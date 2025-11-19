Скидки
Теннис Статьи

Призовые теннисистов в сезоне-2025: сколько заработали в ATP Янник Синнер, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Андрей Рублёв

У Синнера и Алькараса почти по $ 20 млн за сезон. Оторвались ещё мощнее, чем в рейтинге
Александр Насонов
Призовые теннисистов в сезоне-2025
Аудио-версия:

Янник закончил год второй ракеткой мира, но обошёл Карлоса по призовым. А Даниил Медведев стал лишь третьим среди россиян.

Некоторые из читателей, возможно, пришли в недоумение, увидев таблицу призовых, которые теннисисты заработали в ATP в сезоне-2025. Первой ракеткой мира по итогам года стал Карлос Алькарас — так почему же он заработал на треть миллиона меньше, чем Янник Синнер, расположившийся на второй строчке? Ответ на самом деле прост: призовые, вообще говоря, не всегда строго пропорциональны очкам, которые зарабатывают игроки в рейтинг.

На турнирах, имеющих одинаковую категорию, теннисисты за одни и те же достижения зарабатывают одни и те же очки — с этим всё строго. К примеру, титул на каждом из четырёх турниров «Большого шлема» оценивается в 2000 очков. В то же время победитель Australian Open, самого «дешёвого» из четырёх мэйджоров, в этом году получил 3,5 млн австралийских долларов, или $ 2 150 400. Обладателем трофея тогда стал Синнер. А Алькарас, чемпион US Open, в этот раз увёз из Нью-Йорка целых $ 5 млн — почти в два с половиной раза больше.

А вот другой пример: Янник, выигравший Итоговый турнир, получил 1500 очков и заработал $ 5,071 млн. Карлосу, уступившему ему в финале, добавили 1000 очков, но денег он получил не в полтора, а почти в два раза меньше, а именно $ 2,704 млн. Собственно, именно после победы в финальном матче сезона итальянец и обошёл испанца.

Помимо уже описанных случаев, Синнер в этом году ещё четырежды увозил с того или иного турнира более $ 1 млн. За финал «Ролан Гаррос» он заработал € 1,275 млн ($ 1 448 783), за титул на Уимблдоне — £ 3 млн ($ 4 115 100), за финал US Open — $ 2,5 млн, за титул на «Мастерсе» в Париже — € 946 610 ($ 1 100 529). А Алькарас отметился крупными заработками за титулы на «Мастерсах» в Монте-Карло (€ 946 610, или $ 1 037 674) и в Риме (€ 946 610, или $ 1 279 159), за победу на «Ролан Гаррос» (€ 2,55 млн, или $ 2 897 565), за финал Уимблдона (£ 1,52 млн, или $ 2 084 984) и за титул в Цинциннати ($ 1 124 380). Обратите внимание, что суммы в евро могут совпадать, а в долларах — различаться, что обусловлено колебаниями валютных курсов.

Призовые в сезоне ATP 2025 года, $

МестоТеннисистСтранаЗа сезонЗа карьеру
1Янник СиннерИталия19 120 64156 632 426
2Карлос АлькарасИспания18 803 42757 480 695
3Александр ЗверевГермания6 060 17456 726 536
4Тейлор ФрицСША5 475 72828 433 481
5Феликс Оже-АльяссимКанада5 262 35019 671 882
6Алекс де МинорАвстралия5 241 71121 101 894
7Новак ДжоковичСербия5 140 175191 252 375
8Лоренцо МузеттиИталия4 852 24312 672 607
9Бен ШелтонСША4 745 25910 269 951
10Джек ДрейперВеликобритания3 446 9948 443 805
...12Андрей РублёвРоссия3 172 48930 868 485
...15Карен ХачановРоссия2 911 30121 211 477
...16Даниил МедведевРоссия2 884 07648 192 619

Что касается российских теннисистов, то Даниил Медведев закончил сезон первой ракеткой России, однако по призовым лучшим стал Андрей Рублёв. Наибольшую сумму он заработал за титул на «пятисотнике» в Дохе — $ 516 165. За выход в финал Гамбурга Андрей получил € 217 200 ($ 242 004), а за 1/8 финала «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open — € 265 тыс. ($ 301 120), £ 240 тыс. ($ 329 208) и $ 400 тыс. соответственно.

Карен Хачанов свои максимальные призовые заработал летом. За выход в четвертьфинал Уимблдона он получил £ 400 тыс. ($ 548 680), за финал Канады — $ 597 890. А Даниил Медведев отметился в Индиан-Уэллсе (полуфинал принёс ему $ 354 850), в Галле, где выход в финал оценили в € 253 790 ($ 292 649), и в Шанхае ($ 332 160). За титул, завоёванный на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате, Даниил заработал $ 160 550.

Александр Зверев, расположившийся на третьей строчке в таблице призовых, как и в рейтинге, безнадёжно отстал от топ-2. Синнер и Алькарас по отдельности заработали в три раза больше Зверева. Тут разрыв между ними и ближайшим преследователем ещё больше, чем в рейтинге ATP, где наблюдается примерно двукратное преимущество лидеров. В целом же 88 теннисистов получили за сезон более $ 1 млн.

Заработав столь внушительные призовые, Синнер и Алькарас показали третий и четвёртый результаты в истории соответственно. Второе место по призовым за отдельно взятый сезон тоже принадлежит Яннику, ну а первую строчку вот уже 10 лет удерживает Новак Джокович — за тот самый легендарный сезон-2015, когда он выиграл три «Шлема», шесть «Мастерсов» и Итоговый, а в финале «Ролан Гаррос» его остановил даже не Рафаэль Надаль, а Стэн Вавринка. Пока это единственный случай, когда какой-либо игрок ATP заработал более $ 20 млн за сезон. Впрочем, этот рекорд не вечен, особенно если учесть, что Синнер и Алькарас вряд ли собираются сбавлять обороты, а призовые всё время растут.

Лидеры по призовым в ATP в одном сезоне, $

МестоТеннисистСтранаСезонПризовые
1Новак ДжоковичСербия201521 146 145
2Янник СиннерИталия202419 735 703
3Янник СиннерИталия202519 120 641
4Карлос АлькарасИспания202518 803 427
5Энди МаррейВеликобритания201616 349 701
6Рафаэль НадальИспания201916 349 586
7Новак ДжоковичСербия201815 967 184
8Новак ДжоковичСербия202315 952 044
9Рафаэль НадальИспания201715 864 000
10Карлос АлькарасИспания202315 196 504

А вот по призовым за карьеру Джокович ещё очень долго будет первым. Новак немного оторвался от Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, которые уже завершили карьеру. Алькарас и Синнер в ближайшее время обойдут Энди Маррея, располагающегося на четвёртой строчке. Велика вероятность, что это случится уже в следующем сезоне. А Даниил Медведева пока не может пробить барьер в $ 50 млн. Впрочем, его восьмому месту пока никто не угрожает.

Лидеры по призовым за карьеру в ATP, $

  1. Новак Джокович (Сербия) — 191 252 375
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 134 946 100
  3. Роджер Федерер (Швейцария) — 130 594 339
  4. Энди Маррей (Великобритания) — 64 687 542
  5. Карлос Алькарас (Испания) — 57 480 695
  6. Александр Зверев (Германия) — 56 726 536
  7. Янник Синнер (Италия) — 56 632 426
  8. Даниил Медведев (Россия) — 48 192 619
  9. Пит Сампрас (США) — 43 280 489
  10. Стэн Вавринка (Швейцария) — 37 792 029.

