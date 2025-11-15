«Они одержимы мной, это перешло все границы». Ещё одна теннисистка стала жертвой сталкеров

Мало кто задумывается над тем, что обратная сторона популярности теннисистов — это навязчивые фанаты. Вместе с тем проблема сталкеров становится серьёзной угрозой жизни и здоровью, и борются с ней многие.

Не так давно в издании Eurosport.de появилось интервью с 40-й ракеткой мира Евой Лис. Представительница Германии побеседовала с немецким журналистом Янником Шнейдером. Одной из ярких цитат стало откровение спортсменки о том, что в последнее время она сталкивается с большим количеством преследователей в социальных сетях. И это её по-настоящему пугает. Ситуация дошла до такой точки, что в доступе у сталкеров появились номера комнат, где жила девушка, адреса тренировочных баз и отелей.

«В последнее время мне приходится иметь дело со сталкерами, которые раздобыли адреса моих тренировочных баз, отелей и даже номера моих комнат. Некоторые пишут, что найдут меня и сделают со мной то-то и то-то. Это меня беспокоит.

Они были явно одержимы мной, это перешло все границы. Чем больше об этом говорят, тем лучше. Но, к сожалению, первое, что приходит на ум: меня это совсем не удивляет. Для профессиональных теннисистов это стало частью жизни.

Никто не должен сталкиваться с этим в таких подробностях. В сообщениях подробно описывалось, как меня насилуют, мою мать, как убивают мою семью», — рассказала Ева.

Такие поклонники могут годами преследовать человека, караулить у отелей и всячески пытаться вторгнуться в личное пространство. А в эпоху социальных сетей добраться до спортсмена стало намного проще. Анонимные сообщения с угрозами можно отправлять в неограниченном количестве.

Безусловно, постоянное ощущение, что за тобой следят и нарушают личные границы, вызывает хронический стресс. Состояние тревоги преследует теннисистов не только на корте, но и в повседневной жизни, мешая полноценно отдыхать и восстанавливаться. Как следствие, игроки не могут полностью сосредоточиться на выступлениях и теряют концентрацию во время матчей.

Похожая ситуация случилась с британкой Эммой Радукану в начале текущего сезона на турнире WTA-1000 в Дубае. По ходу поединка второго круга с чешкой Каролиной Муховой она расплакалась во время общения с судьёй на вышке. Выяснилось, что дело было в мужчине, который преследовал теннисистку во время соревнований. Так, перед матчем он подошёл к Радукану на публике, передал ей некую записку и сфотографировал её, а затем пришёл на игру. После жалобы спортсменки представители WTA вывели мужчину со стадиона и запретили посещать турнир. Позже Роман Келечич, тренер британки, рассказал, что этот мужчина преследует её уже не первый турнир. Эмма сталкивалась с ним в Сингапуре, Абу-Даби и Дохе.

«Я буквально не могла видеть мяч сквозь слёзы, едва могла дышать. Я играла с Каролиной [Муховой], которая 17-я в мире или вроде того, и я не могла видеть мяч. Первые четыре гейма будто ускользнули от меня, потому что я была не на корте. И не совсем поняла, как смогла перестроиться.

После матча я разревелась, но не из-за поражения. В последние несколько недель было очень много эмоций после всех событий. Мне просто нужна была неделя отдыха, чтобы сделать передышку и приехать сюда. Часть меня думала: «Я не позволю этому психу средних лет помешать мне делать то, что я люблю», — приводит слова Радукану Tennis365.

Бывало, что подобные случаи сказывались на результате не только одного поединка, но и целого отрезка карьеры. Осенью 1999 года представители пятикратной чемпионки ТБШ Мартины Хингис позвонили организаторам турнира в Цюрихе из Фильдерштадта, где первая ракетка мира выступала неделей ранее, и попросили для неё дополнительную охрану. Они были озабочены навязчивыми звонками и факсами, которые 19-летняя теннисистка получала от поклонника.

Сама Хингис держалась спокойно, и даже после того, как мужчина пришёл в VIP-зону турнира и потребовал интервью с ней, шутила: «С тех пор как я стала №1, всегда стараюсь держать рядом с собой высокого красивого парня. Девушке вообще далеко не всегда стоит ходить одной».

45-летний австралиец родом из Югославии Дубравко Райцевич, морской инженер по профессии, увлекся Мартиной, когда увидел её на австралийских турнирах старта сезона, и решил, что она шлёт ему зашифрованные послания через телевизионные трансляции. Он тогда был в процессе развода и, по информации The New York Times, нашёл в теннисистке сходство с бывшей женой.

Хингис выиграла тогда Australian Open, а Райцевич вскоре последовал за ней в Европу, параллельно атакуя любовными посланиями. Весной в Берлине он звонил ей в гостиничный номер, так что ей пришлось с ним поговорить. «Он хотел встретиться лично и чтобы я дала ему шанс показать его любовь и дружбу. Это было неловко. Я сказала ему, что он мне в отцы годится. Сказала всё, что думала», — заявила теннисистка позднее.

Мартина Хингис в финале «Ролан Гаррос» — 1999 Фото: Stu Forster/Getty Images

После «Ролан Гаррос» — 1999, где швейцарка дошла до знаменитого финала, закончившегося проигрышем Штеффи Граф и слезами, Райцевич узнал её адрес в Цюрихе и несколько дней подряд приходил к её дому с цветами. Тогда Мартина вышла к нему и через ограду сказала, чтобы он оставил её в покое.

«Я не хотела больше с ним разговаривать. Никакого времени я с ним проводить не собиралась. Он смотрел на меня и улыбался. Было ощущение, что он смотрит сквозь меня и не понимает, что я говорю. Я была очень подавлена, раздражена своей беспомощностью, потому что не могла сделать ничего, чтобы его остановить», — говорила Хингис.

Однако преследователь не остановился. Через пару недель Райцевич поехал за спортсменкой в Великобританию на турнир в Истбурне, а оттуда — на Уимблдон, где она сенсационно проиграла в первом круге.

После окончания судебного разбирательства Мартина заявила, что именно стресс от бесконечного сталкинга привел её к «низшей точке карьеры».

Истории Евы Лис, Эммы Радукану и Мартины Хингис — не единственные случаи, которые отражают проблему сталкеров. Однако главное здесь то, что преследуют теннисисток не просто надоедливые фанаты, а те, кто напрямую разрушает психику и подрывает настрой на каждый матч. Из-за них спортсменки показывают результаты хуже своих возможностей. Это не только страшно, но и опасно. И платить такую цену за свою популярность не должен никто.