Медведев взял Итоговый пять лет назад и способен вернуться туда. Зрители его очень ждут

Первая ракетка России Даниил Медведев в этом году пропустил Итоговый чемпионат ATP, в котором ранее неизменно участвовал с сезона-2019.

Медведев получил возможность провести дополнительный отдых с семьёй, но в то же время он явно будет нацелен вернуться в Турин в следующем году. Даниил брал титул Итогового в 2020-м, а через год вышел в финал. Он является одним из лучших игроков в новейшей истории этого турнира.

Концовка сезона-2025 позволяет с оптимизмом смотреть в будущее Медведева. Даниил определённо прибавил на корте после прихода тренера Томаса Юханссона на замену Жилю Сервара. В Алма-Ате Медведев впервые за два с половиной года взял титул на уровне ATP. Да, это были соревнования категории 250, однако на крупных турнирах Даниил тоже выступал солидно.

Осенью Медведев дошёл до полуфиналов «пятисотника» в Пекине и «Мастерса» в Шанхае, четвертьфинала в Париже. Среди прочего Даниил уверенно обыгрывал участников Итогового в Турине Александра Зверева (Пекин) и Алекса де Минора (Шанхай). Медведев закончит год в качестве 13-й ракетки мира, однако конкретно осенью он вполне себе выступал на уровне топ-10. Россиянин даже до последнего претендовал на Итоговый, но всё-таки неудачное выступление в стартовой части сезона дало о себе знать и не позволило добрать нужное количество очков в Чемпионской гонке.

Даниил Медведев в этом году не смог попасть на Итоговый Фото: Julian Finney/Getty Images

Возможно, Медведев не будет доминировать на уровне Янника Синнера и Карлоса Алькараса, однако он более чем способен конкурировать со всеми остальными участниками Итогового. Прямо сейчас нельзя сказать, что Даниил чем-то хуже условного Алекса де Минора, который проиграл Синнеру в полуфинале Итогового. Просто Алекс более равномерно провёл год, что Даниилу нужно постараться сделать в 2026-м.

Третья ракетка мира Зверев даже в кризисные времена остаётся для Медведева очень удобным соперником – 14-8 по личным встречам за карьеру, в том числе 13-3 – в противостояниях с 2020 года. Даниил дважды выдавал серии из пяти побед над Александром, на которые тот отвечал лишь единичными успехами. Правда, они были достаточно болезненными для россиянина. Одно из этих поражений пришлось на финал Итогового-2021, второе — на недавний четвертьфинал «Мастерса» в Париже, где Медведев упустил два матчбола и распрощался с последними шансами поехать на Итоговый-2025.

Зрители всё ещё помнят свершения Даниила на турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов планеты.

«Медди, мы скучаем по тебе. Возвращайся скорее», — такую надпись можно было увидеть на плакате фанатов в Турине в этом году.

Зрители ждут возвращения Даниила Медведева на Итоговый Фото: Кадр из трансляции

В соцсетях теннисных аккаунтов тоже периодически вспоминают моменты, связанные с Медведевым на Итоговом. Например, Tennis Temple опубликовал забавное интервью Даниила годичной давности. Тогда он после победы над Алексом де Минором показал жест «блокируй шум», что стало ответом на критику за его поведение в предыдущем матче с Тейлором Фрицем, когда россиянин подбрасывал ракетку и в целом вёл себя довольно странно.

«Просто иногда полезно делать подобные вещи для себя. Чем популярнее ты становишься, тем больше у тебя как фанатов, так и ненавистников. Тем больше внимания ты получаешь. Иногда даже хороший шум может вывести из равновесия. Ты выигрываешь всё, и люди говорят, что ты бог. Проигрываешь два матча, и люди говорят: «Твоя карьера закончена». Иногда лучше просто заблокировать это», — объяснил своё поведение Медведев.

Конечно, не обходится без воспоминаний самого яркого для Медведева Итогового-2020, когда он завоевал титул в Лондоне. Россиянин приехал в столицу Великобритании в хорошем настроении после победы на «Мастерсе» в Париже. В матчах группового этапа Даниил не заметил немца Александра Зверева (6:3, 6:4), серба Новака Джоковича (6:3, 6:3) и аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:3). Доминирование на крытом харде, сопоставимое с нынешним в исполнении Янника Синнера.

В полуфинале Медведеву противостоял легендарный Рафаэль Надаль, которого россиянин ранее никогда не обыгрывал, в том числе уступал испанцу в двух крупных финалах на «Мастерсе» в Монреале и на US Open. В Лондоне Медведев не без нервов, но всё-таки дожал Надаля (3:6, 7:6, 6:3) в трёх сетах, не позволив тому подать на матч во второй партии.

В финале Итогового-2020 Медведеву вновь пришлось проявить волевые качества. Он одолел австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6, 6:4 за 2 часа 43 минуты (рекордная длительность в истории турнира для решающих матчей в трёхсетовом формате).

Даниил Медведев — чемпион Итогового-2020 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Даниил прошёл Итоговый без поражений и выиграл максимально возможную сумму призовых $ 1,56 млн. Не повезло, что тот турнир в Лондоне проходил в разгар пандемии коронавируса, что в худшую сторону отразилось на сумме гонорара.

Путь Медведева к титулу в Лондоне ознаменовался феноменальным достижением. Даниил первым в истории тенниса обыграл на одном Итоговом всех представителей топ-3. На групповом этапе сломил первую ракетку мира Джоковича, в полуфинале №2 – Надаля, а в решающем матче №3 – Тима. В целом на всех соревнованиях только трём игрокам удавалось победить весь топ-3 на одном турнире: Давиду Налбандяну (Мадрид, 2007), Новаку Джоковичу (Монреаль, 2007) и Борису Беккеру (Стокгольм, 1994). Но всё-таки эти соревнования не идут ни в какое сравнение с Итоговым, что делает достижение Медведева самым солидным в списке.

Сейчас Даниилу Медведеву 29 лет. Это не тот возраст, когда топ-теннисиста нужно списывать со счетов. Даниил провёл один из худших сезонов в карьере, однако всё равно закончил год в топ-15. Его выступление осенью под руководством нового тренера Томаса Юханссона и вовсе соответствовало уровню участника Итогового, куда Даниил при надлежащей усердной работе определённо способен вернуться в следующем году.