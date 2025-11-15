Синнер рвётся в третий подряд финал Итогового! Ещё сыграет Алькарас. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP в Турине. В субботу пройдут все полуфиналы – в одиночном и парном разрядах. Янник Синнер (второй номер посева) оспорит место в решающем матче с австралийцем Алексом де Минором (7). Счёт в этом противостоянии катастрофический для последнего. Итальянец ведёт – 12-0. В другом поединке испанец Карлос Алькарас (1), только что гарантировавший себе звание первой ракетки мира по итогам сезона, померится силами либо с Александром Зверевым (3), либо с Феликсом Оже-Альяссимом (8).
Опрос: кто чемпион?
Самое время пройти наш опрос и определиться — кто будет чемпионом.
Расписание субботы
Вот в каком порядке сегодня состоятся полуфинальные матч.
