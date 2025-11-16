Синнер защитил титул на Итоговом! Янник заработал более $ 5 млн, но это не рекорд

В воскресенье, 16 ноября, завершился очередной сезон ATP. Последним матчем, как всегда, стал финал Итогового турнира, в котором встретились Карлос Алькарас и Янник Синнер, лучшие теннисисты мира на данный момент. Оба игрока дошли до финала без поражений в пассиве. Алькарас, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», отдал лишь один сет на групповой стадии, во 2-м туре с Тейлором Фрицем (6:7 (2:7), 7:5, 6:3). Алекса де Минора и Лоренцо Музетти испанец прошёл в двух партиях. А в полуфинале Карлос не оставил шансов Феликсу Оже-Альяссиму — 6:2, 6:4.
Что касается Синнера, четырёхкратного победителя ТБШ, то он на пути к финалу не отдал не только ни одной партии, но и ни одного гейма на своей подаче. В группе итальянец победил Оже-Альяссима, Александра Зверева и Бена Шелтона, а в 1/2 финала остановил Алекса де Минора — 7:5, 6:2.
В личных встречах на уровне ATP Алькарас вёл со счётом 10-5, в том числе 4-1 в сезоне-2025. В этом году они с Синнером играли исключительно в финалах (а иначе и быть не может, если учесть их места в рейтинге), и Янник был сильнее только на Уимблдоне, а остальные встречи — Рим, «Ролан Гаррос», Цинциннати и US Open — остались за Карлосом. Если же захватить сезон-2024, то получится, что в преддверии отчётного финала Алькарас в последних восьми поединках с Синнером одержал семь побед. Более того, единственный предыдущий очный матч на крытом харде также завершился в пользу Карлоса. Хотя было это довольно давно и потому не играло особой роли. Отметим всё же, что на «Мастерсе» в Париже в 2021 году испанец победил со счётом 7:6 (7:1), 7:5.
Карлос Алькарас и Янник Синнер на «Ролан Гаррос» — 2024
Фото: Tim Goode/Getty Images
Синнер первым закончил свой полуфинал. Давая комментарий, Янник ещё не знал, кто будет его соперником. «Это будет отличный матч, и, кто бы ни выиграл, я буду рад играть с ним. Я рад быть в финале, рад сыграть последний матч сезона перед этой прекрасной публикой. Кто бы ни оказался по другую сторону сетки, я постараюсь выложиться на максимум, как всегда. И тот, кто сыграет лучше в финале, заслужит победу», — сказал он в интервью Tennis Channel.
Алькарас же признался, что не слишком расстроился бы, если бы за титул предстояло сражаться с другим оппонентом. «Если бы это был кто-то другой, я бы, честно говоря, тоже не расстроился (смеётся). Но это круто. Благодаря ему я стараюсь подходить к поединку по-другому. Более сфокусированным. Я знаю, что должен выполнять свой план А если хочу его обыграть, если хочу выиграть турнир. Думаю, мы оба будем играть на максимуме. Это будет здорово и для нас, и для зрителей. Прекрасно видеть Янника Синнера в ещё одном финале в этом году.
Думаю, весь стадион будет поддерживать его. Я к этому готов. Надеюсь, по крайней мере, три-четыре человека на трибунах будут болеть за меня (улыбается). У меня здесь будут друзья. Надеюсь, я услышу их громче, чем остальную публику», — говорил он на корте после победы в полуфинале.
Карлос Алькарас и Янник Синнер
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Несмотря на всю вышеуказанную статистику, фаворитом встречи считался Синнер. Яннику, чьи шансы оценивались примерно как 60 на 40, идеально подходят условия на крытом харде — настолько, что его победная серия на нём составляла 30 матчей. Понимал это и Алькарас. «Играть против Янника в зале — одно из лучших и самых сложных испытаний, с которыми нам сейчас приходится сталкиваться в теннисе. У него победная серия из 30 матчей. Мы играем в зале, перед его родными трибунами. Это ещё больше усложняет игру против него. Посмотрим, но я готов принять вызов и показать отличный теннис.
То, что я первая ракетка мира, означает, что я играл очень хорошо весь сезон, на всех покрытиях. Он играет лучше в зале, и матч будет перед его болельщиками. Не хочу в это верить, но я бы сказал, что он фаворит», — цитирует Карлоса Punto de Break.
В начале игры теннисисты не баловали зрителей долгими розыгрышами — у подающей стороны было явное преимущество. В первых трёх геймах, уместившихся в восемь минут, на приёме было взято только одно очко. В четвёртом гейме градус интриги повысился: Синнер вроде бы спокойно начал гейм, но потом допустил пару ошибок и даже дал двойную, после чего стало «ровно». Тут игру пришлось прервать более чем на 10 минут — кому-то на трибунах стало нехорошо.
Янника не сбила пауза на «ровно», и он удержал подачу — 2:2. В следующем гейме «ровно» случилось уже на подаче Алькараса, но и он с честью вышел из ситуации. В остальном же игроки, как и прежде, на своей подаче не позволяли друг другу вольностей. Особенно хорош в этом компоненте был Синнер, собравший шесть эйсов за партию. А после девятого гейма Карлос, поведя 5:4 (но без брейка), довольно неожиданно запросил медицинский перерыв — вроде бы ничто не предвещало такого развития событий. Испанец пожаловался на дискомфорт в области правого бедра — видимо, до этого чуть потянул заднюю поверхность.
Медицинский перерыв Карлоса Алькараса
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
По возобновлении игры всё внимание было приковано к Алькарасу. Внешне с ним всё было в порядке — во всяком случае, хуже двигаться он не стал. Как и до паузы, испанец уверенно забирал свои геймы, а в 12-м гейме неожиданно добрался до сетбола. В решающий момент Янник рискнул на второй подаче — Карлос сорвал приём. После этого итальянец добился-таки тай-брейка. И дожал соперника, сделав два мини-брейка против одного, — 7:6 (7:4) за 1 час 7 минут чистого времени.
Янник Синнер
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Между сетами к Алькарасу вновь вышел физиотерапевт, затейпировавший ему правое бедро. А в начале партии Синнер впервые на этом турнире отдал свою подачу. Янник допустил две двойные ошибки подряд, а на первом же брейк-пойнте ошибся в обмене, и Карлос начал с такого нужного ему брейка. Какое-то время испанец удерживал преимущество, но в шестом гейме провал в виде серии ошибок случился и у него. На брейк-пойнте Синнер как-то коряво принял, однако мяч попал в корт, вскоре после чего Янник применил укороченный, до которого Карлос не добежал. Выиграв это очко, итальянец даже извинился перед соперником — за тот самый приём в начале розыгрыша, — так счёт стал 3:3.
Седьмой гейм стал самым напряжённым в этом сете. Оба игрока понимали, что он может стать ключевым, и, когда что-то не получалось, не стеснялись проявлять эмоции, а Синнер, которому пришлось отыгрывать брейк-пойнт, ещё и просил поддержки у публики. Казалось, второй тай-брейк неизбежен, однако 12-й гейм стал последним. После «ровно» итальянец вышел на матчбол и сразу же реализовал его, дождавшись ошибки оппонента, — 7:6 (7:4), 7:5 за 2 часа 4 минуты чистого времени.
Так Синнер завоевал шестой титул в сезоне и 24-й в карьере (сравнялся с Алькарасом и Александром Зверевым). Он защитил титул на Итоговом турнире и стал самым молодым игроком, который смог сделать это, со времён Роджера Федерера в 2003 и 2004 годах. Янник одержал 31-ю победу подряд на крытом харде — последнее его поражение в таких условиях случилось в финале Итогового-2023 (от Новака Джоковича). Также итальянский теннисист присоединился к Джону Макинрою и Борису Беккеру в списке игроков, не менее двух раз бравших домашний для себя Итоговый. Макинрой завоевал три титула в Нью-Йорке, Беккер — два во Франкфурте-на-Майне.
Теннисисты, защитившие титул на Итоговом
|Теннисист
|Сезоны
|Илие Нэстасе
|1971—1973
|Бьорн Борг
|1979—1980
|Иван Лендл
|1981—1982, 1985—1987
|Джон Макинрой
|1983—1984
|Пит Сампрас
|1996—1997
|Ллейтон Хьюитт
|2001—2002
|Роджер Федерер
|2003—2004, 2006—2007, 2010—2011
|Новак Джокович
|2012—2015, 2022—2023
|Янник Синнер
|2024—2025
Чемпионы Итогового, не проигравшие ни сета
|Теннисист
|Сезон
|Иван Лендл
|1982, 1985—1986
|Джон Макинрой
|1983
|Янник Синнер
|2024—2025
Синнер прошёл всю дистанцию Итогового без поражений и заработал за это $ 5 млн 71 тыс. Это крупнейшие призовые за всю историю ATP, но не рекорд в профессиональном теннисе. Неделю назад Елена Рыбакина, выигравшая все пять матчей на Итоговом чемпионате WTA, заработала $ 5 млн 235 тыс. Ну а Алькарас как финалист заработал $ 2 млн 704 тыс. призовых.