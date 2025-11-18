Скидки
WTA Player Awards 2025: Буассон, Джойнт, Мбоко, Эала, Йович, Лис, номинации, претендентки, турниры, титулы

Претендентки на звание «Новичок года». Знакомимся с 6 восходящими звёздами WTA-тура
Анна Агапова
Претендентки на звание «Новичок сезона» в теннисе
Аудио-версия:
Женская теннисная ассоциация объявила номинанток премии по итогам сезона-2025 — Мбоко, Джойнт, Эала и другие.

Объявлены имена претенденток на премию WTA Player Awards 2025. Они сгруппированы по пяти номинациям: «Теннисистка года», «Пара года», «Камбэк года», «Самая прогрессирующая теннисистка» и «Новичок сезона».

На звание лучшего новичка в сезоне-2025 претендуют шесть теннисисток: Виктория Мбоко, Лоис Буассон, Александра Эала, Майя Джойнт, Ива Йович и Ева Лис. Рассказываем, чем в этом году удивила каждая из них.

Виктория Мбоко (Канада)

Виктория Мбоко

Виктория Мбоко

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Канадка дебютировала в туре в 18 лет на «тысячнике» в Майами, однако дошла только до второго круга. Тем не менее на своём первом ТБШ «Ролан Гаррос» она играла уже в третьем круге. А затем Мбоко поразила всех, победив на домашнем турнире WTA-1000 в Монреале, обыграв будущую чемпионку Итогового Елену Рыбакину в полуфинале, а в финале — неоднократную победительницу турниров «Большого шлема» Наоми Осаку. Спустя два месяца Виктория завоевала второй титул – на турнире категории WTA-250 в Гонконге.

Лоис Буассон (Франция)

Лоис Буассон

Лоис Буассон

Фото: Julian Finney/Getty Images

На уровне WTA стартовой точкой для француженки стал «Ролан Гаррос» — 2025. Став участницей турнира благодаря уайлд-кард, она дошла аж до полуфинала. На пути к нему Лоис сенсационно обыграла сначала третью ракетку мира Джессику Пегулу в четвёртом круге, а затем в четвертьфинале — Мирру Андрееву, которая тогда была шестой. Позднее Буассон забрала титул на турнире категории WTA-250 в Гамбурге.

Александра Эала (Филиппины)

Александра Эала

Александра Эала

Фото: Marcio Machado/Getty Images

Филиппинская теннисистка в своём первом сезоне на взрослом уровне вышла в полуфинал «тысячника» в Майами, сенсационно обыграв двух представительниц топ-5 – Мэдисон Киз и Игу Швёнтек. Кроме того, она, будучи квалифаером, сыграла в финале турнира категории WTA-250 в Истбурне, но титул завоевать не смогла.

Майя Джойнт (Австралия)

Майя Джойнт

Майя Джойнт

Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

В 2025-м австралийка взяла два титула. Один – на турнире категории WTA-250 в Рабате, другой — также на WTA-250, но в Истбурне. На счету Майи два полуфинала: на турнире той же категории в Хобарте и на «пятисотнике» в Сеуле. За год Джойнт совершила большой скачок — со 119-й строчки в рейтинге переместилась на 32-ю.

Ива Йович (США)

Ива Йович

Ива Йович

Фото: Mike Stobe/Getty Images

17-летняя теннисистка в этом сезоне завоевала титул на турнире категории WTA-500 в Гвадалахаре, а также вышла в третий круг «тысячника» в Цинциннати, будучи лаки-лузером. Кроме того, Йович впервые в карьере сыграла в основной сетке всех четырёх турниров «Большого шлема».

Ева Лис (Германия)

Ева Лис

Ева Лис

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Немка в 2025-м смогла дойти до четвертьфинала «тысячника» в Пекине и до четвёртого круга Открытого чемпионата США, что стало её лучшим результатом на ТБШ. Более того, Ева за сезон поднялась почти на 90 строчек в рейтинге WTA, переместившись со 129-го на 40-е место.

Стоит отметить, что российские теннисистки также не раз становились лауреатами ежегодной премии WTA. В номинации «Новичок года» побеждали Мирра Андреева (2023), Дарья Гаврилова (2015), Мария Шарапова (2003), Светлана Кузнецова (2002) и Анна Курникова (1996).

А в других номинациях отличались Надежда Петрова, Динара Сафина, Елена Дементьева, Анастасия Мыскина и многие другие.

Победительницы голосования в этом году будут оглашены 15 декабря.

