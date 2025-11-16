В Турине в финале сошлись в решающей схватке два сильнейших теннисиста планеты. Кто кого?

Синнер и Алькарас сражаются за титул Итогового чемпионата ATP! Чьим будет трофей? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, восьмого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP в Турине. В воскресенье пройдут финалы – в одиночном и парном разрядах. Янник Синнер (второй номер посева) сразится за титул с испанцем Карлосом Алькарасом (1). Теннисисты ранее уже играли 15 раз, и счёт пока 10-5 в пользу Алькараса. Причём последние шесть встреч приходились исключительно на финалы. Будущий чемпион, помимо престижного трофея, получит ещё и $ 5,071 млн призовых. Следите за всеми подробностями в нашем лайве дня.