Зверев дико отстал от Алькараса и Синнера в рейтинге. По очкам он ближе к 2189-й ракетке

Итоговый чемпионат ATP выиграл Янник Синнер, но первой ракеткой мира по итогам сезона стал Карлос Алькарас. Об этом стало известно ещё после группового этапа – Алькарас одержал три победы и стал недосягаемым для Синнера. Справедливо или нет, что испанец обошёл соперника по очкам? Смотря с какой стороны посмотреть.
В этом сезоне Алькарас в шести матчах с Синнером одержал четыре победы. Наверное, излишне говорить, что всё это были финалы турниров с участием всех сильнейших. Однако на «Шлемах» итальянец всё же выступил чуть лучше, хотя титулы они поделили пополам. Янник не пропустил ни одного финала ТБШ, а Карлос на Australian Open не смог преодолеть четвертьфинальную стадию – его остановил Новак Джокович.
Кроме того, в 2025 году Синнер пропустил целых пять «Мастерсов», четыре из которых — из-за допинговой дисквалификации. Играй он на этих турнирах, Алькарасу было бы сложнее стать первым по итогам сезона. И не факт, что у него это получилось бы. С другой стороны, Карлос тоже выступал далеко не везде. Он пропустил три «Мастерса», ещё три выиграл, причём в двух финалах победил Янника.
Обеспечив себе первое место, Алькарас признался, что у него не было такой цели в начале сезона. «Очевидно, всегда здорово достигать своих целей. Неважно, поставлена эта цель в начале года или в середине. Когда ставишь перед собой задачу, всегда замечательно её выполнить. Поэтому закончить год первым — невероятно.
Этой цели не было в начале сезона, потому что она казалась очень далёкой, если учесть, что Янник был на вершине. Однако с середины сезона я начал показывать потрясающий теннис: много турниров подряд, множество трофеев. С того момента это стало одной из основных целей. И я действительно счастлив, что смог добиться этого здесь, на этом турнире, после трёх побед», — сказал Карлос в интервью Tennis Channel.
Рейтинг ATP по итогам сезона-2025
1. Карлос Алькарас (Испания) — 12 050 очков
2. Янник Синнер (Италия) — 11 500
3. Александр Зверев (Германия) — 5160
4. Новак Джокович (Сербия) — 4830
5. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4245
6. Тейлор Фриц (США) — 4135
7. Алекс де Минор (Австралия) — 4135
8. Лоренцо Музетти (Италия) — 4040
9. Бен Шелтон (США) — 3970
10. Джек Дрейпер (Великобритания) — 2990
...13. Даниил Медведев (Россия) — 2760
...16. Андрей Рублёв (Россия) — 2520
...18. Карен Хачанов (Россия) — 2320
...1000. Элайджа Строуд (США) — 15.
Алькарас стал первым теннисистом не из классической «Большой тройки», кто сумел преодолеть рубеж в 12 000 очков за сезон. Новак Джокович делал это пять раз, Роджер Федерер — четыре, Рафаэль Надаль — два. А однажды 12 800 очков набрал Энди Маррей.
Максимальные очки теннисистов за сезон
|Теннисист
|Страна
|Сезон
|Турниры
|Очки
|Новак Джокович
|Сербия
|2015
|16
|16 780
|Роджер Федерер
|Швейцария
|2011
|17
|15 730
|Новак Джокович
|Сербия
|2011
|15
|13 800
|Роджер Федерер
|Швейцария
|2007
|16
|13 610*
|Рафаэль Надаль
|Испания
|2013
|17
|13 205
|Новак Джокович
|Сербия
|2012
|16
|13 160
|Энди Маррей
|Великобритания
|2016
|16
|12 800
|Рафаэль Надаль
|Испания
|2010
|17
|12 715
|Роджер Федерер
|Швейцария
|2005
|15
|12 550*
|Новак Джокович
|Сербия
|2013
|16
|12 210
|Роджер Федерер
|Швейцария
|2004
|16
|12 060*
|Карлос Алькарас
|Испания
|2025
|16
|12 050
|Новак Джокович
|Сербия
|2016
|15
|12 010
* В пересчёте на современную систему.
Обращает на себя внимание гигантский отрыв Алькараса и Синнера от ближайшего преследователя. Александр Зверев, закончивший сезон на третьей строчке, от Синнера отстал на 6340 очков, от Алькараса — на 6890. В то же время отрыв Зверева от Элайджи Строуда, ставшего 1000-й ракеткой мира по итогам года, составляет 5145 очков. А Шона Хесса, который с одним очком замыкает рейтинг ATP, располагаясь на 2189-й строчке, Александр опережает на 5159 очков.
Разрывы в рейтинге ATP
|Место
|Теннисист
|Очки
|+/- от Зверева
|1
|Карлос Алькарас
|12 050
|+6890
|2
|Янник Синнер
|11 500
|+6340
|3
|Александр Зверев
|5160
|0
|...1000
|Элайджа Строуд
|15
|-5145
|...2189
|Шон Хесс
|1
|-5159
Означает ли это, что Александр и все остальные игроки, у которых ещё меньше очков, по уровню ближе к таким вот ноунеймам, чем к новой «Большой двойке»? Разумеется, нет. Космический разрыв образовался потому, что Алькарас и Синнер ни разу не провалились на «Шлемах», а ведь именно на них далёкий проход по сетке обеспечивает максимальную разницу в очках. За титул на мэйджоре дают 2000 очков, за финал — 1300, за полуфинал — 800, то есть уже в 2,5 раза меньше максимума. Даже Новак Джокович, который в этом году не пропустил ни одного полуфинала ТБШ (Алькарасу, к примеру, это не удалось), безнадёжно отстал от молодых лидеров.
38-летний Джокович, к слову, в этом году пропустил много турниров. В этой связи третье место Зверева не совсем точно отображает картину — справедливее было бы, если бы они с Новаком поменялись местами. Как бы то ни было, место в первой четвёрке немец уж точно заслужил — остальные не наработали и на это. Вместе с тем Александр критически оценивает свою игру в 2025-м. После поражения от Артура Риндеркнеша на «Мастерсе» в Шанхае он сказал в интервью немецкому Sky Sport: «Мой год был ужасным. Я показываю ужасный теннис, со всех сторон».
В то же время такой огромный разрыв вовсе не конец света. В истории были примеры и более крупных разрывов в стане лидеров, причём не между вторым и третьим местами, а между первым и вторым. Самый свежий пример — отрыв Синнера от Алькараса (см. таблицу ниже). Ну а исторический рекорд принадлежит Новаку Джоковичу.
Самые большие разрывы между первыми двумя местами в рейтинге ATP
|Дата
|Первая ракетка мира
|Очки
|Вторая ракетка мира
|Очки
|Разрыв
|14 октября 2024 года
|Синнер
|11 920
|Алькарас
|7120
|4800
|11 мая 2009 года
|Надаль
|15 360
|Федерер
|10 170
|5190
|11 октября 2010 года
|Надаль
|12 390
|Джокович
|7145
|5245
|4 апреля 2016 года
|Джокович
|16 540
|Маррей
|7815
|8725
|9 мая 2016 года
|Джокович
|16 550
|Федерер
|7525
|9025
На пятую строчку впервые в карьере прорвался Феликс Оже-Альяссим. В последние годы прогресс канадца заглох, даже пошёл откат, однако спурт во второй половине сезона-2025 — полуфинал US Open и такой же результат на Итоговом — вознёс его в первую пятёрку. В ближайшее время Оже-Альяссим и на третью строчку может замахнуться, особенно если вспомнить, что у Зверева совсем скоро сгорят очки за финал Australian Open, а у Джоковича — за полуфинал там же. Феликсу в Мельбурне защищать почти ничего не нужно — второй круг.
Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Лоренцо Музетти, Бен Шелтон — все они имели возможность выстрелить на Итоговом, но не справились с задачей. Первые трое по разу обыграли друг друга в группе и дружно проиграли Алькарасу, а Шелтон провалил турнир, потерпев три поражения на групповой стадии. Де Минор вышел в полуфинал, однако само по себе это ничего не даёт, так что он заработал те же 200 очков, что и не вышедшие из группы Фриц и Музетти. Алекс и Тейлор закончили сезон с одинаковым количеством очков, но по дополнительным показателям (количество очков на «Шлемах», обязательных «Мастерсах» и Итоговом) американец оказался впереди. А замкнул десятку Джек Дрейпер — вот кого не хватало во второй половине сезона. По ходу 2025-го британец набрал отличную форму, выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, добрался до четвёртого места в рейтинге, однако его сезон из-за травмы закончился ещё на US Open.
Джек Дрейпер — чемпион Индиан-Уэллса-2025
Фото: Clive Brunskill/Getty Images