Главная Теннис Статьи

Сезон-2025, номинации WTA: Мирра, Александрова, Теннисистка года, Камбэк года, Самая прогрессирующая теннисистка, Новичок сезона

Сразу двух российских теннисисток номинировали на «Прогресс года». Кто их соперницы
Александр Насонов
Мирра Андреева и Екатерина Александрова
Среди конкуренток Мирры Андреевой и Екатерины Александровой — двукратная финалистка ТБШ.

Теннисный сезон завершён, и настало время подводить его итоги. На официальном сайте WTA открыли голосование в пяти номинациях: «Теннисистка года», «Пара года», «Камбэк года», «Самая прогрессирующая теннисистка» и «Новичок сезона». Проголосовать за своих любимых спортсменок можно здесь. Итоги будут объявлены 15 декабря. Отмечается, что в голосовании примут участие не только болельщики, но выбор поклонников тенниса в любом случае будет учтён.

В двух номинациях — «Пара года» и «Самая прогрессирующая теннисистка» — представлены российские спортсменки. Вот какие пары претендуют на звание лучшей:

  • Мирра Андреева/Диана Шнайдер (обе — Россия);
  • Сара Эррани/Жасмин Паолини (обе — Италия);
  • Тэйлор Таунсенд (США)/Катержина Синякова (Чехия);
  • Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия);
  • Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

О парах читайте в отдельном материале, а здесь поговорим об одиночницах. Самую прогрессирующую теннисистку WTA предлагает выбрать из следующих кандидатур (в скобках — страна, место в рейтинге и возраст):

* Также номинирована на звание теннисистки года.

18-летняя Андреева — самая молодая теннисистка в этом списке. 2024 год Мирра закончила на 16-й строчке, а теперь стала девятой, при том что по ходу сезона даже пятой успела побывать. Смазанная концовка не позволила юной россиянке квалифицироваться на Итоговый турнир, но в целом 2025-й можно занести ей в актив, что и отметили в WTA путём включения нашей теннисистки в номинацию.

«Не повторим этой ошибки». Мирра не стала биться за путёвку на Итоговый по решению команды
Главными успехами Андреевой-младшей в этом году стали титулы, завоёванные в Дубае и в Индиан-Уэллсе в первой половине сезона. Это первые трофеи, взятые Миррой на турнирах с участием всех сильнейших (то есть выше «пятисотника» по уровню). На двух «Шлемах» в этом сезоне — «Ролан Гаррос» и Уимблдон — Мирра выбиралась в четвертьфинал. По ходу сезона она установила сразу несколько крутых достижений:

  • стала самой молодой теннисисткой, выигравшей два титула WTA-1000 (либо эквивалентных) подряд, с 1997 года, когда это удалось Мартине Хингис;
  • стала самой молодой чемпионкой WTA-1000 с момента создания категории в 2009 году;
  • в 17 лет дебютировала в топ-10, став самой молодой теннисисткой, которой это удалось, с 2006 года, когда это сделала Николь Вайдишова;
  • стала самой молодой теннисисткой, победившей первую и вторую ракетки мира на одном турнире, с 1979 года, когда это удалось Трейси Остин;
  • победила трёх чемпионок турниров «Большого шлема» на одном турнире, что не удавалось никому с 2004 года, когда это сделала Мария Шарапова.
Мирра Андреева — чемпионка Дубая-2025

Мирра Андреева — чемпионка Дубая-2025

Фото: Christopher Pike/Getty Images

А самой возрастной в списке самых прогрессирующих теннисисток оказалась 31-летняя Екатерина Александрова. Уже сам факт, что россиянка в таком возрасте вышла на новый уровень, заслуживает уважения. Прошлый сезон она закончила 28-й в рейтинге, а год спустя ворвалась в топ-10.

Первая после Мирры. Александрова — новая россиянка в топ-10 рейтинга WTA
Александрова в целом ровно прошла по сезону, избегая провалов. Досадной неприятностью стал вылет в первом круге Australian Open, где Екатерина, будучи сеяной, попала на несеяную чемпионку ТБШ Эмму Радукану и проиграла ей на двух тай-брейках. А на остальных «Шлемах» вторая ракетка России неизменно выходила во вторую неделю.

Главных успехов Александрова добилась на «пятисотниках». Она четырежды выступала в финалах турниров этой категории — в Линце, Монтеррее, Сеуле и Нинбо, — правда, выиграла только один из них, первый. За всю предыдущую карьеру у Екатерины было всего восемь финалов (и только два из них — WTA-500), а тут сразу половина от этого количества — прогресс налицо!

Екатерина Александрова — чемпионка Линца-2025

Екатерина Александрова — чемпионка Линца-2025

Фото: Alexander Scheuber/Getty Images for MatchMaker

А бороться с нашими девушками в этой номинации будут три теннисистки. Клара Таусон в этом году выиграла турнир в Окленде, впервые дошла в финал турнира WTA-1000 (в Дубае), добралась до полуфинала Монреаля, другого «тысячника», и побила личный рекорд в рейтинге — 12-е место. Линда Носкова впервые дошла до титульного матча на WTA-1000 (в Пекине она победила двух теннисисток из первой десятки), выступила в финалах Праги и Токио, стала 13-й в рейтинге, что стало для неё лучшим результатом в карьере.

Ну а Аманда Анисимова ворвалась в элиту. Американка русского происхождения пять раз играла в финалах (в том числе дважды — на ТБШ), завоевала два крупнейших титула в карьере (Доха и Пекин), дебютировала в топ-10, затем взлетела на четвёртую строчку и впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир, где дошла до полуфинала.

