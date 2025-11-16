Синнер защитил титул на Итоговом! Янник заработал более $ 5 млн, но это не рекорд

В воскресенье, 16 ноября, завершился очередной сезон ATP. Последним матчем, как всегда, стал финал Итогового турнира, в котором встретились Карлос Алькарас и Янник Синнер, лучшие теннисисты мира на данный момент. Оба игрока дошли до финала без поражений в пассиве. Алькарас, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», отдал лишь один сет на групповой стадии, во 2-м туре с Тейлором Фрицем (6:7 (2:7), 7:5, 6:3). Алекса де Минора и Лоренцо Музетти испанец прошёл в двух партиях. А в полуфинале Карлос не оставил шансов Феликсу Оже-Альяссиму — 6:2, 6:4.

Что касается Синнера, четырёхкратного победителя ТБШ, то он на пути к финалу не отдал не только ни одной партии, но и ни одного гейма на своей подаче. В группе итальянец победил Оже-Альяссима, Александра Зверева и Бена Шелтона, а в 1/2 финала остановил Алекса де Минора — 7:5, 6:2.

В личных встречах на уровне ATP Алькарас вёл со счётом 10-5, в том числе 4-1 в сезоне-2025. В этом году они с Синнером играли исключительно в финалах (а иначе и быть не может, если учесть их места в рейтинге), и Янник был сильнее только на Уимблдоне, а остальные встречи — Рим, «Ролан Гаррос», Цинциннати и US Open — остались за Карлосом. Если же захватить сезон-2024, то получится, что в преддверии отчётного финала Алькарас в последних восьми поединках с Синнером одержал семь побед. Более того, единственный предыдущий очный матч на крытом харде также завершился в пользу Карлоса. Хотя было это довольно давно и потому не играло особой роли. Отметим всё же, что на «Мастерсе» в Париже в 2021 году испанец победил со счётом 7:6 (7:1), 7:5.

Карлос Алькарас и Янник Синнер на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Tim Goode/Getty Images

Синнер первым закончил свой полуфинал. Давая комментарий, Янник ещё не знал, кто будет его соперником. «Это будет отличный матч, и, кто бы ни выиграл, я буду рад играть с ним. Я рад быть в финале, рад сыграть последний матч сезона перед этой прекрасной публикой. Кто бы ни оказался по другую сторону сетки, я постараюсь выложиться на максимум, как всегда. И тот, кто сыграет лучше в финале, заслужит победу», — сказал он в интервью Tennis Channel.

Алькарас же признался, что не слишком расстроился бы, если бы за титул предстояло сражаться с другим оппонентом. «Если бы это был кто-то другой, я бы, честно говоря, тоже не расстроился (смеётся). Но это круто. Благодаря ему я стараюсь подходить к поединку по-другому. Более сфокусированным. Я знаю, что должен выполнять свой план А если хочу его обыграть, если хочу выиграть турнир. Думаю, мы оба будем играть на максимуме. Это будет здорово и для нас, и для зрителей. Прекрасно видеть Янника Синнера в ещё одном финале в этом году.

Думаю, весь стадион будет поддерживать его. Я к этому готов. Надеюсь, по крайней мере, три-четыре человека на трибунах будут болеть за меня (улыбается). У меня здесь будут друзья. Надеюсь, я услышу их громче, чем остальную публику», — говорил он на корте после победы в полуфинале.

Карлос Алькарас и Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Несмотря на всю вышеуказанную статистику, фаворитом встречи считался Синнер. Яннику, чьи шансы оценивались примерно как 60 на 40, идеально подходят условия на крытом харде — настолько, что его победная серия на нём составляла 30 матчей. Понимал это и Алькарас. «Играть против Янника в зале — одно из лучших и самых сложных испытаний, с которыми нам сейчас приходится сталкиваться в теннисе. У него победная серия из 30 матчей. Мы играем в зале, перед его родными трибунами. Это ещё больше усложняет игру против него. Посмотрим, но я готов принять вызов и показать отличный теннис.

То, что я первая ракетка мира, означает, что я играл очень хорошо весь сезон, на всех покрытиях. Он играет лучше в зале, и матч будет перед его болельщиками. Не хочу в это верить, но я бы сказал, что он фаворит», — цитирует Карлоса Punto de Break.

В начале игры теннисисты не баловали зрителей долгими розыгрышами — у подающей стороны было явное преимущество. В первых трёх геймах, уместившихся в восемь минут, на приёме было взято только одно очко. В четвёртом гейме градус интриги повысился: Синнер вроде бы спокойно начал гейм, но потом допустил пару ошибок и даже дал двойную, после чего стало «ровно». Тут игру пришлось прервать более чем на 10 минут — кому-то на трибунах стало нехорошо.

Янника не сбила пауза на «ровно», и он удержал подачу — 2:2. В следующем гейме «ровно» случилось уже на подаче Алькараса, но и он с честью вышел из ситуации. В остальном же игроки, как и прежде, на своей подаче не позволяли друг другу вольностей. Особенно хорош в этом компоненте был Синнер, собравший шесть эйсов за партию. А после девятого гейма Карлос, поведя 5:4 (но без брейка), довольно неожиданно запросил медицинский перерыв — вроде бы ничто не предвещало такого развития событий. Испанец пожаловался на дискомфорт в области правого бедра — видимо, до этого чуть потянул заднюю поверхность.

Медицинский перерыв Карлоса Алькараса Фото: Clive Brunskill/Getty Images

По возобновлении игры всё внимание было приковано к Алькарасу. Внешне с ним всё было в порядке — во всяком случае, хуже двигаться он не стал. Как и до паузы, испанец уверенно забирал свои геймы, а в 12-м гейме неожиданно добрался до сетбола. В решающий момент Янник рискнул на второй подаче — Карлос сорвал приём. После этого итальянец добился-таки тай-брейка. И дожал соперника, сделав два мини-брейка против одного, — 7:6 (7:4) за 1 час 7 минут чистого времени.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Между сетами к Алькарасу вновь вышел физиотерапевт, затейпировавший ему правое бедро. А в начале партии Синнер впервые на этом турнире отдал свою подачу. Янник допустил две двойные ошибки подряд, а на первом же брейк-пойнте ошибся в обмене, и Карлос начал с такого нужного ему брейка. Какое-то время испанец удерживал преимущество, но в шестом гейме провал в виде серии ошибок случился и у него. На брейк-пойнте Синнер как-то коряво принял, однако мяч попал в корт, вскоре после чего Янник применил укороченный, до которого Карлос не добежал. Выиграв это очко, итальянец даже извинился перед соперником — за тот самый приём в начале розыгрыша, — так счёт стал 3:3.

Седьмой гейм стал самым напряжённым в этом сете. Оба игрока понимали, что он может стать ключевым, и, когда что-то не получалось, не стеснялись проявлять эмоции, а Синнер, которому пришлось отыгрывать брейк-пойнт, ещё и просил поддержки у публики. Казалось, второй тай-брейк неизбежен, однако 12-й гейм стал последним. После «ровно» итальянец вышел на матчбол и сразу же реализовал его, дождавшись ошибки оппонента, — 7:6 (7:4), 7:5 за 2 часа 4 минуты чистого времени.

Так Синнер завоевал шестой титул в сезоне и 24-й в карьере (сравнялся с Алькарасом и Александром Зверевым). Он защитил титул на Итоговом турнире и стал самым молодым игроком, который смог сделать это, со времён Роджера Федерера в 2003 и 2004 годах. Янник одержал 31-ю победу подряд на крытом харде — последнее его поражение в таких условиях случилось в финале Итогового-2023 (от Новака Джоковича). Также итальянский теннисист присоединился к Джону Макинрою и Борису Беккеру в списке игроков, не менее двух раз бравших домашний для себя Итоговый. Макинрой завоевал три титула в Нью-Йорке, Беккер — два во Франкфурте-на-Майне.

Теннисисты, защитившие титул на Итоговом

Теннисист Сезоны Илие Нэстасе 1971—1973 Бьорн Борг 1979—1980 Иван Лендл 1981—1982, 1985—1987 Джон Макинрой 1983—1984 Пит Сампрас 1996—1997 Ллейтон Хьюитт 2001—2002 Роджер Федерер 2003—2004, 2006—2007, 2010—2011 Новак Джокович 2012—2015, 2022—2023 Янник Синнер 2024—2025

Чемпионы Итогового, не проигравшие ни сета

Теннисист Сезон Иван Лендл 1982, 1985—1986 Джон Макинрой 1983 Янник Синнер 2024—2025

Синнер прошёл всю дистанцию Итогового без поражений и заработал за это $ 5 млн 71 тыс. Это крупнейшие призовые за всю историю ATP, но не рекорд в профессиональном теннисе. Неделю назад Елена Рыбакина, выигравшая все пять матчей на Итоговом чемпионате WTA, заработала $ 5 млн 235 тыс. Ну а Алькарас как финалист заработал $ 2 млн 704 тыс. призовых.