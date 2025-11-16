Алькарас и Синнер разыграют трофей в Турине! Для них это будет шестой финал в году

Заключительные полуфиналы состоялись в Турине! Вечером в субботу, 15 ноября, на мужском Итоговом определились все участники решающей стадии.

В британском парном полуфинале сошлись первые сеяные Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул и дуэт с пятым номером посева Джо Солсбери/Ник Скупски. Все карты в этот день словно были в руках Кэша и Гласспула — всё же они в этом противостоянии вели 3-0. Но Солсбери и Скупски невероятно убедительно прошли групповой этап, потеряв лишь один сет. Они и оказались удачливее в полуфинальном поединке.

Встреча продлилась 1 час 33 минут и завершилась только на решающем тай-брейке – 6:7 (3:7), 6:3, [10:8]. 33-летний Кэш и 35-летний Гласспул впервые в карьере вышли в финал Итогового. За трофей они сразятся с Харри Хелиёваарой/Генри Патеном.

Завершился день по традиции одиночным полуфиналом. В нём сошлись Карлос Алькарас (№1 посева) и Феликс Оже-Альяссим (№8). У обоих парней непростая история выступления на Итоговом: испанец ни разу не добирался на этом турнире до финала, а канадец попал в Турин, практически буквально запрыгнув на последний рейс.

Несмотря на ощутимую разницу в результатах, Алькарас вёл у Оже-Альяссима с незначительным преимуществом (4-3). На харде парни встречались пять раз – и три матча остались за Феликсом.

Перед новым поединком с испанцем Оже-Альяссим не питал лишних надежд, однако верил, что получит возможность побороться.

«Я думаю, что этот турнир имеет очень высокую значимость для игроков. Ты весь год соревнуешься, это что-то наподобие большого финала. Ты видишь этот список чемпионов, там почти все – номер один в мире, и тебе хочется быть на этой позиции. Ты хочешь быть в финале. Но мне нужно будет пройти великого теннисиста, чтобы этого достичь. Огромное уважение к нему, однако я и свой шанс использую, если он у меня будет», — цитировал Оже-Альяссима официальный сайт ATP.

Феликс Оже-Альяссим Фото: Clive Brunskill/Getty Images

О значимости Итогового турнира на неделе говорил и Алькарас. К тому же он ещё ни разу его не выигрывал – всё же непросто складываются у испанца отношения с крытым хардом.

«Очевидно, что этот турнир — один из лучших в нашем туре. Мы играем среди восьми лучших теннисистов мира. Это показывает, насколько сложен и важен этот турнир. Последние три года мне было трудно дойти до конца сезона с энергией и мотивацией. Этот год немного другой. Я действительно горжусь тем, как поступал, чтобы приехать сюда с мотивацией. Очень рад и с нетерпением жду возможности сыграть в хороший теннис и дать себе шанс взять этот турнир», — сказал Алькарас в одном из интервью на корте.

В полуфинальном матче Алькарас был беспощаден. Да, он играл свободно, словно порхал над кортом и доставал из арсенала всё, что есть. Но делал это так эффективно и искусно, что Оже-Альяссим опомнился, только когда в четвёртом гейме проиграл свою подачу – хотя возможность повести по счёту была у Карлоса ещё при счёте 1:0, в 10-минутной мини-партии на подаче Феликса. Канадец выстоял на старте матча, однако сдал позиции довольно оперативно. Ещё и при 1:3 брейк-пойнт не реализовал.

К концу сета Оже-Альяссим совсем сдулся и на своей подаче при счёте 2:5 не взял ни розыгрыша. Просто идеально принимал Алькарас – и этот несмотря на то, что первой подачей Феликс попадал в 81% случаев! В итоге за 38 минут стартовая партия ушла Карлосу (6:2). По ходу неё по активно выигранным мячам и невынужденным ошибкам испанец набрал 13/2, канадец – 7/8.

Во втором сете Алькарас стал допускать чуть больше брака, но справедливости ради любое количество невынужденных на фоне статистики стартовой партии казалось бы небольшим провалом для испанца. Было заметно, что Карлоса такая перемена в его игре раздражает – ни до брейка не добраться, ни завершить розыгрыши в свою пользу в один-два удара. В середине сета даже начались переговоры с командой.

И всё же исход этого поединка стал досрочно известен при 4:4 на подаче Алькараса во второй партии. Буквально за пару минут Карлос закрыл этот гейм, идеально отподавал, весело потряс ракеткой в сторону команды и вышел принимать. У Оже-Альяссима сразу стала давать сбой первая подача – слишком нервничал канадец.

Как итог: 1 час 24 минуты. Итоговый счёт – 6:2, 6:4. И дебютный финал Итогового для Алькараса.

Карлос стал первым испанцем за 12 лет, вышедшим в решающую стадию ATP Finals. В последний раз это удавалось Рафаэлю Надалю в сезоне-2013. А ещё этот финал станет для Алькараса 10-м на последних 11 турнирах.

Трофей на Итоговом Карлос разыграет с действующим чемпионом – Янником Синнером. Для парней это будет шестой совместный финал в году.