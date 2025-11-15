Оже-Альяссим стал последним полуфиналистом Итогового. А Синнер пока не потерял ни сета

Заключительные групповые матчи завершились на мужском Итоговом! Определились последние полуфиналисты и в парном разряде, и в одиночке.

Сначала – о парниках. Пятые сеяные Джо Солсбери/Нил Скупски досрочно вышли в полуфинал, однако в последнем групповом матче всё равно сразились с американцами Кристианом Харрисоном/Эваном Кингом (№8 посева), которые ни одной победы в Турине не одержали. Этот поединок ничего не решал по турнирным раскладам, но мог подарить дуэту из США значимую победу. Увы, до неё Харрисон/Кинг добраться так и не смогли. Солсбери/Скупски одержали победу со счётом 7:5, 6:3.

Джо Солсбери/Нил Скупски Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Вторую путёвку между собой разыграли Харри Хелиёваара/Генри Паттен (№2) и Марсело Аревало/Мате Павич (№4). Марсело и Мате дважды обыгрывали Харри и Генри – оба раза на харде. Одну победу Хелиёваара и Паттен одержали в этом противостоянии на траве. Но все три поединка состоялись в сезоне-2024.

Новая встреча должна была стать принципиальной, однако таковой выдалась только первая партия. Ни одного гейма на своей подаче парни не отдали друг другу. Всё решилось на тай-брейке – и тоже довольно напряжённом. В итоге Хелиёваара/Паттен забрали стартовый сет – 7:6 (7:5) – а во втором не оставили соперникам шансов (6:2).

В итоге матч продлился меньше 1,5 часа. Хелиёваара/Паттен ответили Аревало/Павичу за прошлогодний полуфинал, в котором они потерпели поражение. На этот раз за выход в решающую стадию Харри и Генри сразятся с соотечественниками Джо Солсбери/Нилом Скупски.

Харри Хелиёваара/Генри Паттен Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

В одиночном разряде ситуация сложилась примерно похожая: в одном матче полуфиналист был определён заранее, во втором – сохранялась интрига.

Сначала сыграли Янник Синнер (№2 посева) и Бен Шелтон (№5). Для американца этот поединок уже не имел почти никакого значения – можно было одержать первую победу, заработать 200 очков и впервые с сезона-2023 одолеть итальянца. Единственный удачный матч с Синнером случился для Шелтона в Шанхае два года назад (2:6, 6:3, 7:6). Но за ним, увы, последовали семь поражений подряд.

Синнер после уверенных поединков с Александром Зверевым и Феликсом Оже-Альяссимом отобрался в полуфинал досрочно. Он в заключительной встрече в группе сражался за очки, призовые и 29-ю победу на крытом харде кряду.

Немного зажатым выглядел Синнер в этом матче. Непривычно было видеть Янника, допускающего невынужденные ошибки чаще обычного. Однако даже это никак не отразилось на результате – итальянец начал сет с брейка и им же закончил. По ходу партии жарким выдался четвёртый гейм. Шелтон классно стартовал на приёме, заработал брейк-пойнт, но Синнер, как это всегда случается, спасся благодаря подачам навылет.

Первый сет завершился за 40 минут и со счётом 6:3. По активно выигранным мячам и невынужденным ошибкам Янник набрал 13/7, Бен – 8/7.

Янник Синнер Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Вторая партия получилась более интригующей. По ходу сета Синнер так и не смог сделать брейк – подачи-кики американца со скоростью под 220 км/ч никак не подчинялись итальянцу. Хорошо шла у Шелтона первая (под 80% попадания) – и помогала она ему всегда, кроме самых важных моментов. В концовке тай-брейка этот самый элемент просел у Бена, за что сразу зацепился Синнер.

Итог: Янник одержал победу со счётом 6:3, 7:6 (7:3), в восьмой раз в карьере одолел Бена и продлил серию удачных матчей на крытом харде до 29 поединков. В полуфинале действующий чемпион Итогового уже ждёт Алекса де Минора.

Второй полуфинал должен был выдаться ещё более жарким – всё же Александр Зверев (№3) и Феликс Оже-Альяссим (№8) разыгрывали между собой оставшееся в полуфинале вакантное место. Оба в группе одержали победу над Шелтоном, но уступили Синнеру.

Между собой парни на уровне ATP провели девять матчей – шесть из них забрал Зверев. При этом прошлый поединок, состоявшийся в третьем круге US Open в этом году, остался за Оже-Альяссимом (4:6, 7:6, 6:4, 6:4). Феликс после того успеха заметно приободрился.

«Эта победа, конечно же, придаёт огромную уверенность. Она воодушевляет меня и всех в моей команде, всех, кто меня поддерживает. Я всегда стараюсь быть амбициозным, профессиональным и вникать в каждую деталь. Обидно, когда что-то идёт не так, как хочешь, но такова жизнь большинства игроков. Нужно принять это и быть скромным, когда проигрываешь.

Всё то же самое, что и в юности, процесс один и тот же. Нужно быть терпеливым и верить, что всё, над чем ты работаешь на тренировках, окупится в день матча. Нужно верить, что такие результаты будут», — приводит слова канадца Punto de Break.

Матч обещал быть упорнейшим – таким он и оказался. Феликс и Александр были неуступчивы и уверенно брали свои подачи. Дважды немецкий спортсмен добирался до брейк-пойнтов по ходу стартового сета, однако ни разу ими не воспользовался. Канадец же подобные шансы в самый ответственный момент не упустил. При счёте 5:4 Оже-Альяссим забрал подачу соперника, а вместе с ней – и партию. На это у него ушло 52 минуты, хотя игру саму по себе сложно было назвать эффектной и динамичной.

Во втором сете дела для Зверева стали складываться ещё сложнее. Вновь Александр стал просить помощи у своего бокса, в переходах обращался к команде с просьбой «Хоть посмотрите на меня». Каждый гейм на его подаче вызывал тревогу. Но пока игра не доходила до решающих мгновений, немец держался на плаву.

По похожему сценарию складывался и второй сет – даже вновь пришлось Звереву подавать при опасном счёте 4:5. Однако он сделал это довольно хладнокровно, а вот Оже-Альяссим, напротив, суетился и спешил. Стоически Александр провёл и гейм при 5:6.

Но на тай-брейке гораздо бодрее выглядел Феликс. Канадец действовал раскованно, широко, что помогло ему буквально за минуту перевести счёт с 4:4 до 6:4 и с первой же попытки закрыть матч в свою пользу. Тягучим и непростым выдался поединок, однако Оже-Альяссим вышел из него победителем.

Феликс одержал 50-ю победу и вышел в 11-й полуфинал в году, а ещё оказался первым игроком, которому в этом сезоне удалось восемь раз на харде добраться до 1/2 финала. К тому же, он стал первым канадцем на этой стадии Итогового после Милоша Раонича (2016). Уже в субботу, 15 ноября, Оже-Альяссим проведёт матч с Карлосом Алькарасом.

За развязкой Итогового турнира следите вместе с «Чемпионатом»!