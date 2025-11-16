Скидки
Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Итогового чемпионата ATP, финал, Турин-2025: Карлос Алькарас, Янник Синнер, расписание, результаты, где смотреть

Синнер и Алькарас сражаются за титул Итогового чемпионата ATP! Чьим будет трофей? LIVE!
Даниил Сальников
Синнер и Алькарас сражаются за титул Итогового
В Турине в финале сошлись в решающей схватке два сильнейших теннисиста планеты. Кто кого?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, восьмого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP в Турине. В воскресенье пройдут финалы – в одиночном и парном разрядах. Янник Синнер (второй номер посева) сразится за титул с испанцем Карлосом Алькарасом (1). Теннисисты ранее уже играли 15 раз, и счёт пока 10-5 в пользу Алькараса. Причём последние шесть встреч приходились исключительно на финалы. Будущий чемпион, помимо престижного трофея, получит ещё и $ 5,071 млн призовых. Следите за всеми подробностями в нашем лайве дня.

Итоговый чемпионат ATP. Турин-2025. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Вот по такому расписанию будем сегодня следить за финалом.

