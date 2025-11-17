«Он мой герой». Топ-теннисист не стал жаловаться на график и восхитил русского чемпиона ОИ

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим ударно провёл концовку сезона-2025. Он вышел в финал «Мастерса» в Париже и попал на Итоговый чемпионат ATP, где в полуфинале уступил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу.

Феликс завершит год на пятом месте в рейтинге ATP – его лучший результат в карьере. 25-летний канадец ещё достаточно молод и способен прогрессировать, что позволяет ему с оптимизмом смотреть в будущее.

Одна из причин успеха Оже-Альяссима заключается в усердной работе. Феликс не относится к числу топ-теннисистов, которые постоянно жалуются на плотный календарь в мужском туре. Он ясно дал понять это на пресс-конференции после важнейшей победы над Александром Зверевым в заключительном матче группового этапа Итогового в Турине.

«Не знаю, как ребятам может это не нравиться, честно говоря. Мне кажется, они совсем оторвались от реальности. Понимаю, что вы устаёте, и я тоже устаю. Я езжу по всему миру и сталкиваюсь с различными обстоятельствами. Мы удачливые, благословленные люди. Я каждый день встаю и наслаждаюсь тем, что я тут. Даже если проигрываю матчи – всё нормально, просто позлюсь в этот день… Если ты хочешь играть меньшее количество турниров, сиди дома – тебя никто не заставляет тут быть», — сказал Оже-Альяссим.

Феликс Оже-Альяссим Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Заявление Оже-Альяссима действительно выглядит нетипичным для топ-игроков. Лидеры мирового рейтинга — Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Зверев – довольно часто жалуются на усталость и плотный календарь ATP-тура. Остальные теннисисты из первой десятки тоже как минимум не излучают счастье из-за большого количества игр и турниров.

Оже-Альяссим высказался не совсем дипломатично, его фраза «сиди дома – тебя никто не заставляет играть» и вовсе может считаться грубостью. Но иногда максимальная прямота заслуживает уважения. Это произошло в случае Феликса, которого поддержали легенды мирового тенниса Евгений Кафельников и Борис Беккер.

«Если это точная цитата Феликса, то он мой герой после этого». – написал Кафельников в соцсетях.

Евгений Кафельников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Евгений Кафельников – двукратный чемпион турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 1996 и Australian Open – 1999), триумфатор Олимпиады-2000 Сиднее, бывшая первая ракетка мира и победитель 26 турниров на уровне ATP в одиночном разряде. Что делает карьеру знаменитого россиянина ещё более примечательной? Кафельников успешно совмещал одиночный разряд с парным, где у него 27 титулов, в том числе четыре «Шлема». На «Ролан Гаррос» — 1996 Евгений взял сразу два кубка, чего после него на мэйджорах по сей день не делал никто.

Сейчас Синнер, Алькарас и другие топ-теннисисты вообще не выступают в парном разряде на «Шлемах» и даже на «Мастерсах», в то время как Кафельников в своё время отыгрывал матчи в пятисетовом формате одиночки на мэйджорах и затем спокойно выходил на корт в паре. Всё это было в эпоху 1990-х и начала 2000-х, когда медицина и технологии не были настолько развиты, чтобы максимально помочь спортсменам в процессе восстановления.

Несложно понять, почему Кафельникову непонятны жалобы современных игроков на усталость и жёсткий календарь. Для него это выглядит как нечто вроде избалованности. Неудивительно, что выбивающиеся из колеи слова Оже-Альяссима сразу же привлекли внимание легендарного россиянина. Феликса также поддержал и шестикратный чемпион ТБШ немец Борис Беккер, репостнувший заявление канадца и давший понять положительное к нему отношение.

«Рад, что ещё есть кто-то, кто понимает всё удовольствие от игры в теннис», — написал Кафельников под записью Беккера.

Глава ATP Андреа Гауденци на пресс-конференции во время Итогового дал понять, что смягчения календаря в мужском туре ожидать не стоит – график, наоборот, станет ещё жёстче. Жаловаться в данной ситуации нет смысла, поскольку это ни на что не повлияет.

Куда лучше брать пример с Оже-Альяссима и получать удовольствие от игры в теннис. Это позволит подходить к турнирам в наилучшем ментальном состоянии, а также может принести заслуженное уважение легенд уровня Евгения Кафельникова и Бориса Беккера.