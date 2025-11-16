Синнер и Алькарас сражаются за титул Итогового чемпионата ATP! Чьим будет трофей? LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, восьмого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP в Турине. В воскресенье пройдут финалы – в одиночном и парном разрядах. Янник Синнер (второй номер посева) сразится за титул с испанцем Карлосом Алькарасом (1). Теннисисты ранее уже играли 15 раз, и счёт пока 10-5 в пользу Алькараса. Причём последние шесть встреч приходились исключительно на финалы. Будущий чемпион, помимо престижного трофея, получит ещё и $ 5,071 млн призовых. Следите за всеми подробностями в нашем лайве дня.
|1
|2
|3
|
|
Расписание воскресенья
Вот по такому расписанию будем сегодня следить за финалом.
- 16 ноября 2025
-
01:29
-
00:45
-
00:34
-
00:30
-
00:15
-
00:07
-
00:05
-
00:01
- 15 ноября 2025
-
23:47
-
23:37
-
23:20
-
23:09
-
23:03
-
22:48
-
22:33
-
22:32
-
22:19
-
22:02
-
21:48
-
21:44
-
21:13
-
20:49
-
20:44
-
20:07
-
19:52
-
19:51
-
19:36
-
19:30
-
19:16
-
18:49
-
18:42
-
18:34
-
18:16
-
17:48
-
16:26