за сезон почти $ 4 млн — $ 3 958 152, если быть точным. В начале года Мирра выиграла два турнира категории WTA-1000 — пока это самые крупные её достижения в профессиональном теннисе. И если за Дубай юная россиянка заработала $ 597 тыс., то за Индиан-Уэллс, который порой называют пятым «Шлемом», — почти вдвое больше, $ 1 127 500. Также она увезла неплохие призовые с «Ролан Гаррос», где дошла до 1/4 финала ($ 476 398), и за аналогичный результат на Уимблдоне ($ 542 210).

В парном разряде Андреева выступает вместе с Дианой Шнайдер. В этом сезоне девушки завоевали два совместных титула, выиграв «пятисотник» в Брисбене и «тысячник» в Майами. За первый трофей каждая из теннисисток заработала по $ 37 910, за второй — по $ 228 575. За полуфинал Australian Open девушки получили по $ 78 897, а за такой же результат на «Ролан Гаррос» — по $ 80 122.

Призовые Мирры в женской паре в этом году составили $ 718 074. А в миксте она заработала $ 50 тыс. Именно по столько Андреева и Даниил Медведев получили за выступление в смешанном парном разряде на US Open. Тогда они выиграли один матч и потерпели поражение в четвертьфинале. Таким образом, суммарные призовые первой ракетки России во всех трёх разрядах составили $ 4 726 226. Этот результат позволил ей занять восьмую строчку.

Мирра Андреева — чемпионка Индиан-Уэллса-2025

Мирра Андреева — чемпионка Индиан-Уэллса-2025

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Веронике Кудерметовой не хватило совсем немного, чтобы пробиться в топ-10 по призовым. В парном разряде Кудерметова-старшая заработала даже больше, нежели в одиночном. Россиянка и её бельгийская напарница Элисе Мертенс мощно шли по сезону и увенчали его блистательной победой на Итоговом турнире. Главным достижением интернационального дуэта стал титул на Уимблдоне. За него Кудерметова и Мертенс заработали по $ 460 878. Вероника впервые стала чемпионкой турнира «Большого шлема». А на Итоговом они заработали даже больше — по $ 533 500. За выход в финал «тысячника» в Мадриде россиянка и бельгийка получили по $ 121 010, за аналогичное достижение в Риме — по $ 93 300, а за полуфинал US Open — по $ 125 тыс.

За выступления в паре Кудерметова в этом сезоне заработала $ 1 492 773. А за результаты в одиночном разряде её призовые составили $ 1 316 790. Вероника второй сезон подряд остаётся без финалов. Самые крупные суммы она увозила из Мельбурна (выход в четвёртый круг Australian Open принёс $ 265 093) и из Цинциннати (полуфинал оценили в $ 206 100). Всего за сезон россиянка заработала $ 2 809 563 и очутилась на 11-й строчке в итоговой таблице.

Сразу за Кудерметовой расположилась Екатерина Александрова, чьи призовые за сезон составили $ 2 689 766. Из них $ 2 488 676 были заработаны в одиночном разряде. Александрова в этом году четырежды играла в финалах (и всякий раз это были «пятисотники»), однако титул завоевала всего один. За трофей в Линце российская теннисистка заработала $ 142 610. Но это не самые крупные её призовые за отдельно взятый турнир. За полуфинал Дохи Екатерина получила $ 181 400, за выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — $ 286 922, за такие же результаты на Уимблдоне и на US Open — $ 325 326 и $ 400 тыс. соответственно. А за единственный матч на Итоговом турнире — $ 210 тыс.

Диана Шнайдер в одиночном разряде заработала почти $ 1,5 млн, а именно $ 1 404 495. Ни на одном из турниров Шнайдер не смогла преодолеть отметку в $ 200 тыс. призовых, зато не раз увозила более $ 100 тыс. Наилучший результат с точки зрения призовых Диана показала на Australian Open. За выход в третий круг этого турнира она получила $ 183 040. А титул на «пятисотнике» в Монтеррее принёс ей $ 164 тыс.

В парном разряде Шнайдер заработала $ 744 154, то есть на $ 26 080 больше, чем Мирра Андреева. Это объясняется тем, что Диана на двух турнирах выступала с другими партнёршами. За полуфинал Чарльстона они с Питон Стирнс заработали по $ 9580, а за финал Лондона с Анной Данилиной — по $ 16 500. Призовые россиянки за сезон составили $ 2 148 649, и она оказалась 18-й.

Призовые в сезоне WTA 2025 года, $

МестоТеннисисткаСтранаЗа сезонЗа карьеру
1Арина СоболенкоБеларусь15 008 51945 175 621
2Ига ШвёнтекПольша10 112 53243 640 490
3Елена РыбакинаКазахстан8 456 63224 438 717
4Кори ГауффСША7 969 84529 759 121
5Аманда АнисимоваСША7 260 57712 387 036
6Джессика ПегулаСША5 262 31121 867 635
7Жасмин ПаолиниИталия5 253 99714 290 992
8Мирра АндрееваРоссия4 726 2267 545 132
9Мэдисон КизСША4 357 78723 287 555
10Элисе МертенсБельгия2 895 02917 794 963
11Вероника КудерметоваРоссия2 809 56310 680 692
12Екатерина АлександроваРоссия2 689 7669 690 003
...18Диана ШнайдерРоссия2 148 6494 222 152
...23Людмила СамсоноваРоссия2 040 1667 949 984
...31Анна КалинскаяРоссия1 495 1595 814 214
...38Анастасия ПавлюченковаРоссия1 406 16515 906 252

В этом сезоне оказались побиты сразу два рекорда. Арина Соболенко, заработавшая за сезон более $ 15 млн, превзошла давнее достижение Серены Уильямс. В 2013 году американка заработала $ 12 385 572 призовых. В тот сезон она завоевала 11 титулов, в том числе на «Ролан Гаррос», US Open и Итоговом. А Соболенко в 2025-м выиграла US Open ($ 5 млн), два «тысячника» (Майами и Мадрид принесли ей по $ 1 124 380) и «пятисотник» в Брисбене (скромные $ 192 475).

Арина Соболенко — чемпионка US Open 2025 года

Арина Соболенко — чемпионка US Open 2025 года

Фото: Elsa/Getty Images

Другой рекорд побила Елена Рыбакина. Уроженка Москвы, выступающая за Казахстан, прошла Итоговый турнир без поражений и получила за это $ 5 млн 235 тыс. Это наибольшие призовые за отдельно взятое выступление не только в WTA, но и в ATP. $ 6 млн, которые Янник Синнер два года подряд увозит из Саудовской Аравии, не в счёт, поскольку Six Kings Slam — это выставочный турнир. Забавно, что за одну неделю на Итоговом Рыбакина заработала больше ($ 5 235 000), чем за все остальные турниры в 2025-м ($ 3 221 632)!

А вот по призовым, заработанным за карьеру, с Сереной Уильямс пока никто не сравнится. В ближайшие годы ожидается борьба за вторую строчку между Соболенко и Игой Швёнтек. Мария Шарапова, лидер по призовым среди россиянок, располагается на седьмом месте.

Лидеры по призовым за карьеру в WTA, $

1. Серена Уильямс (США) — 94 816 730.
2. Арина Соболенко (Беларусь) — 45 175 621.
3. Ига Швёнтек (Польша) — 43 640 490.
4. Винус Уильямс (США) — 42 867 364.
5. Симона Халеп (Румыния) — 40 236 618.
6. Виктория Азаренко (Беларусь) — 38 890 473.
7. Мария Шарапова (Россия) — 38 777 962.
8. Петра Квитова (Чехия) — 37 653 615.
9. Каролина Возняцки (Дания) — 36 479 231.
10. Анжелика Кербер (Германия) — 32 545 460.

Комментарии
