Легендарный Хьюитт вернулся в игру! Он и его 16-летний сын с «баранкой» вынесли соперников

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт вернулся на корт в 44 года! Знаменитый австралиец в паре со своим 16-летним сыном Крузом в 1/8 финала «челленджера» в Сиднее разгромил Хейдена Джонса и Павле Маринкова — 6:1, 6:0.

Ллейтон Хьюитт завершил карьеру в одиночном разряде в сезоне-2016, однако продолжал выступать в паре до 2020 года. Ллейтон поддерживал спортивную форму, даже когда зачехлил ракетку. В этом ему помогала работа капитана и тренера сборной Австралии на Кубке Дэвиса.

Спустя пять с лишним лет Ллейтон решил вернуться на корт ради игры в паре со своим 16-летним сыном Крузом. В первом круге «челленджера» в Сиднее Хьюиттам достались относительно простые соперники – 19-летние австралийцы Хейден Джонс и Павле Маринков. Первый занимает 929-е место в одиночном рейтинге ATP, второй – 592-е, не славятся они и игрой в паре. Однако мало кто мог представить, что Ллейтон и Круз одолеют их всего за 48 минут, повесив «баранку» во втором сете и отдав всего один гейм в первом.

Ллейтон и Круз Хьюитты разносят соперников на корте Фото: Кадр из трансляции

Хьюитт-старший очень долго не выходил на корт в официальных матчах, но оказалось, что навыки игры в парном разряде у него всё ещё на приличном уровне. 16-летний Круз старался не подвести отца, хотя основной упор парень делает на одиночку. Прямо сейчас он занимает 759-е место в рейтинге ATP. С начала 2025 года юный австралиец совершил рывок, поднявшись более чем на 500 строчек, хотя ещё свежа в памяти критика организаторов Australian Open за предоставление на тот момент 1264-й ракетке мира Крузу Хьюитту уайд-кард в квалификацию взрослого турнира.

В Сиднее Круз также выступал в одиночном разряде. В матче первого круга он за 2 часа 50 минут дожал 28-летнего австралийца и бывшего игрока топ-200, а ныне 313-ю ракетку мира Омара Джасику – 3:6, 7:6, 6:4. На следующей стадии Хьюитт-младший провёл ещё один изнурительный матч – с 483-й ракеткой мира из Японии Хаято Мацуокой. Круз за два с половиной часа уступил японцу — 7:5, 3:6, 5:7, однако в тот же день нашёл в себе силы выйти на корт вместе с отцом в паре и разнести соперников.

В четвертьфинале «челленджера» в Сиднее Круз и Ллейтон Хьюитты встретятся с опытным 32-летним парником Калумом Паттерджиллом и 215-й ракеткой мира в одиночном разряде Дэйном Суини. Пройти их наверняка будет сложнее, чем Джонса и Маринкова, но вполне реально.

Важно отметить, что Ллейтон Хьюитт поддерживает сына с начала его теннисной карьеры. Крузу не пророчат будущее, сопоставимое с успехами отца, однако у него есть потенциал достичь уровня крепкого игрока первой сотни. Скачок 16-летнего парня на 500 с лишним мест в течение года является ярким тому подтверждением.

Круз Хьюитт в своём раннем возрасте уже отмечается периодическими победами в матчах с куда более опытными и рейтинговыми игроками. В этом сезоне он выступает на юниорских «Шлемах» и в «челленджерах», которые проходят преимущественно в родной Австралии. Главным достижением Круза пока можно назвать выход в финал турнира в Лонстоне, где его остановил только бывшая 63-я ракетка мира Джэйсон Каблер. Ещё на некоторых «челленджерах» он добирался до четвертьфиналов и полуфиналов, попутно побеждая соперников из третьей и четвёртой сотен рейтинга.

Круз Хьюитт делает успехи на корте в раннем возрасте Фото: Chris Putnam/Getty Images

Самая рейтинговая победа Круза случилась 11 ноября 2025 года на турнире в Брисбене, где в первом круге он разгромил 192-ю ракетку мира Джеймса Маккейба – 6:2, 6:1. Маккейб – далеко не главная теннисная звезда Австралии, но довольно известный игрок по меркам страны. Он трижды участвовал в основной сетке турниров «Большого шлема», а на Australian Open – 2025 даже дошёл до второго круга. 16-летний Круз Хьюитт определённо может гордиться успехом в противостоянии с ним.

В целом результаты Круза на «челленджерах» впечатляют. Всего четыре игрока 2008 года рождения в этом сезоне выиграли хотя бы один матч на турнирах данной категории. Подобное удалось только немцам Диего Дедуре-Паломеро, Нильсу Макдональду, Джейми Маккензи и австралийцу Крузу Хьюитту.

Янник Синнер и Круз Хьюитт Фото: Из личного архива Круза Хьюитта

Опять же, не стоит ждать от Хьюитта-младшего достижений отца и будущую конкуренцию с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером за звание лучшего теннисиста планеты, хотя с последними он уже хорошо знаком благодаря совместным тренировкам в Австралии. Пока можно лишь сказать, что Круз демонстрирует более чем солидные результаты для своего возраста и наверняка продолжит прогрессировать в обозримом будущем. Легендарный отец всячески постарается ему в этом помочь.