У Синнера и Алькараса почти по $ 20 млн за сезон. Оторвались ещё мощнее, чем в рейтинге

Некоторые из читателей, возможно, пришли в недоумение, увидев таблицу призовых, которые теннисисты заработали в ATP в сезоне-2025. Первой ракеткой мира по итогам года стал Карлос Алькарас — так почему же он заработал на треть миллиона меньше, чем Янник Синнер, расположившийся на второй строчке? Ответ на самом деле прост: призовые, вообще говоря, не всегда строго пропорциональны очкам, которые зарабатывают игроки в рейтинг.

На турнирах, имеющих одинаковую категорию, теннисисты за одни и те же достижения зарабатывают одни и те же очки — с этим всё строго. К примеру, титул на каждом из четырёх турниров «Большого шлема» оценивается в 2000 очков. В то же время победитель Australian Open, самого «дешёвого» из четырёх мэйджоров, в этом году получил 3,5 млн австралийских долларов, или $ 2 150 400. Обладателем трофея тогда стал Синнер. А Алькарас, чемпион US Open, в этот раз увёз из Нью-Йорка целых $ 5 млн — почти в два с половиной раза больше.

А вот другой пример: Янник, выигравший Итоговый турнир, получил 1500 очков и заработал $ 5,071 млн. Карлосу, уступившему ему в финале, добавили 1000 очков, но денег он получил не в полтора, а почти в два раза меньше, а именно $ 2,704 млн. Собственно, именно после победы в финальном матче сезона итальянец и обошёл испанца.

Помимо уже описанных случаев, Синнер в этом году ещё четырежды увозил с того или иного турнира более $ 1 млн. За финал «Ролан Гаррос» он заработал € 1,275 млн ($ 1 448 783), за титул на Уимблдоне — £ 3 млн ($ 4 115 100), за финал US Open — $ 2,5 млн, за титул на «Мастерсе» в Париже — € 946 610 ($ 1 100 529). А Алькарас отметился крупными заработками за титулы на «Мастерсах» в Монте-Карло (€ 946 610, или $ 1 037 674) и в Риме (€ 946 610, или $ 1 279 159), за победу на «Ролан Гаррос» (€ 2,55 млн, или $ 2 897 565), за финал Уимблдона (£ 1,52 млн, или $ 2 084 984) и за титул в Цинциннати ($ 1 124 380). Обратите внимание, что суммы в евро могут совпадать, а в долларах — различаться, что обусловлено колебаниями валютных курсов.

Призовые в сезоне ATP 2025 года, $

Место Теннисист Страна За сезон За карьеру 1 Янник Синнер Италия 19 120 641 56 632 426 2 Карлос Алькарас Испания 18 803 427 57 480 695 3 Александр Зверев Германия 6 060 174 56 726 536 4 Тейлор Фриц США 5 475 728 28 433 481 5 Феликс Оже-Альяссим Канада 5 262 350 19 671 882 6 Алекс де Минор Австралия 5 241 711 21 101 894 7 Новак Джокович Сербия 5 140 175 191 252 375 8 Лоренцо Музетти Италия 4 852 243 12 672 607 9 Бен Шелтон США 4 745 259 10 269 951 10 Джек Дрейпер Великобритания 3 446 994 8 443 805 ...12 Андрей Рублёв Россия 3 172 489 30 868 485 ...15 Карен Хачанов Россия 2 911 301 21 211 477 ...16 Даниил Медведев Россия 2 884 076 48 192 619

Что касается российских теннисистов, то Даниил Медведев закончил сезон первой ракеткой России, однако по призовым лучшим стал Андрей Рублёв. Наибольшую сумму он заработал за титул на «пятисотнике» в Дохе — $ 516 165. За выход в финал Гамбурга Андрей получил € 217 200 ($ 242 004), а за 1/8 финала «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open — € 265 тыс. ($ 301 120), £ 240 тыс. ($ 329 208) и $ 400 тыс. соответственно.

Карен Хачанов свои максимальные призовые заработал летом. За выход в четвертьфинал Уимблдона он получил £ 400 тыс. ($ 548 680), за финал Канады — $ 597 890. А Даниил Медведев отметился в Индиан-Уэллсе (полуфинал принёс ему $ 354 850), в Галле, где выход в финал оценили в € 253 790 ($ 292 649), и в Шанхае ($ 332 160). За титул, завоёванный на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате, Даниил заработал $ 160 550.

Александр Зверев, расположившийся на третьей строчке в таблице призовых, как и в рейтинге, безнадёжно отстал от топ-2. Синнер и Алькарас по отдельности заработали в три раза больше Зверева. Тут разрыв между ними и ближайшим преследователем ещё больше, чем в рейтинге ATP, где наблюдается примерно двукратное преимущество лидеров. В целом же 88 теннисистов получили за сезон более $ 1 млн.

Заработав столь внушительные призовые, Синнер и Алькарас показали третий и четвёртый результаты в истории соответственно. Второе место по призовым за отдельно взятый сезон тоже принадлежит Яннику, ну а первую строчку вот уже 10 лет удерживает Новак Джокович — за тот самый легендарный сезон-2015, когда он выиграл три «Шлема», шесть «Мастерсов» и Итоговый, а в финале «Ролан Гаррос» его остановил даже не Рафаэль Надаль, а Стэн Вавринка. Пока это единственный случай, когда какой-либо игрок ATP заработал более $ 20 млн за сезон. Впрочем, этот рекорд не вечен, особенно если учесть, что Синнер и Алькарас вряд ли собираются сбавлять обороты, а призовые всё время растут.

Лидеры по призовым в ATP в одном сезоне, $

Место Теннисист Страна Сезон Призовые 1 Новак Джокович Сербия 2015 21 146 145 2 Янник Синнер Италия 2024 19 735 703 3 Янник Синнер Италия 2025 19 120 641 4 Карлос Алькарас Испания 2025 18 803 427 5 Энди Маррей Великобритания 2016 16 349 701 6 Рафаэль Надаль Испания 2019 16 349 586 7 Новак Джокович Сербия 2018 15 967 184 8 Новак Джокович Сербия 2023 15 952 044 9 Рафаэль Надаль Испания 2017 15 864 000 10 Карлос Алькарас Испания 2023 15 196 504

А вот по призовым за карьеру Джокович ещё очень долго будет первым. Новак немного оторвался от Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, которые уже завершили карьеру. Алькарас и Синнер в ближайшее время обойдут Энди Маррея, располагающегося на четвёртой строчке. Велика вероятность, что это случится уже в следующем сезоне. А Даниил Медведева пока не может пробить барьер в $ 50 млн. Впрочем, его восьмому месту пока никто не угрожает.

Лидеры по призовым за карьеру в ATP, $