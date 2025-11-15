«Невероятное лицемерие». Слова Джоковича о допинге Синнера вызвали острую реакцию

Одним из главных событий недели в теннисе стало интервью 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича британскому журналисту Пирсу Моргану.

Джокович говорил о многих вещах, но, пожалуй, самое резонансное высказывание сделал о допинг-скандале второй ракетки мира Янника Синнера.

Джокович не стал возлагать на Синнера вину в умышленном применении клостебола, однако всё-таки указал на нарушение антидопинговых правил и назвал наказание итальянского теннисиста в виде трёхмесячной дисквалификации слишком странным.

«Эта история будет преследовать его, как меня – история с коронавирусом, до конца карьеры. Знаете, со временем всё утихнет, но не исчезнет совсем, поскольку случившееся очень серьёзно. Всегда будет группа людей, пытающихся выдвинуть этот момент на первый план. Я знаю Янника с тех пор, как ему было 13-14 лет, потому что его первый серьёзный тренер был и моим тренером, это Рикардо Пьятти. Я довольно много тренировался в его академии в Италии и много тренировался с Синнером, когда тот был юниором. Знаете, мне он очень нравился, ведь он был всегда худым и высоким, как я. Его история похожа на мою. Янник всегда производил впечатление очень искреннего, милого и тихого человека. У него был свой собственный мир, и его не слишком заботили, так сказать, светила общества, он просто хотел стать настолько лучшим игроком, насколько он только мог быть. И мне это нравилось, мне нравился его менталитет. Поэтому, когда это произошло, честно говоря, я был шокирован.

Думаю, он не сделал этого намеренно, однако то, как дело было рассмотрено, вызывает много подозрений. Если бы он был 500-м в рейтинге, его бы забанили? Именно так, да, это реальность. Отсутствие прозрачности, непоследовательность и срок дисквалификации между турнирами «Большого шлема», чтобы он ничего не пропустил – это было очень, очень странно. И поэтому мне не нравится, как рассматривалось это дело, и вы могли слышать, как многие другие игроки – как мужчины, так и женщины, у которых были похожие ситуации, выходили в СМИ и жаловались. Зная свою историю с ним, думаю, он не сделал этого намеренно, но, конечно, несёт ответственность, таковы правила. Вы несёте ответственность, когда происходит нечто подобное. И поэтому, когда вы видите, как кого-то за что-то очень похожее или то же самое отстраняют на годы, а затем его [Синнера] отстраняют временно на какие-то три месяца или сколько там это было, это неправильно», — сказал Джокович.

Новак Джокович Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Новак сделал много комплиментов Яннику и в какой-то степени поддержал его, однако основное внимание теннисное сообщество обратило именно на критические заявления. Конечно, итальянские СМИ сразу же начали разносить Джоковича за его слова.

«Невероятно, как мистер Джокович продолжает неустанно пользоваться своим авторитетным статусом в теннисе и поддерживает распространение дезинформации о допинг-деле Синнера. Джокович сеет сомнения или даже что-то похуже. Ради бога, пусть почитает заключение по итогам расследования этого дела», — написал известный в Италии теннисный журналист Марко Маццони, мнение которого поддержали многие коллеги.

Синнер не стал реагировать на заявление Джоковича, но от комментария не удержался его знаменитый тренер Даррен Кэхилл. В несколько завуалированном и философском стиле Кэхилл донёс своё отрицательное отношение к словам Новака.

«Мнение на самом деле является низшей формой человеческого знания. Оно не требует ни ответственности, ни понимания. Высшая форма знания — это сопереживание, поскольку оно требует от нас отстранения от своего эго и жизни в мире других», — эту цитату опубликовал Кэхилл в соцсети, она принадлежит политику Биллу Булларду.

Янник Синнер и Даррен Кэхилл Фото: Dan Istitene/Getty Images

В комментариях на странице Кэхилла развернулась нешуточная дискуссия. Часть любителей тенниса поддержали Даррена, но некоторые выступили против австралийского тренера и даже обвинили его в лицемерии.

«Ранее у Джоковича хватило наглости говорить о том, как Янник хорошо преодолел «шторм со стороны СМИ» во время допинг-дела. А теперь он дал это интервью, прекрасно понимая, что оно лишь возобновит и ещё больше обострит обсуждение данной ситуации в медиа», ​​«Новак, почитай правила, результаты расследования и прекрати распространять дезинформацию», «Ради этого Джокович пропустил Итоговый чемпионат ATP и исказил состав уже сформированных групп. Всё ради того, чтобы вновь началось обсуждение Янника», «Если бы Синнер выступал на уровне Тейлора Фрица или Александра Зверева, держу пари, Джоковичу было бы наплевать. Всё потому, что Синнер постоянно его обыгрывает», «Можно быть лучшим теннисистом в истории и продолжать нести чушь. Просто нужно напомнить одному человеку: победа на рекордном количестве турниров «Большого шлема» не означает, что твоё мнение имеет значение. Даррен, мне нравится, как остроумно ты ему ответил», «Характерная черта Янника и его команды — тонкость в передаче сообщений, ничего грубого. Кстати, именно поэтому я их фанат», — отмечали сторонники Кэхилла и Синнера.

«Новак, продолжай разносить их. Они даже боятся напрямую упомянуть твоё имя», «Даррен Кэхилл работает в СМИ и даёт бесчисленные интервью, полные собственного мнения, будучи тренером Синнера, но теперь заявляет: «Мнение — это низшая форма знания». Невероятное лицемерие. Что касается «эмпатии», то где же была его поддержка попадавших в допинг-скандалы Тары Мур, Макса Пёрселла, Николаса Занеллато, Николаса Харри?», «Даррен, ты совсем опустился, если публикуешь такое. Надеюсь, Новак продолжит разоблачать вас в дальнейшем», — писали противники Кэхилла.

Одно можно сказать точно – слова Джоковича о допинг-деле Синнера были очень острыми и непохожими на стереотипные высказывания по данной теме. Новак донёс широкой аудитории мнение, которое многие, вероятно, разделяют, но боятся выразить публично. Статус 24-кратного чемпиона ТБШ позволяет Джоковичу это сделать, а жёсткая критика сторонников Янника его мало волнует.