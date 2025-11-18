Мирра Андреева и Екатерина Александрова впервые закончили год в топ-10. А мужчины подвели

Второй год подряд в первой десятке по итогам сезона оказывается как минимум одна российская теннисистка. В сезоне-2024 это была Дарья Касаткина, которая в начале этого года перешла под флаг Австралии. Несмотря на потерю, в 2025-м в топ-10 оказались сразу две россиянки. Мирра Андреева и Екатерина Александрова, ставшие девятой и 10-й соответственно, впервые забрались столь высоко. Андреева по ходу сезона поднималась до пятой строчки, но впоследствии опустилась. Результаты россиянок оценила и WTA, определив наших в номинацию «Прогресс года».
Максимальных результатов 18-летняя россиянка добилась в Дубае и в Индиан-Уэллсе. Эти турниры Мирра выиграла, за что получила по 1000 очков. Четвертьфиналы «Ролан Гаррос» и Уимблдона принесли ей по 430 очков, а выход в четвёртый круг Australian Open — 240. Первая ракетка России закончила сезон с 4319 очками, и её отставание от Жасмин Паолини, финишировавшей восьмой в Чемпионской гонке, составило всего шесть очков.
Результаты Мирры Андреевой на топ-турнирах в сезоне-2025
|Турнир
|Результат
|Australian Open
|четвёртый круг
|Доха
|второй круг
|Дубай
|титул
|Индиан-Уэллс
|титул
|Майами
|третий круг
|Мадрид
|1/4 финала
|Рим
|1/4 финала
|«Ролан Гаррос»
|1/4 финала
|Уимблдон
|1/4 финала
|Канада
|третий круг
|Цинциннати
|—
|US Open
|третий круг
|Пекин
|четвёртый круг
|Ухань
|второй круг
Екатерина Александрова главных успехов добилась не на «Шлемах» и даже не на «тысячниках», а на «пятисотниках». За титул в Линце она заработала 500 очков, а за финалы Монтеррея, Сеула и Нинбо — по 325. На ТБШ Александрова трижды выходила во вторую неделю, но всякий раз останавливалась в четвёртом круге. Эти результаты принесли Екатерине по 240 очков. За весь сезон она заработала 3375 очков.
Результаты Екатерины Александровой на топ-турнирах в сезоне-2025
|Турнир
|Результат
|Australian Open
|первый круг
|Доха
|1/2 финала
|Дубай
|первый круг
|Индиан-Уэллс
|второй круг
|Майами
|второй круг
|Мадрид
|четвёртый круг
|Рим
|—
|«Ролан Гаррос»
|четвёртый круг
|Уимблдон
|четвёртый круг
|Канада
|второй круг
|Цинциннати
|четвёртый круг
|US Open
|четвёртый круг
|Пекин
|второй круг
|Ухань
|третий круг
Ещё одна россиянка закончила сезон в топ-20. Людмила Самсонова лучший результат с точки зрения очков (340) показала на Уимблдоне, где ей удалось дойти до четвертьфинала. Выход в финал «пятисотника» в Страсбурге принёс Самсоновой 325 очков. Всего Людмила заработала 2209 очков. А Диана Шнайдер, закончившая год с 1866 очками, остановилась в шаге от попадания в топ-20. Главным достижением Шнайдер стал титул, завоёванный на «пятисотнике» в Монтеррее (500 очков).
Если сравнивать новую топ-10 с прошлогодней, то её покинули четыре теннисистки — Чжэн Циньвэнь (24-я в новом рейтинге), Эмма Наварро (15), Дарья Касаткина (37) и Барбора Крейчикова (65). Освободившиеся места заняли Аманда Анисимова, Мэдисон Киз, Мирра Андреева и Екатерина Александрова.
Рейтинг WTA по итогам сезона-2025 (в скобках — место в прошлогоднем рейтинге)
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 870 очков
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8395
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6763
4 (36). Аманда Анисимова (США) — 6287
5 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850
6 (7). Джессика Пегула (США) — 5583
7 (21). Мэдисон Киз (США) — 4335
8 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4325
9 (16). Мирра Андреева (Россия) — 4319
10 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 3375
...17 (27). Людмила Самсонова (Россия) — 2209
...21 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 1866
Мирра Андреева — первая ракетка России по итогам сезона-2025
Фото: Julian Finney/Getty Images
Российские теннисисты в этом году, увы, остались за бортом топ-10. Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов успели побывать первой ракеткой страны, и сильнейшим россиянином по итогам сезона стал самый титулованный из них. Медведев заработал 2760 очков, и это более чем в четыре раза меньше, чем у Карлоса Алькараса.
Даниилу совершенно точно пошла на пользу смена тренера. В первой половине сезона из позитива можно отметить разве что выход в финал травяного турнира в Галле (330 очков). На «Шлемах» в этом году чемпион US Open — 2021 провалился, проиграв четыре матча из пяти. А осенью дела пошли на лад: победа над Зверевым в четвертьфинале Пекина (200 очков), над де Минором — на той же стадии в Шанхае (400 очков). И, наконец, долгожданный титул. И пусть это всего лишь ATP-250 в Алма-Ате (250 очков), главное — удалось оборвать бестрофейную серию.
Результаты Даниила Медведева на топ-турнирах в сезоне-2025
|Турнир
|Результат
|Australian Open
|второй круг
|Индиан-Уэллс
|1/2 финала
|Майами
|второй круг
|Монте-Карло
|третий круг
|Мадрид
|1/4 финала
|Рим
|четвёртый круг
|«Ролан Гаррос»
|первый круг
|Уимблдон
|первый круг
|Канада
|третий круг
|Цинциннати
|второй круг
|US Open
|первый круг
|Шанхай
|1/2 финала
|Париж
|1/4 финала
При этом Медведев впервые с сезона-2018 не смог закончить год в первой десятке. Напомним, в 2022 году Даниил успел побывать первой ракеткой мира. Во главе рейтинга он провёл в общей сложности 16 недель. А лучшим результатом Медведева по итогам года стало второе место, на котором он финишировал в 2021-м.
Результаты Даниила Медведева по итогам сезона
|Сезон
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Место
|331
|99
|65
|16
|5
|4
|2
|7
|3
|5
|13
Рублёв в этом сезоне тоже не остался без титула. В феврале россиянин стал лучшим на «пятисотнике» в Дохе (500 очков) — один из немногих светлых моментов в довольно сером сезоне в исполнении Андрея. За финал Гамбурга он заработал 330 очков, за четвертьфиналы Канады и Цинциннати и выходы во вторую неделю «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open — по 200.
Результаты Андрея Рублёва на топ-турнирах в сезоне-2025
|Турнир
|Результат
|Australian Open
|первый круг
|Индиан-Уэллс
|второй круг
|Майами
|второй круг
|Монте-Карло
|третий круг
|Мадрид
|третий круг
|Рим
|второй круг
|«Ролан Гаррос»
|четвёртый круг
|Уимблдон
|четвёртый круг
|Канада
|1/4 финала
|Цинциннати
|1/4 финала
|US Open
|четвертый круг
|Шанхай
|второй круг
|Париж
|третий круг
А Хачанов был как никогда близок к тому, чтобы во второй раз в карьере выиграть «Мастерс», но уступил Бену Шелтону на тай-брейке в третьем сете в финале Канады. За этот результат он получил 650 очков. Выход в четвертьфинал Уимблдона принёс Карену 400 очков. В конце сезона россиянин выдал серию из пяти поражений, прервать которую удалось только на «Мастерсе» в Париже.
Результаты Карена Хачанова на топ-турнирах в сезоне-2025
|Турнир
|Результат
|Australian Open
|третий круг
|Индиан-Уэллс
|третий круг
|Майами
|третий круг
|Монте-Карло
|первый круг
|Мадрид
|третий круг
|Рим
|четвёртый круг
|«Ролан Гаррос»
|третий круг
|Уимблдон
|1/4 финала
|Канада
|Финал
|Цинциннати
|четвёртый круг
|US Open
|второй круг
|Шанхай
|второй круг
|Париж
|третий круг
Как и в женском рейтинге, в мужской десятке тоже произошли четыре замены. Первую десятку покинули Каспер Рууд (12-й в новом рейтинге), Даниил Медведев (13), Андрей Рублёв (16) и Григор Димитров (44). На освободившиеся места прошли Феликс Оже-Альяссим, Лоренцо Музетти, Бен Шелтон и Джек Дрейпер.
Рейтинг ATP по итогам сезона-2025 (в скобках — место в прошлогоднем рейтинге)
1 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 12 050 очков
2 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 500
3 (2). Александр Зверев (Германия) — 5160
4 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4830
5 (29). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4245
6 (4). Тейлор Фриц (США) — 4135
7 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 4135
8 (17). Лоренцо Музетти (Италия) — 4040
9 (21). Бен Шелтон (США) — 3970
10 (15). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2990
...13 (5). Даниил Медведев (Россия) — 2760
...16 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 2520
...18 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2320