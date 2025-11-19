Лучший теннисист России – Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: 4-й квартал 2025 года

В прошлом году мы запустили новый проект – рейтинг «Чемпионата», в котором поквартально определяли лучшего теннисиста и лучшую теннисистку России. Причём в расчёт берётся гораздо больше критериев, чем в обычных рейтингах ATP или WTA. Мы учитываем ещё и победы над топовыми теннисистами, положительные изменения спортсмена в рейтинге ATP за минувший квартал, а также высокие стадии крупных турниров, до которых он сумел добраться. У этой бонусной системы есть свои сторонники. В частности, один из лучших спортсменов в истории России Евгений Кафельников написал в соцсетях после сенсационной победы в 1/4 финала «Ролан Гаррос» до этого никому неизвестной француженки Лоис Буассон над Миррой Андреевой: «Убеждён, что, если 361-я ракетка мира обыгрывает шестую, он или она обязательно должны получать дополнительные рейтинговые очки!»

Итак, по сумме четырёх отрезков прошлого сезона лучшим теннисистом 2024 года по версии «Чемпионата» стал Даниил Медведев. В первом квартале 2025-го наибольшую сумму баллов набрал Андрей Рублёв, во втором — Медведев, а в третьем — Карен Хачанов. Кто же лучше всех из россиян выступил на заключительном отрезке сезона? В него входят US Open, азиатская серия соревнований и турниры на европейском харде в зале.

Правила подсчёта, а также таблица со всеми теннисистами, набравшими за заключительные месяцы сезона хотя бы один балл – в конце материала. Пока же представляем список лучших в четвёртом квартале 2025 года.

4-е место. Роман Сафиуллин – 1 балл

Роман Сафиуллин к концу сезона продолжил, что называется, отрицательную динамику и вылетел из топ-100 рейтинга ATP. Напомним, ранее по этому же пути проследовали Аслан Карацев и Павел Котов. Таким образом, в первой мировой сотне осталось всего трое россиян, а именно нахождение в ней даёт возможность набрать баллы в нашем рейтинге хотя бы в первой колонке. Более того, Роман получил травму и досрочно завершил сезон. Тем не менее он успел выиграть один матч на US Open – и к тому же у соперника, который входил в топ-50 мирового рейтинга — у француза Гаэля Монфиса (49-я ракетка мира на тот момент), за что получил один балл в зачёт рейтинга «Чемпионата».

Роман Сафиуллин

170-я ракетка мира

Рейтинг на 25 августа 2025 года – 94.

Результаты за август-ноябрь-2025:

US Open – 2-й круг.

Победы/поражения – 1/1

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Монфис).

Роман Сафиуллин Фото: Getty Images/«Чемпионат»

3-е место. Карен Хачанов – 12 баллов

После блестящего летнего отрезка, во время которого Карен Хачанов стал победителем третьего квартала нашего зачёта, вернулся в топ-10 мирового рейтинга, казалось, что всё у россиянина будет в порядке. Однако обидное поражение в матче второго круга US Open от поляка Камиля Майхшака, когда россиянин вёл 2:0 по сетам, надолго сбило его с победного ритма. У Карена получилась довольно длинная серия поражений – из пяти матчей, в неё попали все азиатские турниры — Пекин, Шанхай, Алма-Ата, а затем Вена. Хачанов выбыл в итоге из топ-10 в топ-20 и только на «Мастерсе» в Париже снова добился побед, в том числе и над соперником из топ-30 Жоао Фонсекой, что дало ему ещё три бонусных балла в наш зачёт.

Карен Хачанов

18-я ракетка мира

Рейтинг на 25 августа 2025 года – 9.

Результаты за август-ноябрь-2025:

US Open – 2-й круг

Пекин – 1-й круг

Шанхай – 2-й круг

Алма-Ата – 2-й круг

Вена – 1-й круг

Париж – 3-й круг.

Победы/поражения – 3/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Фонсека)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Карен Хачанов Фото: Getty Images/«Чемпионат»

2-е место. Андрей Рублёв – 12 баллов

Андрей Рублёв лучше всех россиян провёл US Open — дошёл до четвёртого круга, за что получил один бонусный балл. Правда, соперники, которых он побеждал, не входили в топ-50. И с того момента у Андрея пошла почти такая же серия поражений из пяти матчей, что случилась у Хачанова. Только Рублёв проиграл в Ханчжоу, Пекине, Шанхае и Вене. И лишь на «Мастерсе» в Париже Андрей наконец добился двух побед, в том числе над представителем топ-40 Лёнером Тьеном, за что получил два дополнительных балла. В итоге Рублёв и Хачанов завершили четвёртый отрезок сезона с одинаковой суммой в 12 баллов. Однако за счёт более высокого места в рейтинге ATP Андрей оказался выше и в нашем рейтинге.

Андрей Рублёв

16-я ракетка мира

Рейтинг на 25 августа 2025 года – 15.

Результаты за август-ноябрь-2025:

US Open – 4-й круг (1)

Ханчжоу – 2-й круг

Пекин – 1-й круг

Шанхай – 2-й круг

Вена – 1-й круг

Париж – 3-й круг.

Победы/поражения – 5/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Тьен)

Топ-50 – 0.

Андрей Рублёв Фото: Getty Images/«Чемпионат»

👑 1-е место. Даниил Медведев – 43 балла

Победитель рейтинга «Чемпионата» прошлого сезона и второго квартала этого года Даниил Медведев начал четвёртый квартал с неудачи — провалил US Open, после чего решился на кардинальные перемены в тренерском штабе — расстался с Жилем Сервара, а на смену ему взял бригаду во главе с Томасом Юханссоном. Этот шаг оказался удачным. Даниил наконец-то стал одерживать победы: впервые за 2,5 года завоевал титул — в Алма-Ате, дошёл до полуфиналов на «Мастерсе» в Шанхае и «пятисотнике» в Пекине, до четвертьфиналов в Ханчжоу и на «Мастерсе» в Париже. Стал одерживать победы над сильными соперниками, в том числе над представителями топ-5 – Александром Зверевым и топ-10 — Алексом де Минором, дважды обыграл соперника из топ-20 –Алехандро Давидович-Фокину, плюс одержал шесть побед над теннисистами из топ-50. Эти успехи позволили Медведеву включиться в Чемпионскую гонку ATP. И только поражение в 1/4 финала парижского «тысячника» прервало погоню, которую устроил Даниил в борьбе за попадание на Итоговый. Тем не менее он сумел набрать 43 балла в зачёт рейтинга «Чемпионата», что в 3,5 раза больше, чем у его преследователей Рублёва и Хачанова, и без каких-либо сомнений стал лучшим российским теннисистом по версии «Чемпионата» по итогам четвёртого квартала 2025 года.

Даниил Медведев

13-я ракетка мира

Рейтинг на 25 августа 2025 года – 13.

Результаты за август-ноябрь-2025:

US Open – 1-й круг

Ханчжоу – 1/4 финала

Пекин – 1/2 финала (1)

Шанхай – 1/2 финала (2)

Алма-Ата – титул (2)

Вена – 2-й круг

Париж – 1/4 финала (1).

Победы/поражения – 15/6

Топ-5 – 1 (Зверев)

Топ-10 – 1 (де Минор)

Топ-20 – 2 (Давидович-Фокина-2)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 3 (Норри, Тьен, Мунар)

Топ-50 – 3 (Муте, Боржеш, Сонего).

Даниил Медведев Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Как подсчитываются баллы?

Ну а теперь обещанные правила подсчёта баллов. Учитываются результаты теннисистов на всех турнирах за последний квартал. При этом мы чуть подкорректировали границы этих периодов в связи с тем, что теннисный год завершается в ноябре, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. Мы попытались чуть выровнять эти отрезки, чтобы они получились относительно равноценными по насыщенности соревнованиями. Второй квартал завершился у нас после «Ролан Гаррос» (в начале июня), а третий — перед US Open (в конце августа). В итоге в каждом квартале уместилось по одному «Шлему» и по несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступлений теннисистов с 25 августа и до конца игрового 2025 года.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисиста;

насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;

каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

Чуть ниже можно ознакомиться со сводной таблицей, в которой подсчитаны баллы всех теннисистов, оказавшихся в нашем рейтинге. А сейчас расскажем подробнее, что означает каждая колонка.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисисты, оказавшиеся в топ-10 рейтинга ATP, получают 10 баллов, в топ-20 – девять баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге ATP Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисист смог взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку он получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории ATP-250 теннисист получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И наконец за четвёртый круг на ТБШ теннисист получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Обращаем ваше внимание, что в таблицу добавлена строка, касающаяся «челленджеров» ATP, поскольку в них периодически выступают топовые теннисисты. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 (третий в группе на Итоговом) четвёртый круг (четвёртый в группе на Итоговом) 125 1 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперниками

За победу над теннисистом, входящим в топ-50, участник нашего рейтинга получает один балл, за топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисистом из топ-10 оценивается в пять баллов, а над представителем топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Место соперника в рейтинге ATP Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисисты сортируются в таблице. Причём, если у кого-то из них значения получаются равными, выше располагается тот, кто выше в последнем рейтинге ATP. Даниил Медведев стал победителем четвёртого квартала по версии «Чемпионата».

рейтинг р. бонус Т+ф топ-5 топ-10 топ-20 топ-30 топ-40 топ-50 сумма 1 Медведев 9 0 6 6 5 8 0 6 3 43 2 Рублёв 9 0 1 0 0 0 0 2 0 12 3 Хачанов 9 0 0 0 0 0 3 0 0 12 4 Сафиуллин 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Отметим, что у остальных россиян, не входящих в топ-100 мирового рейтинга и выступающих в основном на «челленджерах», за осенние месяцы было не так много шансов заработать хотя бы балл в наш зачёт. Добирались до четвертьфиналов лишь Марат Шарипов (Гуанчжоу) и Илья Симакин (Чжанцзяган). Но это пока слишком далеко до титулов. Будем надеяться, что в 2026 году успех наконец придёт к россиянам.