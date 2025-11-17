Зверев дико отстал от Алькараса и Синнера в рейтинге. По очкам он ближе к 2189-й ракетке

Карлос и Янник улетели в космос по итогам сезона. Но были и более крупные разрывы — даже между первым и вторым местами.

Итоговый чемпионат ATP выиграл Янник Синнер, но первой ракеткой мира по итогам сезона стал Карлос Алькарас. Об этом стало известно ещё после группового этапа – Алькарас одержал три победы и стал недосягаемым для Синнера. Справедливо или нет, что испанец обошёл соперника по очкам? Смотря с какой стороны посмотреть.

В этом сезоне Алькарас в шести матчах с Синнером одержал четыре победы. Наверное, излишне говорить, что всё это были финалы турниров с участием всех сильнейших. Однако на «Шлемах» итальянец всё же выступил чуть лучше, хотя титулы они поделили пополам. Янник не пропустил ни одного финала ТБШ, а Карлос на Australian Open не смог преодолеть четвертьфинальную стадию – его остановил Новак Джокович.

Кроме того, в 2025 году Синнер пропустил целых пять «Мастерсов», четыре из которых — из-за допинговой дисквалификации. Играй он на этих турнирах, Алькарасу было бы сложнее стать первым по итогам сезона. И не факт, что у него это получилось бы. С другой стороны, Карлос тоже выступал далеко не везде. Он пропустил три «Мастерса», ещё три выиграл, причём в двух финалах победил Янника.

Обеспечив себе первое место, Алькарас признался, что у него не было такой цели в начале сезона. «Очевидно, всегда здорово достигать своих целей. Неважно, поставлена эта цель в начале года или в середине. Когда ставишь перед собой задачу, всегда замечательно её выполнить. Поэтому закончить год первым — невероятно.

Этой цели не было в начале сезона, потому что она казалась очень далёкой, если учесть, что Янник был на вершине. Однако с середины сезона я начал показывать потрясающий теннис: много турниров подряд, множество трофеев. С того момента это стало одной из основных целей. И я действительно счастлив, что смог добиться этого здесь, на этом турнире, после трёх побед», — сказал Карлос в интервью Tennis Channel.

Рейтинг ATP по итогам сезона-2025

1. Карлос Алькарас (Испания) — 12 050 очков

2. Янник Синнер (Италия) — 11 500

3. Александр Зверев (Германия) — 5160

4. Новак Джокович (Сербия) — 4830

5. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4245

6. Тейлор Фриц (США) — 4135

7. Алекс де Минор (Австралия) — 4135

8. Лоренцо Музетти (Италия) — 4040

9. Бен Шелтон (США) — 3970

10. Джек Дрейпер (Великобритания) — 2990

...13. Даниил Медведев (Россия) — 2760

...16. Андрей Рублёв (Россия) — 2520

...18. Карен Хачанов (Россия) — 2320

...1000. Элайджа Строуд (США) — 15.

Алькарас стал первым теннисистом не из классической «Большой тройки», кто сумел преодолеть рубеж в 12 000 очков за сезон. Новак Джокович делал это пять раз, Роджер Федерер — четыре, Рафаэль Надаль — два. А однажды 12 800 очков набрал Энди Маррей.

Максимальные очки теннисистов за сезон

* В пересчёте на современную систему.

Обращает на себя внимание гигантский отрыв Алькараса и Синнера от ближайшего преследователя. Александр Зверев, закончивший сезон на третьей строчке, от Синнера отстал на 6340 очков, от Алькараса — на 6890. В то же время отрыв Зверева от Элайджи Строуда, ставшего 1000-й ракеткой мира по итогам года, составляет 5145 очков. А Шона Хесса, который с одним очком замыкает рейтинг ATP, располагаясь на 2189-й строчке, Александр опережает на 5159 очков.

Разрывы в рейтинге ATP

Место Теннисист Очки +/- от Зверева 1 Карлос Алькарас 12 050 +6890 2 Янник Синнер 11 500 +6340 3 Александр Зверев 5160 0 ...1000 Элайджа Строуд 15 -5145 ...2189 Шон Хесс 1 -5159

Означает ли это, что Александр и все остальные игроки, у которых ещё меньше очков, по уровню ближе к таким вот ноунеймам, чем к новой «Большой двойке»? Разумеется, нет. Космический разрыв образовался потому, что Алькарас и Синнер ни разу не провалились на «Шлемах», а ведь именно на них далёкий проход по сетке обеспечивает максимальную разницу в очках. За титул на мэйджоре дают 2000 очков, за финал — 1300, за полуфинал — 800, то есть уже в 2,5 раза меньше максимума. Даже Новак Джокович, который в этом году не пропустил ни одного полуфинала ТБШ (Алькарасу, к примеру, это не удалось), безнадёжно отстал от молодых лидеров.

38-летний Джокович, к слову, в этом году пропустил много турниров. В этой связи третье место Зверева не совсем точно отображает картину — справедливее было бы, если бы они с Новаком поменялись местами. Как бы то ни было, место в первой четвёрке немец уж точно заслужил — остальные не наработали и на это. Вместе с тем Александр критически оценивает свою игру в 2025-м. После поражения от Артура Риндеркнеша на «Мастерсе» в Шанхае он сказал в интервью немецкому Sky Sport: «Мой год был ужасным. Я показываю ужасный теннис, со всех сторон».

В то же время такой огромный разрыв вовсе не конец света. В истории были примеры и более крупных разрывов в стане лидеров, причём не между вторым и третьим местами, а между первым и вторым. Самый свежий пример — отрыв Синнера от Алькараса (см. таблицу ниже). Ну а исторический рекорд принадлежит Новаку Джоковичу.

Самые большие разрывы между первыми двумя местами в рейтинге ATP

Дата Первая ракетка мира Очки Вторая ракетка мира Очки Разрыв 14 октября 2024 года Синнер 11 920 Алькарас 7120 4800 11 мая 2009 года Надаль 15 360 Федерер 10 170 5190 11 октября 2010 года Надаль 12 390 Джокович 7145 5245 4 апреля 2016 года Джокович 16 540 Маррей 7815 8725 9 мая 2016 года Джокович 16 550 Федерер 7525 9025

На пятую строчку впервые в карьере прорвался Феликс Оже-Альяссим. В последние годы прогресс канадца заглох, даже пошёл откат, однако спурт во второй половине сезона-2025 — полуфинал US Open и такой же результат на Итоговом — вознёс его в первую пятёрку. В ближайшее время Оже-Альяссим и на третью строчку может замахнуться, особенно если вспомнить, что у Зверева совсем скоро сгорят очки за финал Australian Open, а у Джоковича — за полуфинал там же. Феликсу в Мельбурне защищать почти ничего не нужно — второй круг.

Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Лоренцо Музетти, Бен Шелтон — все они имели возможность выстрелить на Итоговом, но не справились с задачей. Первые трое по разу обыграли друг друга в группе и дружно проиграли Алькарасу, а Шелтон провалил турнир, потерпев три поражения на групповой стадии. Де Минор вышел в полуфинал, однако само по себе это ничего не даёт, так что он заработал те же 200 очков, что и не вышедшие из группы Фриц и Музетти. Алекс и Тейлор закончили сезон с одинаковым количеством очков, но по дополнительным показателям (количество очков на «Шлемах», обязательных «Мастерсах» и Итоговом) американец оказался впереди. А замкнул десятку Джек Дрейпер — вот кого не хватало во второй половине сезона. По ходу 2025-го британец набрал отличную форму, выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, добрался до четвёртого места в рейтинге, однако его сезон из-за травмы закончился ещё на US Open.