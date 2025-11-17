Скидки
Главная Теннис Статьи

Сезон ATP-2025: итоговое положение в рейтинге, кто на каком месте, на какой строчке Алькарас, Синнер, Медведев, Джокович, Рублёв

Зверев дико отстал от Алькараса и Синнера в рейтинге. По очкам он ближе к 2189-й ракетке
Александр Насонов
Итоговый рейтинг ATP сезона-2025
Аудио-версия:
Карлос и Янник улетели в космос по итогам сезона. Но были и более крупные разрывы — даже между первым и вторым местами.

Итоговый чемпионат ATP выиграл Янник Синнер, но первой ракеткой мира по итогам сезона стал Карлос Алькарас. Об этом стало известно ещё после группового этапа – Алькарас одержал три победы и стал недосягаемым для Синнера. Справедливо или нет, что испанец обошёл соперника по очкам? Смотря с какой стороны посмотреть.

В этом сезоне Алькарас в шести матчах с Синнером одержал четыре победы. Наверное, излишне говорить, что всё это были финалы турниров с участием всех сильнейших. Однако на «Шлемах» итальянец всё же выступил чуть лучше, хотя титулы они поделили пополам. Янник не пропустил ни одного финала ТБШ, а Карлос на Australian Open не смог преодолеть четвертьфинальную стадию – его остановил Новак Джокович.

Кроме того, в 2025 году Синнер пропустил целых пять «Мастерсов», четыре из которых — из-за допинговой дисквалификации. Играй он на этих турнирах, Алькарасу было бы сложнее стать первым по итогам сезона. И не факт, что у него это получилось бы. С другой стороны, Карлос тоже выступал далеко не везде. Он пропустил три «Мастерса», ещё три выиграл, причём в двух финалах победил Янника.

Обеспечив себе первое место, Алькарас признался, что у него не было такой цели в начале сезона. «Очевидно, всегда здорово достигать своих целей. Неважно, поставлена эта цель в начале года или в середине. Когда ставишь перед собой задачу, всегда замечательно её выполнить. Поэтому закончить год первым — невероятно.

Этой цели не было в начале сезона, потому что она казалась очень далёкой, если учесть, что Янник был на вершине. Однако с середины сезона я начал показывать потрясающий теннис: много турниров подряд, множество трофеев. С того момента это стало одной из основных целей. И я действительно счастлив, что смог добиться этого здесь, на этом турнире, после трёх побед», — сказал Карлос в интервью Tennis Channel.

Рейтинг ATP по итогам сезона-2025

1. Карлос Алькарас (Испания) — 12 050 очков
2. Янник Синнер (Италия) — 11 500
3. Александр Зверев (Германия) — 5160
4. Новак Джокович (Сербия) — 4830
5. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4245
6. Тейлор Фриц (США) — 4135
7. Алекс де Минор (Австралия) — 4135
8. Лоренцо Музетти (Италия) — 4040
9. Бен Шелтон (США) — 3970
10. Джек Дрейпер (Великобритания) — 2990
...13. Даниил Медведев (Россия) — 2760
...16. Андрей Рублёв (Россия) — 2520
...18. Карен Хачанов (Россия) — 2320
...1000. Элайджа Строуд (США) — 15.

Алькарас стал первым теннисистом не из классической «Большой тройки», кто сумел преодолеть рубеж в 12 000 очков за сезон. Новак Джокович делал это пять раз, Роджер Федерер — четыре, Рафаэль Надаль — два. А однажды 12 800 очков набрал Энди Маррей.

Максимальные очки теннисистов за сезон

ТеннисистСтранаСезонТурнирыОчки
Новак ДжоковичСербия20151616 780
Роджер ФедерерШвейцария20111715 730
Новак ДжоковичСербия20111513 800
Роджер ФедерерШвейцария20071613 610*
Рафаэль НадальИспания20131713 205
Новак ДжоковичСербия20121613 160
Энди МаррейВеликобритания20161612 800
Рафаэль НадальИспания20101712 715
Роджер ФедерерШвейцария20051512 550*
Новак ДжоковичСербия20131612 210
Роджер ФедерерШвейцария20041612 060*
Карлос АлькарасИспания20251612 050
Новак ДжоковичСербия20161512 010

* В пересчёте на современную систему.

Обращает на себя внимание гигантский отрыв Алькараса и Синнера от ближайшего преследователя. Александр Зверев, закончивший сезон на третьей строчке, от Синнера отстал на 6340 очков, от Алькараса — на 6890. В то же время отрыв Зверева от Элайджи Строуда, ставшего 1000-й ракеткой мира по итогам года, составляет 5145 очков. А Шона Хесса, который с одним очком замыкает рейтинг ATP, располагаясь на 2189-й строчке, Александр опережает на 5159 очков.

Разрывы в рейтинге ATP

МестоТеннисистОчки+/- от Зверева
1Карлос Алькарас12 050+6890
2Янник Синнер11 500+6340
3Александр Зверев51600
...1000Элайджа Строуд15-5145
...2189Шон Хесс1-5159

Означает ли это, что Александр и все остальные игроки, у которых ещё меньше очков, по уровню ближе к таким вот ноунеймам, чем к новой «Большой двойке»? Разумеется, нет. Космический разрыв образовался потому, что Алькарас и Синнер ни разу не провалились на «Шлемах», а ведь именно на них далёкий проход по сетке обеспечивает максимальную разницу в очках. За титул на мэйджоре дают 2000 очков, за финал — 1300, за полуфинал — 800, то есть уже в 2,5 раза меньше максимума. Даже Новак Джокович, который в этом году не пропустил ни одного полуфинала ТБШ (Алькарасу, к примеру, это не удалось), безнадёжно отстал от молодых лидеров.

38-летний Джокович, к слову, в этом году пропустил много турниров. В этой связи третье место Зверева не совсем точно отображает картину — справедливее было бы, если бы они с Новаком поменялись местами. Как бы то ни было, место в первой четвёрке немец уж точно заслужил — остальные не наработали и на это. Вместе с тем Александр критически оценивает свою игру в 2025-м. После поражения от Артура Риндеркнеша на «Мастерсе» в Шанхае он сказал в интервью немецкому Sky Sport: «Мой год был ужасным. Я показываю ужасный теннис, со всех сторон».

В то же время такой огромный разрыв вовсе не конец света. В истории были примеры и более крупных разрывов в стане лидеров, причём не между вторым и третьим местами, а между первым и вторым. Самый свежий пример — отрыв Синнера от Алькараса (см. таблицу ниже). Ну а исторический рекорд принадлежит Новаку Джоковичу.

Самые большие разрывы между первыми двумя местами в рейтинге ATP

ДатаПервая ракетка мираОчкиВторая ракетка мираОчкиРазрыв
14 октября 2024 годаСиннер11 920Алькарас71204800
11 мая 2009 годаНадаль15 360Федерер10 1705190
11 октября 2010 годаНадаль12 390Джокович71455245
4 апреля 2016 годаДжокович16 540Маррей78158725
9 мая 2016 годаДжокович16 550Федерер75259025

На пятую строчку впервые в карьере прорвался Феликс Оже-Альяссим. В последние годы прогресс канадца заглох, даже пошёл откат, однако спурт во второй половине сезона-2025 — полуфинал US Open и такой же результат на Итоговом — вознёс его в первую пятёрку. В ближайшее время Оже-Альяссим и на третью строчку может замахнуться, особенно если вспомнить, что у Зверева совсем скоро сгорят очки за финал Australian Open, а у Джоковича — за полуфинал там же. Феликсу в Мельбурне защищать почти ничего не нужно — второй круг.

Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Лоренцо Музетти, Бен Шелтон — все они имели возможность выстрелить на Итоговом, но не справились с задачей. Первые трое по разу обыграли друг друга в группе и дружно проиграли Алькарасу, а Шелтон провалил турнир, потерпев три поражения на групповой стадии. Де Минор вышел в полуфинал, однако само по себе это ничего не даёт, так что он заработал те же 200 очков, что и не вышедшие из группы Фриц и Музетти. Алекс и Тейлор закончили сезон с одинаковым количеством очков, но по дополнительным показателям (количество очков на «Шлемах», обязательных «Мастерсах» и Итоговом) американец оказался впереди. А замкнул десятку Джек Дрейпер — вот кого не хватало во второй половине сезона. По ходу 2025-го британец набрал отличную форму, выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, добрался до четвёртого места в рейтинге, однако его сезон из-за травмы закончился ещё на US Open.

Джек Дрейпер — чемпион Индиан-Уэллса-2025

Джек Дрейпер — чемпион Индиан-Уэллса-2025

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

