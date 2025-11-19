Кто окажется лучшей по итогам сезона-2025? Соболенко вновь может стать «Теннисисткой года»

За победу в главной номинации поборются в том числе и Рыбакина с Анисимовой.

WTA продолжает подводить итоги сезона-2025! Пришло время выбирать лучших, в том числе самую успешную одиночницу минувшего теннисного года. О других номинациях – «Прогресс года», «Новичок года», «Пара года» – уже писали ранее.

В число претенденток на «Теннисистку года» попали:

Теперь о результатах каждой в минувшем сезоне.

Ига Швёнтек

Баланс побед и поражений в 2025-м: 62-17.

Размер заработанных призовых: $ 10 112 532.

Количество титулов: 3 (Уимблдон, Цинциннати, Сеул).

За год Ига сыграла в четырёх финалах, в которых потерпела лишь одно поражение – от Джессики Пегулы на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге. С Уимблдона, из Цинциннати и Сеула Швёнтек уезжала с победой. Кстати, она стала первой спортсменкой из Польши, выигравшей травяной турнир «Большого шлема». А ещё Ига в пятый раз подряд отобралась на Итоговый и четвёртый сезон кряду стала лидером по количеству побед!

Вим Фиссетт – тренер, с которым Швёнтек провела первый полный сезон – ярко высказался о результатах своей подопечной.

«Что бы ни случилось, Ига уже легенда. Сезон-2025 навсегда останется особенным. Можно выиграть 10 титулов за год, но победу на Уимблдоне и то, как она была достигнута, будут помнить долгие годы. Никто не сможет у неё этого отнять – то было самое яркое выступление Иги», — приводит слова Фиссетта Punto de Break.

Ига Швёнтек с трофеем Уимблдона Фото: Julian Finney/Getty Images

Арина Соболенко

Баланс побед и поражений в 2025-м: 63-12.

Размер заработанных призовых: $ 15 008 519.

Количество титулов: 4 (Брисбен, Майами, Мадрид, US Open).

Этот сезон для Соболенко выдался крайне непростым, в прошлом же она получила звание «Теннисистки года» по версии WTA.

Сначала неприятное поражение в финале Australian Open, затем – ещё более болезненный неудача на «Ролан Гаррос», море пролитых слёз и острых высказываний о соперницах. В середину года втиснулся также и проигранный полуфинал на Уимблдоне.

Перед US Open Арина поделилась причинами таких неудач.

«Кажется, перед всеми этими тремя поражениями на «Шлемах» я себе не верила. Каждый раз, когда напоминаю себе, что надо верить, и говорю: ты можешь сделать на корте буквально всё, я показываю свой лучший теннис. Остаётся US Open, я должна верить в себя и идти за ним», – сказала белоруска на пресс-конференции.

И чемпионский характер всё же оказался сильнее. Не могла первая ракетка мира завершить сезон без большого трофея – и Соболенко выиграла Открытый чемпионат США! Пускай год оказался не лучшим по результатам. Однако за те усилия, что Арина вложила в себя и в свою игру, она может быть горда.

Аманда Анисимова

Баланс побед и поражений в 2025-м: 47-18.

Размер заработанных призовых: $ 7 260 577.

Количество титулов: 2 (Доха, Пекин).

Год роста, преодолений и самых сложных чувств, с которыми смогла справиться Аманда Анисимова. Наверняка финал Уимблдона ей будут припоминать до конца карьеры. Но то, как американка всё преодолела, «отпустила» две «баранки» от Швёнтек и на следующем же «Шлеме» снова добралась до финала – стоит дорогого. Аманда также впервые сыграла на Итоговом, одолела на групповом этапе Игу, а в полуфинале дала бой Арине Соболенко – 3:6, 6:3, 3:6.

Сезону Анисимова поставила следующую оценку:

«Мой сезон-2025 подошёл к завершению. Этот год был полон важных моментов, тяжёлых поражений, новых городов, уроков, трогательных воспоминаний и возможностей встретить феноменальных людей.

Учитывая всё вышесказанное, мой 2025 год не был бы таким особенным, если бы не невероятные люди в моей жизни. Моя семья, моя неповторимая команда, моя система поддержки, лучшие друзья, фанаты, спонсоры и все те, кого я очень люблю и без кого не представляю эту хаотичную жизнь.

Я испытывала искреннюю радость почти весь этот год, будь то дома или в дороге. И для меня это самая большая победа в 2025 году. Не могу дождаться, чтобы повторить всё это в следующем сезоне», — написала американка в социальных сетях.

Аманда Анисимова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Елена Рыбакина

Баланс побед и поражений в 2025-м: 59-19.

Размер заработанных призовых: $ 8 456 632.

Количество титулов: 3 (Страсбург, Нинбо, Итоговый чемпионат).

У Елены Рыбакиной путь по сезону тоже выдался тернистым. Помимо поиска своей формы на площадке, тревожили Елену и истории вне корта. Пришлось разбираться с делом против её тренера Стефано Вукова – хоть почти все детали этой истории и остались за кадром.

В результате на Итоговый Елена запрыгнула в самый последний вагон, под занавес азиатской серии опередив Мирру Андрееву. В Эр-Рияд она приехала с невысокими ожиданиями – и именно это помогло ей победить без единого поражения на пути.

«Да, пожалуй, я не слишком на себя давила. Переезжать с турнира на турнир нелегко. Нужно привыкать к новым условиям, мячам, учиться их контролировать. Вышла на свой первый матч после всего лишь двух дней тренировок – было непросто.

У меня было преимущество в подаче, на ней мы и сосредоточились, потому что знали – в более длинных розыгрышах не буду чувствовать себя так уверенно, ведь мы только приехали. Думаю, я была очень агрессивной весь турнир. Лучшие игроки дают шансы, но не очень много. Использовала всё как можно быстрее», – приводит слова Рыбакиной сайт WTA.

Кори Гауфф

Баланс побед и поражений в 2025-м: 48-16.

Размер заработанных призовых: $ 7 969 845.

Количество титулов: 2 («Ролан Гаррос», Ухань).

Пожалуй, главным врагом 21-летней американки в этом сезоне была она сама. А точнее – её подача, которая то и дело проседала в ключевых и рядовых поединках и, как следствие, вела к обилию невынужденных ошибок. Но в августе Кори пригласила в команду Гэвина Макмиллана – специалиста по биомеханике, практически спасшего в своё время Арину Соболенко от завершения карьеры. Теперь на его плечи легла задача по налаживанию подачи, которую они вместе точно решат к сезону-2026.

Однако даже такие сложности не остановили Гауфф на пути к победам на «Ролан Гаррос» и «тысячнике» в Ухане.

«Мой сезон официально завершён – он выдался очень долгим. Первый матч я сыграла 29 декабря 2024 года, а последний – 6 ноября 2025-го.

Этот год принёс и разочарования, и множество позитивных моментов. Оглядываясь назад, чувствую гордость за всё, чего удалось добиться. Я обожаю теннис и благодарна ему за все взлёты и падения. Ничто не сравнится с ощущением, когда живёшь своей мечтой и видишь, как она становится реальностью. Я бесконечно благодарна богу за эти эмоции и за возможность переживать их снова и снова. Спасибо всем за поддержку – моей семье, друзьям, команде и, конечно, богу. Теперь немного отдыха, а затем возвращаюсь к работе. Увидимся на корте в следующем году – всё только начинается!» – написала Гауфф в социальных сетях.

Кори Гауфф Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Мэдисон Киз

Баланс побед и поражений в 2025-м: 37-15.

Размер заработанных призовых: $ 4 357 787.

Количество титулов: 2 (Аделаида, Australian Open).

Сезон для 30-летней американки начался выдающимся образом – с двух побед в Австралии. Главной из них стал триумф на Australian Open. После него Мэдисон выдала очень трогательную речь.

«Спасибо моей команде… Тут я буду плакать. Я так долго этого хотела! Я уже однажды играла в финале «Шлема», он сложился не в мою пользу, и я не знала, смогу ли когда-либо получить ещё одну попытку выиграть этот трофей. Но моя команда верила в меня всегда, спасибо вам большое!

Они верили в меня, даже когда я сама теряла веру. В прошлом году было так тяжело – травмы, я не знала, смогу ли ещё когда-либо это сделать. Быть здесь, держать этот трофей, сделать это вместе с мужем, который сейчас стоит в ошеломлении и растерянности… Я так вас люблю!» – сказала Киз после победы над Соболенко в финале.

Увы, выдать такой же ошеломительный результат в дальнейшем не удалось. Не получилось и выбраться из группы на Итоговом. Однако год удалось закончить в топ-10. Теперь задача – максимально качественно подготовиться к старту нового года.

Оставить свой голос за лучшую теннисистку года можно на сайте WTA, но выбирать победительниц будет специальное жюри. Итоги подведут 15 декабря.