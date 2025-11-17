«Янник Синнер одержал психологическую победу». Реакция теннисного мира на финал Итогового

Парни в шестой раз в году разыграли престижный трофей в матче друг с другом.

Каждый большой финал между Синнером и Алькарасом – особенно такой, как на Итоговом турнире – провоцирует в теннисном сообществе новые дискуссии и яркие реакции. В Турине на минувших выходных Янник и Карлос провели 16-ю встречу на уровне ATP, а её результат приободрил болельщиков и экспертов.

Сначала о том, с какими посланиями после матча выступили сами теннисисты.

«Это означает не только теннис. Мы индивидуальные спортсмены, но без команды это невозможно. Отпраздновать трофей в конце года после таких интенсивных последних месяцев — для меня нет лучшего завершения сезона. Это был очень тяжёлый и напряжённый матч. В первом сете у него был сетбол. Чрезвычайно доволен тем, как справился с ситуацией. Для меня это очень многое значит.

Было сложно… С Карлосом нужно играть на пределе своих возможностей. Иногда очень хорошо подавал. Он один из лучших, если не лучший возвращающий в игре. Конечно, там есть и Джокович. Очень счастлив. Матч был очень и очень тяжёлым. Но для меня это много значит — закончить сезон именно так. Это потрясающе», — сказал Синнер в интервью на корте.

«Очень и очень доволен уровнем своей игры сегодня. Играл против человека, который не проигрывал на закрытых кортах два года. Это говорит о том, каким топовым игроком ты являешься. Вы с командой всегда проделываете отличную работу. После каждого поражения возвращаешься ещё сильнее. У тебя их не так много, но всё равно становишься сильнее. Это заслуженно.

Хочу сказать, что для тебя это был отличный год. Пора отдохнуть. Надеюсь, будешь готов к следующему году, потому что я тоже буду готов. Надеюсь, сыграю с тобой ещё в большем количестве финалов. Заслуженный год. Заслуженный трофей», — сказал Алькарас на церемонии награждения.

Янник Синнер и Карлос Алькарас в финале Итогового турнира Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Одним из ярких комментариев поделилась Жюстин Энен — бывшая первая ракетка мира и семикратная чемпионка турниров «Большого Шлема» в одиночном разряде.

«Помимо завоевания второго титула, в Турине он также одержал ещё и [психологическую] победу над Карлосом. Поражение на US Open было для него очень тяжёлым. Да, возможно, Алькарас не в лучшем физическом состоянии, он не смог принимать правильные решения и сыграть лучше во втором сете. Но чтобы воспользоваться всеми этими факторами, нужно было выйти и показать игру, и Синнер это сделал. Это новый, более чем заслуженный титул для него», — приводит слова Энен Eurosport.

Коротко и понятно исход финал объяснил Николай Давыденко — чемпион Итогового 2009 года.

«Алькарас доминировал в длинных розыгрышах, а сейчас наоборот: все длинные розыгрыши – для зала это шесть-семь ударов – выиграл Янник», — приводит слова Давыденко «BB Tennis».

К интересной статистике пришли Алькарас и Синнер после Турина: за всю историю своего противостояния они провели 3302 розыгрыша. 1651 из них выиграл Янник и ещё 1651 — Карлос.

Борис Беккер — бывший лидер рейтинга ATP – лаконично отреагировал на такие цифры: «Вы шутите надо мной…» А известный теннисный журналист Жозе Моргаду парой слов поздравил Синнера с победой: «Принц Турина!»

Вполне ожидаемо, что финал Итогового не вызывал в теннисном мире такого ажиотажа, как, например, их же матч на «Ролан Гаррос» полгода назад. Здесь и результат оказался вполне предсказуемым, и сами теннисисты вновь высказались друг о друге в крайне дружелюбном тоне.

Но сезон-2025 и для спортсменов, и для теннисных болельщиков подошёл к концу. Теперь остаётся только предсказывать, сколько же решающих матчей Алькарас и Синнер проведут друг с другом в следующем году. И как будет складываться их противостояние. Всё же пока Карлос ведёт с комфортным преимуществом – 10-6.