Кому достанется приз «Камбэк года»? Рассказываем о теннисистках, ярко вернувшихся в тур

WTA назвала кандидатов на награду за успешное возвращение. Бенчич вышла из декрета, а Кырстя и другие восстановились после травм и операций.

Теннисный сезон в обоих турах завершён, а значит, настало время подводить итоги. На официальном сайте Женской теннисной ассоциации в начале недели появились списки претенденток на награды в нескольких номинациях: «Теннисистка года», «Пара года», «Камбэк года», «Самая прогрессирующая теннисистка» и «Новичок сезона». В некоторых из них представлены и российские спортсменки.

Любопытной выглядит номинация «Камбэк года», отмечающая теннисисток, которые после долгого отсутствия вернулись в тур и показали невероятные результаты. В этом году на этот приз претендуют Белинда Бенчич, Маркета Вондроушова, Барбора Крейчикова, Сорана Кырстя и Анастасия Севастова. Рассказываем, чем отличилась каждая из них.

Белинда Бенчич (Швейцария)

Белинда Бенчич Фото: Marcio Machado/Getty Images

Швейцарская теннисистка отсутствовала в туре с сентября 2023 года по октябрь 2024-го. Всё потому, что готовилась стать мамой. Белинда родила дочку в конце апреля 2024-го, а уже в октябре начала своё возвращение — сыграла на двух турнирах ITF-75 и одном WTA-125, чтобы набрать хоть какой-то игровой опыт и заработать немного рейтинговых очков. Причём на последнем турнире в Анжере она дошла до финала.

Перед декретом олимпийская чемпионка и обладательница семи титулов WTA была 15-й, а в сезон-2025 вступила 489-й. Тем не менее по возвращении Белинда сразу дошла до четвёртого круга Australian Open, а спустя ещё несколько недель завоевала свой девятый титул за карьеру и первый в статусе мамы — на «пятисотнике» в Абу-Даби. Ещё одной сенсацией стал выход швейцарки в полуфинал Уимблдона. Но в нём она уступила будущей чемпионке турнира польке Иге Швёнтек. В статусе молодой мамы Бенчич выиграла и турнир WTA-500 в Токио. Всё это позволило ей завершить сезон уже на 11-м месте.

Маркета Вондроушова (Чехия)

Маркета Вондроушова Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Чемпионка Уимблдона-2023 пропустила половину сезона-2024 из-за операции на плече, а ещё три месяца текущего года из-за новой травмы. Вернулась в строй чешка только к лету 2025-го на 165-й строчке рейтинга, хотя когда-то была в числе десяти лучших теннисисток. Но это не помешало ей выиграть «пятисотник» в Берлине, пройдя по ходу двух спортсменок из топ-20 — Мэдисон Киз (7) и Диану Шнайдер (11), а в полуфинале ещё и первую ракетку мира Арину Соболенко в двух сетах.

Затем Вондроушова добралась до четвертьфинала US Open, однако там уже белоруска взяла реванш. Но, несмотря на это, сейчас Вондроушова занимает 34-е место в рейтинге, а в 2026-м, вероятно, будет только прогрессировать.

Барбора Крейчикова (Чехия)

Барбора Крейчикова Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Двукратная чемпионка ТБШ из-за травмы спины пропустила первую половину текущего года, однако во второй части сезона показывала весьма хорошие результаты. К тому же за время отсутствия ей удалось остаться в сотне лучших. А сейчас она 65-я.

На «тысячнике» в Цинциннати Барбора дошла до четвёртого круга, а затем на US Open сыграла в четвертьфинале, в Истбурне и Сеуле — тоже. Запомнилась Крейчикова и своим упорством — тем, что в некоторых поединках успешно отыгрывала матчболы или забирала встречи с камбэком.

Сорана Кырстя (Румыния)

Сорана Кырстя Фото: Marcio Machado/Getty Images

Румынская теннисистка выбыла из строя на полгода в 2024-м после операции на ноге. Тогда она стремительно опустилась до 168-го места в рейтинге. Однако после возвращения в сезон-2025 Сорана провела серию четвертьфиналов и полуфиналов — в Дубае, Остине, Яссах, Осаке и Гонконге, завоевала свой третий титул за карьеру — на WTA-250 в Кливленде. К тому же Сорана вместе с Анной Калинской завоевала титул в паре на «тысячнике» в Мадриде и дошла до 1/4 финала Уимблдона.

И если прошлый год она заканчивала в одиночке в статусе 70-й ракетки мира, то на конец 2025-го Сорана 44-я.

Анастасия Севастова (Латвия)

Анастасия Севастова Фото: Marcio Machado/Getty Images

В марте 2024 года спортсменка получила разрыв связок, поэтому на целый сезон выбыла из тура. Первым её турниром после травмы и в статусе теннисистки со «специальным рейтингом» (когда позиция спортсмена «замораживается» в связи с травмой и пропуском тура на срок более шести месяцев) стал «тысячник» в Мадриде, где она сразу же дошла до третьего круга. Свой успех Севастова подкрепила победой в четвертьфинале турнира в Рабате и выходом в четвёртый круг WTA-1000 в Монреале после победы над на тот момент четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

На счету Анастасии четыре титула на уровне WTA: в Юрмале, Бухаресте, Мальорке и Оэйраше, а наивысшая позиция в рейтинге — 11-е место. На данный момент теннисистка завершает сезон на 209-й строчке, однако её возвращение после столь тяжёлой травмы заслуживает уважения.

В разные годы награды «Камбэк года» были удостоены Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Паула Бадоса. Из россиянок отличалась Алиса Клейбанова в 2013 году. После того как ей диагностировали лимфому Ходжкина второй стадии в июле 2011-го, Алиса полтора года не принимала участия в турнирах и полноценно вернулась только с сезона-2013.

Проголосовать за теннисисток можно на сайте WTA. Имена победительниц текущего года будут оглашены 15 декабря.