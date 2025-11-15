Синнер — опять в финале Итогового. Он повторил редчайшее достижение Федерера и Джоковича

Янник стал лишь третьим игроком в истории, который в одном сезоне доходил до решающего матча на всех «Шлемах» и ATP Finals.

В субботу, 15 ноября, на Итоговом турнире в Турине (Италия) проходили полуфинальные матчи. В первой встрече дня играли четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер, посеянный под вторым номером, и австралийский теннисист Алекс де Минор (7). Синнер, прошлогодний победитель Итогового, прошёл групповой этап без поражений, а де Минор чудом вышел в 1/2 финала, уступив в двух матчах из трёх.

Статистика личных встреч была просто убийственная: 12-0 в пользу Синнера. Во всех этих поединках итальянский теннисист отдал лишь два сета. В этом году Янник победил де Минора в четвертьфинале Australian Open (6:3, 6:2, 6:1), в полуфинале Пекина (6:3, 4:6, 6:2) и на той же стадии в Вене (6:3, 6:4).

Несмотря на приятную для себя статистику, Синнер высоко оценил уровень австралийца в преддверии новой встречи. Итальянец отметил победу Алекса над Тейлором Фрицем в 3-м туре (7:6 (7:3), 6:3) Итогового. «Прежде всего я очень рад за него. Когда у тебя случаются такие поражения, как у него с Лоренцо [Музетти], это очень тяжело. Ему огромное уважение за то, что он смог вернуться с такой невероятной игрой. С Фрицем был один из лучших поединков в его исполнении, что я видел. Мне нужно быть очень осторожным. Ему нечего терять. Мне — много (улыбается). Матч будет очень сложным.

Со своей стороны, рад быть в полуфинале. Это особенное событие для меня. Надеюсь, смогу показать хороший теннис. Мы все надеемся на пару отличных полуфиналов. А дальше посмотрим, что получится», — говорил Янник на корте после своего матча 3-го тура.

Янник Синнер и Алекс де Минор на Australian Open Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Синнер, выигравший жеребьёвку и выбравший приём, чуть было не начал с брейка. Де Минор в первые минуты нервничал, ошибался и дал сопернику выйти на двойной брейк-пойнт, однако сумел собраться, даже стал атаковать в определённых моментах и, пройдя серию «ровно», удержал подачу. А во втором гейме возникла обратная ситуация: теперь уже Янник своими неточностями подарил Алексу тройной брейк-пойнт, но, к восторгу арены, всё отыграл и не пустил австралийца в отрыв — 1:1.

После этого фестиваль брейк-пойнтов завершился — они были только у Синнера. Де Минор до поры до времени всё отыгрывал, хотя испытывал трудности в своих геймах, попадая первым мячом лишь в одном случае из двух. В седьмом гейме Янник ещё раз мог взять его подачу, но и там итальянцу чуть не хватило удачи. А девятый гейм Алекс чуть было не отдал с 40:0. После выхода на геймболы пошли невынужденные ошибки (форхенд у де Минора часто сбоил в этой партии), Синнер заработал ещё один брейк-пойнт (то есть скрытый сетбол), однако и этим шансом не воспользовался.

Настойчивость итальянца принесла свои плоды лишь в 11-м гейме. Там Янник реализовал третий брейк-пойнт (а с учётом всех предыдущих — восьмой!) Подать на сет после этого было делом техники — 7:5 за 1 час 7 минут.

Янник Синнер Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

А во второй партии де Минор сразу же отдал гейм на подаче. В отличие от предыдущего сета, Синнер реализовал первый же брейк-пойнт, идеально прострелив с бэкхенда по линии — даже бегунок де Минор не добежал до мяча. Интрига в матче окончательно умерла — не верилось, что итальянец отдаст хотя бы один свой гейм, потому что на текущем турнире с ним такого не случалось.

Ожидания подтвердились: в третьем гейме Янник сделал второй брейк подряд. Алекс, очевидно, был расстроен обидным поражением в первой партии и даже близко не оказался столь хорош. В пятом гейме он прервал серию отданных геймов, отыграв два брейк-пойнта, но было поздно. После этого Синнер чуть расслабился, и де Минор смог добраться до брейк-пойнта, однако итальянец не дал ему возможности хотя бы помечтать о камбэке — 5:1. В восьмом гейме Янник со второго матчбола оформил выход в финал — 7:5, 6:2 за 1 час 53 минуты.

Так Синнер в третий раз подряд вышел в финал Итогового. 24-летний итальянец стал самым молодым теннисистом, который трижды доходил до титульного матча на этом турнире (не обязательно подряд), со времён 23-летнего Ллейтона Хьюитта в 2004 году. В финале-2023 Янник уступил Новаку Джоковичу, а в 2024-м победил Тейлора Фрица.

Теннисисты, не менее трёх раз подряд выходившие в финал Итогового

Теннисист Сезоны Янник Синнер 2023-2025 Новак Джокович 2012-2016 Роджер Федерер 2003-2007, 2010-2012 Борис Беккер 1994-1996 Иван Лендл 1980-1988 Джон Макинрой 1982-1984 Илие Настасе 1972-1975*

* В 1971-м Настасе завоевал титул на турнире, проходившем по круговой системе.

Сегодняшняя победа стала для Синнера 30-й подряд на крытом харде. Итальянец превзошёл одну из серий Роджера Федерера (29), а более внушительные серии на харде в зале – у Ивана Лендла (32), того же Федерера (33), Новака Джоковича (35) и Джона Макинроя (47).

Кроме того, на пути к финалу Янник в четырёх матчах взял все геймы на своей подаче, повторив достижение Джоковича, который в 2018 году также дошёл до титульной встречи, не подарив соперникам ни одного брейка. Больше никому не удавалось подобное на Итоговом (с 1991 года, когда стали вести соответствующую статистику).

Также интересно, что Синнер стал лишь третьим игроком в истории, который в одном сезоне выходил в финал на всех «Шлемах» и на Итоговом. В 2006 и 2007 годах этого добивался Роджер Федерер, в 2015-м и 2023-м — Новак Джокович.

Финал Итогового-2025 станет для Синнера 10-м в сезоне (личный рекорд) и 33-м – в карьере. Соперник Янника определится во втором в полуфинале, в котором Карлос Алькарас сразится с Феликсом Оже-Альяссимом.

Финал Итогового чемпионата состоится в воскресенье, 16 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».