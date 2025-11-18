Скидки
Теннис Статьи

Российские теннисисты в сезоне-2025: на каком месте в рейтинге Мирра Андреева, Даниил Медведев, Екатерина Александрова

Мирра Андреева и Екатерина Александрова впервые закончили год в топ-10. А мужчины подвели
Александр Насонов
Екатерина Александрова и Мирра Андреева
Аудио-версия:
Даниил Медведев с сезона-2019 неизменно присутствовал в итоговой десятке. Но теперь его там нет.

Второй год подряд в первой десятке по итогам сезона оказывается как минимум одна российская теннисистка. В сезоне-2024 это была Дарья Касаткина, которая в начале этого года перешла под флаг Австралии. Несмотря на потерю, в 2025-м в топ-10 оказались сразу две россиянки. Мирра Андреева и Екатерина Александрова, ставшие девятой и 10-й соответственно, впервые забрались столь высоко. Андреева по ходу сезона поднималась до пятой строчки, но впоследствии опустилась. Результаты россиянок оценила и WTA, определив наших в номинацию «Прогресс года».

Максимальных результатов 18-летняя россиянка добилась в Дубае и в Индиан-Уэллсе. Эти турниры Мирра выиграла, за что получила по 1000 очков. Четвертьфиналы «Ролан Гаррос» и Уимблдона принесли ей по 430 очков, а выход в четвёртый круг Australian Open — 240. Первая ракетка России закончила сезон с 4319 очками, и её отставание от Жасмин Паолини, финишировавшей восьмой в Чемпионской гонке, составило всего шесть очков.

Результаты Мирры Андреевой на топ-турнирах в сезоне-2025

ТурнирРезультат
Australian Openчетвёртый круг
Дохавторой круг
Дубайтитул
Индиан-Уэллститул
Майамитретий круг
Мадрид1/4 финала
Рим1/4 финала
«Ролан Гаррос»1/4 финала
Уимблдон1/4 финала
Канадатретий круг
Цинциннати
US Openтретий круг
Пекинчетвёртый круг
Уханьвторой круг

Екатерина Александрова главных успехов добилась не на «Шлемах» и даже не на «тысячниках», а на «пятисотниках». За титул в Линце она заработала 500 очков, а за финалы Монтеррея, Сеула и Нинбо — по 325. На ТБШ Александрова трижды выходила во вторую неделю, но всякий раз останавливалась в четвёртом круге. Эти результаты принесли Екатерине по 240 очков. За весь сезон она заработала 3375 очков.

Результаты Екатерины Александровой на топ-турнирах в сезоне-2025

ТурнирРезультат
Australian Openпервый круг
Доха1/2 финала
Дубайпервый круг
Индиан-Уэллсвторой круг
Майамивторой круг
Мадридчетвёртый круг
Рим
«Ролан Гаррос»четвёртый круг
Уимблдончетвёртый круг
Канадавторой круг
Цинциннатичетвёртый круг
US Openчетвёртый круг
Пекинвторой круг
Уханьтретий круг

Ещё одна россиянка закончила сезон в топ-20. Людмила Самсонова лучший результат с точки зрения очков (340) показала на Уимблдоне, где ей удалось дойти до четвертьфинала. Выход в финал «пятисотника» в Страсбурге принёс Самсоновой 325 очков. Всего Людмила заработала 2209 очков. А Диана Шнайдер, закончившая год с 1866 очками, остановилась в шаге от попадания в топ-20. Главным достижением Шнайдер стал титул, завоёванный на «пятисотнике» в Монтеррее (500 очков).

Если сравнивать новую топ-10 с прошлогодней, то её покинули четыре теннисистки — Чжэн Циньвэнь (24-я в новом рейтинге), Эмма Наварро (15), Дарья Касаткина (37) и Барбора Крейчикова (65). Освободившиеся места заняли Аманда Анисимова, Мэдисон Киз, Мирра Андреева и Екатерина Александрова.

Рейтинг WTA по итогам сезона-2025 (в скобках — место в прошлогоднем рейтинге)

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 870 очков
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8395
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6763
4 (36). Аманда Анисимова (США) — 6287
5 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850
6 (7). Джессика Пегула (США) — 5583
7 (21). Мэдисон Киз (США) — 4335
8 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4325
9 (16). Мирра Андреева (Россия) — 4319
10 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 3375
...17 (27). Людмила Самсонова (Россия) — 2209
...21 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 1866

Мирра Андреева — первая ракетка России по итогам сезона-2025

Мирра Андреева — первая ракетка России по итогам сезона-2025

Фото: Julian Finney/Getty Images

Российские теннисисты в этом году, увы, остались за бортом топ-10. Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов успели побывать первой ракеткой страны, и сильнейшим россиянином по итогам сезона стал самый титулованный из них. Медведев заработал 2760 очков, и это более чем в четыре раза меньше, чем у Карлоса Алькараса.

Даниилу совершенно точно пошла на пользу смена тренера. В первой половине сезона из позитива можно отметить разве что выход в финал травяного турнира в Галле (330 очков). На «Шлемах» в этом году чемпион US Open — 2021 провалился, проиграв четыре матча из пяти. А осенью дела пошли на лад: победа над Зверевым в четвертьфинале Пекина (200 очков), над де Минором — на той же стадии в Шанхае (400 очков). И, наконец, долгожданный титул. И пусть это всего лишь ATP-250 в Алма-Ате (250 очков), главное — удалось оборвать бестрофейную серию.

Результаты Даниила Медведева на топ-турнирах в сезоне-2025

ТурнирРезультат
Australian Openвторой круг
Индиан-Уэллс1/2 финала
Майамивторой круг
Монте-Карлотретий круг
Мадрид1/4 финала
Римчетвёртый круг
«Ролан Гаррос»первый круг
Уимблдонпервый круг
Канадатретий круг
Цинциннативторой круг
US Openпервый круг
Шанхай1/2 финала
Париж1/4 финала

При этом Медведев впервые с сезона-2018 не смог закончить год в первой десятке. Напомним, в 2022 году Даниил успел побывать первой ракеткой мира. Во главе рейтинга он провёл в общей сложности 16 недель. А лучшим результатом Медведева по итогам года стало второе место, на котором он финишировал в 2021-м.

Результаты Даниила Медведева по итогам сезона

Сезон20152016201720182019202020212022202320242025
Место33199651654273513

Рублёв в этом сезоне тоже не остался без титула. В феврале россиянин стал лучшим на «пятисотнике» в Дохе (500 очков) — один из немногих светлых моментов в довольно сером сезоне в исполнении Андрея. За финал Гамбурга он заработал 330 очков, за четвертьфиналы Канады и Цинциннати и выходы во вторую неделю «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open — по 200.

Результаты Андрея Рублёва на топ-турнирах в сезоне-2025

ТурнирРезультат
Australian Openпервый круг
Индиан-Уэллсвторой круг
Майамивторой круг
Монте-Карлотретий круг
Мадридтретий круг
Римвторой круг
«Ролан Гаррос»четвёртый круг
Уимблдончетвёртый круг
Канада1/4 финала
Цинциннати1/4 финала
US Openчетвертый круг
Шанхайвторой круг
Парижтретий круг

А Хачанов был как никогда близок к тому, чтобы во второй раз в карьере выиграть «Мастерс», но уступил Бену Шелтону на тай-брейке в третьем сете в финале Канады. За этот результат он получил 650 очков. Выход в четвертьфинал Уимблдона принёс Карену 400 очков. В конце сезона россиянин выдал серию из пяти поражений, прервать которую удалось только на «Мастерсе» в Париже.

Результаты Карена Хачанова на топ-турнирах в сезоне-2025

ТурнирРезультат
Australian Openтретий круг
Индиан-Уэллстретий круг
Майамитретий круг
Монте-Карлопервый круг
Мадридтретий круг
Римчетвёртый круг
«Ролан Гаррос»третий круг
Уимблдон1/4 финала
КанадаФинал
Цинциннатичетвёртый круг
US Openвторой круг
Шанхайвторой круг
Парижтретий круг
Как и в женском рейтинге, в мужской десятке тоже произошли четыре замены. Первую десятку покинули Каспер Рууд (12-й в новом рейтинге), Даниил Медведев (13), Андрей Рублёв (16) и Григор Димитров (44). На освободившиеся места прошли Феликс Оже-Альяссим, Лоренцо Музетти, Бен Шелтон и Джек Дрейпер.

Рейтинг ATP по итогам сезона-2025 (в скобках — место в прошлогоднем рейтинге)

1 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 12 050 очков
2 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 500
3 (2). Александр Зверев (Германия) — 5160
4 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4830
5 (29). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4245
6 (4). Тейлор Фриц (США) — 4135
7 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 4135
8 (17). Лоренцо Музетти (Италия) — 4040
9 (21). Бен Шелтон (США) — 3970
10 (15). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2990
...13 (5). Даниил Медведев (Россия) — 2760
...16 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 2520
...18 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2320

Новости. Теннис
Все новости RSS

