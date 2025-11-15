Скидки
Все новости
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Итогового чемпионата ATP, Турин-2025: Алькарас, Синнер, де Минор, расписание, результаты, где смотреть

Синнер рвётся в третий подряд финал Итогового! Ещё сыграет Алькарас. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Итогового чемпионата ATP
В Турине сражаются сильнейшие теннисисты планеты. Дойдут ли два лидера до решающего матча?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP в Турине. В субботу пройдут все полуфиналы – в одиночном и парном разрядах. Янник Синнер (второй номер посева) оспорит место в решающем матче с австралийцем Алексом де Минором (7). Счёт в этом противостоянии катастрофический для последнего. Итальянец ведёт – 12-0. В другом поединке испанец Карлос Алькарас (1), только что гарантировавший себе звание первой ракетки мира по итогам сезона, померится силами либо с Александром Зверевым (3), либо с Феликсом Оже-Альяссимом (8).

Итоговый чемпионат ATP. Турин-2025. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 22:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Опрос: кто чемпион? Расписание субботы
Опрос: кто чемпион?

Опрос: кто чемпион?

Самое время пройти наш опрос и определиться — кто будет чемпионом.

Расписание субботы

Расписание субботы

Вот в каком порядке сегодня состоятся полуфинальные матч.

