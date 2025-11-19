У Синнера и Алькараса почти по $ 20 млн за сезон. Оторвались ещё мощнее, чем в рейтинге

Некоторые из читателей, возможно, пришли в недоумение, увидев таблицу призовых, которые теннисисты заработали в ATP в сезоне-2025. Первой ракеткой мира по итогам года стал Карлос Алькарас — так почему же он заработал на треть миллиона меньше, чем Янник Синнер, расположившийся на второй строчке? Ответ на самом деле прост: призовые, вообще говоря, не всегда строго пропорциональны очкам, которые зарабатывают игроки в рейтинг.
На турнирах, имеющих одинаковую категорию, теннисисты за одни и те же достижения зарабатывают одни и те же очки — с этим всё строго. К примеру, титул на каждом из четырёх турниров «Большого шлема» оценивается в 2000 очков. В то же время победитель Australian Open, самого «дешёвого» из четырёх мэйджоров, в этом году получил 3,5 млн австралийских долларов, или $ 2 150 400. Обладателем трофея тогда стал Синнер. А Алькарас, чемпион US Open, в этот раз увёз из Нью-Йорка целых $ 5 млн — почти в два с половиной раза больше.
А вот другой пример: Янник, выигравший Итоговый турнир, получил 1500 очков и заработал $ 5,071 млн. Карлосу, уступившему ему в финале, добавили 1000 очков, но денег он получил не в полтора, а почти в два раза меньше, а именно $ 2,704 млн. Собственно, именно после победы в финальном матче сезона итальянец и обошёл испанца.
Помимо уже описанных случаев, Синнер в этом году ещё четырежды увозил с того или иного турнира более $ 1 млн. За финал «Ролан Гаррос» он заработал € 1,275 млн ($ 1 448 783), за титул на Уимблдоне — £ 3 млн ($ 4 115 100), за финал US Open — $ 2,5 млн, за титул на «Мастерсе» в Париже — € 946 610 ($ 1 100 529). А Алькарас отметился крупными заработками за титулы на «Мастерсах» в Монте-Карло (€ 946 610, или $ 1 037 674) и в Риме (€ 946 610, или $ 1 279 159), за победу на «Ролан Гаррос» (€ 2,55 млн, или $ 2 897 565), за финал Уимблдона (£ 1,52 млн, или $ 2 084 984) и за титул в Цинциннати ($ 1 124 380). Обратите внимание, что суммы в евро могут совпадать, а в долларах — различаться, что обусловлено колебаниями валютных курсов.
Призовые в сезоне ATP 2025 года, $
|Место
|Теннисист
|Страна
|За сезон
|За карьеру
|1
|Янник Синнер
|Италия
|19 120 641
|56 632 426
|2
|Карлос Алькарас
|Испания
|18 803 427
|57 480 695
|3
|Александр Зверев
|Германия
|6 060 174
|56 726 536
|4
|Тейлор Фриц
|США
|5 475 728
|28 433 481
|5
|Феликс Оже-Альяссим
|Канада
|5 262 350
|19 671 882
|6
|Алекс де Минор
|Австралия
|5 241 711
|21 101 894
|7
|Новак Джокович
|Сербия
|5 140 175
|191 252 375
|8
|Лоренцо Музетти
|Италия
|4 852 243
|12 672 607
|9
|Бен Шелтон
|США
|4 745 259
|10 269 951
|10
|Джек Дрейпер
|Великобритания
|3 446 994
|8 443 805
|...12
|Андрей Рублёв
|Россия
|3 172 489
|30 868 485
|...15
|Карен Хачанов
|Россия
|2 911 301
|21 211 477
|...16
|Даниил Медведев
|Россия
|2 884 076
|48 192 619
Что касается российских теннисистов, то Даниил Медведев закончил сезон первой ракеткой России, однако по призовым лучшим стал Андрей Рублёв. Наибольшую сумму он заработал за титул на «пятисотнике» в Дохе — $ 516 165. За выход в финал Гамбурга Андрей получил € 217 200 ($ 242 004), а за 1/8 финала «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open — € 265 тыс. ($ 301 120), £ 240 тыс. ($ 329 208) и $ 400 тыс. соответственно.
Карен Хачанов свои максимальные призовые заработал летом. За выход в четвертьфинал Уимблдона он получил £ 400 тыс. ($ 548 680), за финал Канады — $ 597 890. А Даниил Медведев отметился в Индиан-Уэллсе (полуфинал принёс ему $ 354 850), в Галле, где выход в финал оценили в € 253 790 ($ 292 649), и в Шанхае ($ 332 160). За титул, завоёванный на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате, Даниил заработал $ 160 550.
Александр Зверев, расположившийся на третьей строчке в таблице призовых, как и в рейтинге, безнадёжно отстал от топ-2. Синнер и Алькарас по отдельности заработали в три раза больше Зверева. Тут разрыв между ними и ближайшим преследователем ещё больше, чем в рейтинге ATP, где наблюдается примерно двукратное преимущество лидеров. В целом же 88 теннисистов получили за сезон более $ 1 млн.
Заработав столь внушительные призовые, Синнер и Алькарас показали третий и четвёртый результаты в истории соответственно. Второе место по призовым за отдельно взятый сезон тоже принадлежит Яннику, ну а первую строчку вот уже 10 лет удерживает Новак Джокович — за тот самый легендарный сезон-2015, когда он выиграл три «Шлема», шесть «Мастерсов» и Итоговый, а в финале «Ролан Гаррос» его остановил даже не Рафаэль Надаль, а Стэн Вавринка. Пока это единственный случай, когда какой-либо игрок ATP заработал более $ 20 млн за сезон. Впрочем, этот рекорд не вечен, особенно если учесть, что Синнер и Алькарас вряд ли собираются сбавлять обороты, а призовые всё время растут.
Лидеры по призовым в ATP в одном сезоне, $
|Место
|Теннисист
|Страна
|Сезон
|Призовые
|1
|Новак Джокович
|Сербия
|2015
|21 146 145
|2
|Янник Синнер
|Италия
|2024
|19 735 703
|3
|Янник Синнер
|Италия
|2025
|19 120 641
|4
|Карлос Алькарас
|Испания
|2025
|18 803 427
|5
|Энди Маррей
|Великобритания
|2016
|16 349 701
|6
|Рафаэль Надаль
|Испания
|2019
|16 349 586
|7
|Новак Джокович
|Сербия
|2018
|15 967 184
|8
|Новак Джокович
|Сербия
|2023
|15 952 044
|9
|Рафаэль Надаль
|Испания
|2017
|15 864 000
|10
|Карлос Алькарас
|Испания
|2023
|15 196 504
А вот по призовым за карьеру Джокович ещё очень долго будет первым. Новак немного оторвался от Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, которые уже завершили карьеру. Алькарас и Синнер в ближайшее время обойдут Энди Маррея, располагающегося на четвёртой строчке. Велика вероятность, что это случится уже в следующем сезоне. А Даниил Медведева пока не может пробить барьер в $ 50 млн. Впрочем, его восьмому месту пока никто не угрожает.
Лидеры по призовым за карьеру в ATP, $
- Новак Джокович (Сербия) — 191 252 375
- Рафаэль Надаль (Испания) — 134 946 100
- Роджер Федерер (Швейцария) — 130 594 339
- Энди Маррей (Великобритания) — 64 687 542
- Карлос Алькарас (Испания) — 57 480 695
- Александр Зверев (Германия) — 56 726 536
- Янник Синнер (Италия) — 56 632 426
- Даниил Медведев (Россия) — 48 192 619
- Пит Сампрас (США) — 43 280 489
- Стэн Вавринка (Швейцария) — 37 792 029.