По следам Курниковой. Сразу три россиянки номинированы на премию WTA в парном разряде

WTA начала подводить итоги сезона. Ассоциация поделилась списком номинанток на ежегодную премию – в числе избранных оказались и несколько россиянок! Причём попали девушки и в парный разряд, и в одиночный.

В номинации «Прорыв года» оказались сразу две российские спортсменки: Екатерина Александрова (дебютировала в топ-10, сыграла четыре финала на уровне WTA-500) и Мирра Андреева (попала в топ-5, взяла два «тысячника» подряд). Подробнее о том, как сложились номинации в одиночном разряде, мы писали чуть ранее:

Любопытной получилась группа номинанток и среди парниц. Вот как выглядит список в этом году:

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (выиграли Майами и Брисбен, впервые в карьере отобрались на Итоговый);

Сара Эррани/Жасмин Паолини (взяли «тысячник» в Риме и «Ролан Гаррос», попали в топ-8 по результатам года);

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (выиграли Уимблдон и Итоговый);

Тэйлор Таунсенд/Катержина Синякова (взяли Australian Open, дошли до решающей стадии на US Open, обе побывали №1 в мире);

Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (выиграли US Open, Цинциннати, поборолись на Итоговом).

У каждой пары такая разная история: МиДи только-только осваиваются во взрослом туре и в плотном календаре; невероятно опытные Синякова и Эррани со своими напарницами покоряют вершины женского парного тенниса; Дабровски и Рутлифф, продолжая свою блистательную карьеру, пробуют соединить свой опыт в общий сгусток энергии для больших побед.

У Мирры с Дианой год, на самом деле, выдался непростым в обоих разрядах. Однако в паре девушкам удалось пройти сезон более-менее стабильно. Во-первых, всё время – с Australian Open до Итогового – россиянки не разлучались. Такое постоянство помогло им выиграть турнир в Брисбене на самом старте года, дойти в Мельбурне и Париже до полуфинала, взять «тысячник» в Майами и отобраться в итоговую восьмёрку заранее – ещё в начале октября. Во-вторых, хоть дотянуться до победы на заключительном турнире МиДи так и не смогли, но общая картина по результатам сезона сложилась достойная.

К тому же именно в минувшем сезоне Андреева/Шнайдер выиграли свой дебютный парный титул. За год именно в этом разряде Мирра заработала $ 718 074, Диана – чуть больше: $ 744 154. Всё дело в том, что Шнайдер ещё с Питон Стирнс дошла до полуфинала в Чарльстоне и с Анной Данилиной добралась до финала в Лондоне.

У Мертенс и Кудерметовой история совместных выступлений ещё более насыщенная. Обе – девушки хоть и молодые, однако в игровом плане крайне опытные. Элисе была первой ракеткой мира и ещё в дуэте с Ариной Соболенко побеждала на ТБШ. Вероника выступала с разными напарницами, боролась за титул Уимблдона вместе с Еленой Весниной и была №2 в мире.

В сезоне-2022 Элисе и Вероника свела судьба на корте. Они вместе забрали три титула, один из которых – на Итоговом. После этого разошлись, так и не поняв, насколько подходят друг другу по характерам и взглядам на игру.

Но весной 2025-го всё решило одно сообщение бельгийки. Они с россиянкой вновь объединились в дуэт, тут же сыграли финалы на «тысячниках» в Мадриде и Риме, стали чемпионками Уимблдона и Итогового! На других мэйджорах – в Париже и Нью-Йорке – Кудерметова/Мертенс добрались до четвертьфинала и полуфинала соответственно.

Перед тем как объединиться весной, Вероника провела несколько турниров с прежней напарницей Чань Хаочин, а Элисе – с Эллен Перес, Чжан Шуай и Надеждой Киченок. В итоге Кудерметова за год в паре заработала $ 1 492 773.

Многие из тех, кто номинирован в этом году, уже становился парой года. Например, такую награду получали Эррани с Паолини в прошлом году, а ещё — с Робертой Винчи с 2012-го по 2014-й; Мертенс в дуэте со Сторм Хантер в 2023-м; Синякова с Барборой Крейчиковой — трижды (2018, 2021, 2022).

Последней россиянкой, победившей в этой номинации, стала Анна Курникова в паре с Мартиной Хингис аж 26 лет назад! В тот год девушки взяли Australian Open и сыграли финал на «Ролан Гаррос».

Мартина Хингис и Анна Курникова Фото: Nick Laham/Getty Images

Проголосовать за любимую пару или одиночницу можно на сайте WTA. Имена победительниц станут известны 15 декабря.