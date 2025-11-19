Федерер узнал о включении в Зал славы от 20 легенд тенниса. Роджер едва сдерживал слёзы

Легендарный швейцарец Роджер Федерер в 2026 году войдёт в Международный зал теннисной славы. Церемония состоится 27-29 августа в Ньюпорте.

Федерер – 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Он взял рекордные восемь титулов на Уимблдоне и имеет в активе самую продолжительную серию пребывания в звании первой ракетки мира – 237 недель подряд. Всего Федерер был лидером 310 недель, это второй результат после Новака Джоковича. Роджер выиграл 103 турнира ATP – больше только у американца Джимми Коннорса (109).

Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года. Он провёл последний матч на выставочном Кубке Лэйвера в паре с Рафаэлем Надалем, но на официальных турнирах не играл с Уимблдона-2021. Для включения в Зал славы должно пройти как минимум пять лет с момента выхода на корт, поэтому Роджера номинировали на попадание туда при первой возможности. Швейцарец обошёл в голосовании россиянку Светлану Кузнецову и аргентинца Хуан-Мартина дель Потро, которые ещё могут стать членами Зала славы позже. Телеведущая и журналистка Мэри Карилло, которая также была игроком, попала в Зал славы в категории «Автор».

Роджер Федерер Фото: Lintao Zhang/Getty Images

«Для меня огромная честь быть включённым в Международный зал теннисной славы и стоять рядом со многими великими чемпионами этого вида спорта. На протяжении всей своей карьеры я всегда ценил историю тенниса и пример тех, кто был до меня. Я с нетерпением жду поездки в Ньюпорт в августе следующего года, чтобы отпраздновать этот особенный момент вместе с теннисным сообществом», — сказал Федерер в видео на YouTube-канале Зала славы.

Конечно, новость о включении в Зал славы не стала для Федерера сюрпризом. Столь значимые для истории тенниса игроки просто не могут туда не попасть при первом же шансе. Но официальные процедуры соблюдать нужно.

Роджер формально узнал о включении в штаб-квартире Швейцарской федерации тенниса в компании молодых игроков, которым давал мастер-класс на корте. В видеозвонке приняли участие такие легенды тенниса, как Ким Клейстерс, Борис Беккер, Стефан Эдберг, Род Лэйвер, Пэм Шрайвер, Мартина Хингис, Мартина Навратилова, Габриэла Сабатини, Стэн Смит, Билли Джин Кинг и другие — всего подключилось 20 человек. Глава Зала славы Клейстерс зачитала Роджеру официальное объявление о введении в организацию, а затем она и все остальные сказали какие-то тёплые слова о Федерере.

Роджер Федерер общается с легендами тенниса Фото: Кадр из видео

«Конечно, я восхищаюсь Роджером Федерером. Смотреть, как он играет, — одно удовольствие. Сейчас я живу в Цюрихе. Пару лет назад мы встретились на улице в центре города, это было совпадение. Но оно случилось, хотя мы постоянно на связи. Я случайно прогуливался по Банхофштрассе, главной улице города, и Роджер был там с женой и дочерьми, а потом приезжал в Буэнос-Айрес и навестил меня. Я тобой очень восхищаюсь. У меня была возможность узнать тебя поближе. Нам очень повезло, что в теннисном мире есть Роджер, ведь ты воплощаешь в себе всё хорошее. И как человек ты — лучший», — заявила Сабатини.

«Поздравляю с вступлением в Зал теннисной славы! Ты этого действительно заслуживаешь. У тебя была невероятная карьера. Двадцать титулов ТБШ говорят сами за себя», — отметил член Зала славы и бывший тренер Федерера Стефан Эдберг.

«На корте для тебя всё всегда выглядело идеально и легко. Многие не видят, сколько труда за этим стоит, потому что ты делаешь всё таким простым», — подчеркнула Мартина Хингис, легендарная соотечественница Федерера.

«Отдаю должное твоему чемпионскому характеру, ставшему важнейшим элементом блестящей карьеры. Ты так много значишь для нас. Ты обладал такими впечатляющими силой воли, сосредоточенностью, энергией. Я могла разглядеть каждую черту твоего характера, наблюдая за тобой», — сказала Билли Джин Кинг.

«Твоё влияние выходит далеко за рамки тенниса. Ты действительно открыл теннису новые горизонты. Как только ты начал побеждать, люди, не имевшие к теннису никакого отношения, полюбили его. Всё благодаря тебе. Ты не только один из лучших игроков в теннис всех времён, но ещё и один из самых важных спортсменов в истории», — констатировал шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер.

Роджер с благодарностью отвечал на все эти комплименты. Было видно, что Федерер чрезвычайно тронут и едва сдерживает слёзы из-за попадания в Зал славы, где он составит компанию россиянам Евгению Кафельникову, Марату Сафину, Марии Шараповой и ещё 267 представителям из 28 стран мира. С 27 по 29 августа следующего года легендарного швейцарца ждёт торжественная церемония включения в Ньюпорте, где скрыть эмоции будет ещё сложнее.