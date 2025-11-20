Лучшая теннисистка России – Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 4-й квартал 2025

Продолжаем наш проект! Распределяем топовых отечественных теннисисток в соответствии с результатами на заключительном отрезке года.

В прошлом году мы запустили масштабную тему – рейтинг «Чемпионата», в котором поквартально определяли лучшего теннисиста и лучшую теннисистку России. При этом в расчёт берётся гораздо больше критериев, чем в обычных рейтингах ATP и WTA — а именно: улучшение рейтинга, результаты на поздних стадиях крупных турниров, а также топовые соперницы, которых удалось победить. По сумме четырёх отрезков сезона первенствовали Даниил Медведев и Дарья Касаткина. В первом квартале сезона-2025 у девушек отличилась Мирра Андреева, во втором — Екатерина Александрова, а в третьем — Анна Калинская. Кто же был сильнейшей во время осенней серии турниров?

Правила подсчёта — в конце этого материала, там же – таблица со всеми теннисистками, набравшими за осенние месяцы хотя бы один балл. Пока же представляем десятку лучших по итогам четвёртого квартала 2025 года.

10-е место. Оксана Селехметьева – 4 балла

Оксана Селехметьева уже набирала баллы в зачёт рейтинга «Чемпионата» во втором квартале, а сейчас впервые ворвалась в десятку лучших россиянок. На её счету за этот короткий отрезок времени два титула на турнирах категории WTA-125 — в Сан-Себастьяне и Роверето, за что она получила по одному баллу. Успешные выступления привели к тому, что Оксана ворвалась в топ-100 рейтинга WTA. Также на счету Селехметьевой — один бонусный балл за положительные изменения в рейтинге.

Оксана Селехметьева

97-я ракетка мира

Рейтинг на 25 августа 2025 года – 163.

Результаты за август-ноябрь-2025:

US Open – 1-й круг

Монтрё-125 – 2-й круг

Сан-Себастьян-125 – титул (1)

Ренде-125 – 1/4 финала

Мальорка-125 – 2-й круг

Роверето-125 – титул (1).

Победы/поражения – 14/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Оксана Селехметьева Фото: Getty Images/«Чемпионат»

9-е место. Анна Блинкова – 7 баллов

Анна Блинкова во время осенней части сезона добилась очень важного для себя титула на турнире категории WTA-250 в Цзюцзяне. Ни одну соперницу из топ-50 она за это время не победила, зато поднялась в рейтинге, получив за это бонусный балл в наш зачёт, что позволило ей суммарно набрать семь баллов и оказаться на девятом месте.

Анна Блинкова

62-я ракетка мира

Рейтинг на 25 августа 2025 года – 80.

Результаты за август-ноябрь-2025:

US Open – 2-й круг

Сеул – квал

Пекин – 1-й круг

Ухань – квал

Токио – квал

Цзюцзян – титул (2).

Победы/поражения – 6/2

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Анна Блинкова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

8-е место. Анастасия Потапова – 8 баллов

Анастасия Потапова на этом отрезке сезона успела выступить только на двух турнирах. На US Open она дошла до второго круга, а в Пекине — до четвёртого. Самой яркой победой для неё стал успех в матче с представительницей топ-30 Викторией Мбоко. Россиянка в итоге набрала восемь баллов в зачёт рейтинга «Чемпионата».

Анастасия Потапова

51-я ракетка мира

Рейтинг на 25 августа 2025 года – 53.

Результаты за август-ноябрь-2025:

US Open – 2-й круг

Пекин – 4-й круг.

Победы/поражения – 4/2

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Мбоко)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Анастасия Потапова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

7-е место. Анастасия Павлюченкова – 8 баллов

Анастасия Павлюченкова провела лишь один турнир на данном отрезке сезона — US Open, после чего досрочно завершила игровой год. Но россиянка успела одержать победу в матче с теннисисткой из топ-40 Даяной Ястремской, за что получила два дополнительных балла. В сумме у Анастасии оказались те же восемь баллов, что и у Потаповой, но она оказалась выше за счёт более высокого места в рейтинге WTA.

Анастасия Павлюченкова

47-я ракетка мира

Рейтинг на 25 августа 2025 года – 45.

Результаты за август-ноябрь-2025:

US Open – 2-й круг.

Победы/поражения – 1/1

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Ястремская)

Топ-50 – 0.

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

6-е место. Вероника Кудерметова – 8 баллов

Вероника Кудерметова выступила на всех крупных турнирах осени, однако дальше третьего круга в Пекине пройти не смогла. Ни с одной из соперниц из топ-50 за это время она справиться не сумела и набрала восемь баллов. Ей удалось опередить Анастасию Павлюченкову и Анастасию Потапову за счёт более высокого места в рейтинге WTA.

Вероника Кудерметова

30-я ракетка мира

Рейтинг на 25 августа 2025 года – 25.

Результаты за август-ноябрь-2025:

US Open – 1-й круг

Гвадалахара – 2-й круг

Пекин – 3-й круг

Ухань – 1-й круг

Нинбо – 2-й круг.

Победы/поражения – 2/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Вероника Кудерметова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

5-е место. Анна Калинская – 11 баллов

Победительница нашего рейтинга в прошлом квартале Анна Калинская на заключительном отрезке сезона выступила не так ярко. Максимально она добиралась до 1/4 финала — в Токио и Гонконге. Причём в столице Японии ей удалось обыграть соперницу из топ-20 Диану Шнайдер. С 11 баллами Анна финишировала в рейтинге «Чемпионата» на пятом месте.

Анна Калинская

33-я ракетка мира

Рейтинг на 25 августа 2025 года – 29.

Результаты за август-ноябрь-2025:

US Open – 3-й круг

Пекин – 2-й круг

Ухань – 1-й круг

Токио – 1/4 финала

Гонконг – 1/4 финала.

Победы/поражения – 6/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Шнайдер)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Анна Калинская Фото: Getty Images/«Чемпионат»

4-е место. Мирра Андреева – 11 баллов

Заключительный отрезок сезона для 18-летней Мирры Андреевой получился не очень удачным. Она растеряла накопленное за год преимущество и не попала на Итоговый чемпионат WTA, просидев на нём запасной и попутно сыграв в парном разряде. Тем не менее на счету Мирры были третий круг US Open и четвёртый круг «тысячника» в Пекине, а также победа над соперницей из топ-50 Джессикой Бузас Манейро. Россиянка сумела сохранить место в топ-10 рейтинга WTA, что даёт надежду на успешное выступление в следующем году.

Мирра Андреева

9-я ракетка мира

Рейтинг на 25 августа 2025 года – 5.

Результаты за август-ноябрь-2025:

US Open – 3-й круг

Пекин – 4-й круг

Ухань – 2-й круг

Нинбо – 2-й круг.

Победы/поражения – 4/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Бузас Манейро).

Мирра Андреева Фото: Getty Images/«Чемпионат»

3-е место. Людмила Самсонова – 13 баллов

На осенних турнирах Людмила Самсонова дальше всех добралась на «тысячнике» в Ухане — до третьего круга. Там же она сумела победить представительниц топ-30 – Софью Кенин и топ-50 — Эмилиану Аранго. Набранных баллов Людмиле хватило, чтобы замкнуть тройку лучших в рейтинге «Чемпионата» по итогам четвёртого квартала 2025 года.

Людмила Самсонова

17-я ракетка мира

Рейтинг на 25 августа 2025 года – 20.

Результаты за август-ноябрь-2025:

US Open – 2-й круг

Пекин – 2-й круг

Ухань – 3-й круг

Нинбо – 2-й круг.

Победы/поражения – 4/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Кенин)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Аранго).

Людмила Самсонова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

2-е место. Диана Шнайдер – 16 баллов

Самым удачным турниром для Дианы Шнайдер в осенней части сезона стал «пятисотник» в Нинбо, где она добралась до полуфинала и получила один дополнительный балл в зачёт нашего рейтинга. На счету россиянки также победы над соперницами из топ-20 – Каролиной Муховой в Нинбо и из топ-30 — Даяной Ястремской в Токио. В итоге Шнайдер набрала 16 баллов и заняла второе место в зачёте рейтинга «Чемпионата» по итогам четвёртого квартала 2025 года.

Диана Шнайдер

21-я ракетка мира

Рейтинг на 25 августа 2025 года – 17.

Результаты за август-ноябрь-2025:

US Open – 1-й круг

Сеул – 2-й круг

Пекин – 2-й круг

Ухань – 1-й круг

Нинбо – 1/2 финала (1)

Токио – 2-й круг.

Победы/поражения – 5/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Мухова)

Топ-30 – 1 (Ястремская)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Диана Шнайдер Фото: Getty Images/«Чемпионат»

👑 1-е место. Екатерина Александрова – 30 баллов

Для Екатерины Александровой осенний отрезок сезона получился очень успешным. Она добралась на US Open до четвёртого круга, а на «пятисотниках» в Сеуле и Нинбо — до финалов, что позволило ей набрать пять дополнительных баллов в наш зачёт. На её счету 12 побед, в том числе семь — над представительницами топ-50, среди которых самыми статусными были Диана Шнайдер (топ-20) и Виктория Мбоко (топ-30). Рывок на финише позволил Екатерина впервые ворваться в топ-10 мирового рейтинга, благодаря чему она попала на Итоговый чемпионат WTA в статусе запасной и даже вышла на корт на один матч вместо Мэдисон Киз. В сумме Александрова набрала 30 баллов, что почти вдвое больше, чем у её ближайшей преследовательницы, и в итоге стала лучшей теннисисткой России в четвёртом квартале 2025 года по версии «Чемпионата».

Екатерина Александрова

10-я ракетка мира

Рейтинг на 25 августа 2025 года – 12.

Результаты за август-ноябрь-2025:

US Open – 4-й круг (1)

Сеул – финал (2)

Пекин – 2-й круг

Ухань – 3-й круг

Нинбо – финал (2)

Токио – 1/4 финала

Итоговый – группа.

Победы/поражения – 12/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Шнайдер)

Топ-30 – 1 (Мбоко)

Топ-40 – 2 (Ван Синьюй, Кесслер)

Топ-50 – 3 (Буассон, Эн Ли, Кристиан).

Екатерина Александрова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Как подсчитываются баллы?

Ну а теперь обещанные правила подсчёта баллов. Учитываются результаты теннисисток на всех турнирах за последний квартал. Мы решили чуть подкорректировать периоды в связи с тем, что теннисный год завершается в ноябре, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. Мы попытались чуть выровнять кварталы, чтобы они получились относительно равноценными. Наш второй квартал завершился после «Ролан Гаррос» (в начале июня), а третий — перед US Open (в конце августа). Таким образом, в каждом квартале – по одному «Шлему» и по несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступлений теннисисток за три осенних месяца сезона.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисистки;

насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге WTA;

каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период.

А теперь подробнее: в конце вас ждёт общая таблица, ниже – что означают колонки.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисистки, оказавшиеся в топ-10 рейтинга WTA, получают 10 баллов, в топ-20 – девять баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге WTA Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисистка смогла взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку она получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории WTA-250 теннисистка получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И наконец за четвёртый круг на ТБШ теннисистка получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Обращаем ваше внимание, что в таблице есть строка, касающаяся турниров WTA-125, поскольку в них периодически выступают топовые теннисистки. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 (третья в группе на Итоговом) четвёртый круг (четвёртая в группе на Итоговом) 125 1 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперницами

За победу над теннисистками, входящим в топ-50, участница нашего рейтинга получает один балл, за победу над представительницами топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисисткой из топ-10 ценится в пять баллов, а над топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Место соперницы в рейтинге WTA Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисистки сортируются в таблице. Причём, если у кого-то результаты получаются равными, выше располагается та из них, кто выше в последней версии рейтинга WTA. Екатерина Александрова стала победительницей четвёртого квартала по версии «Чемпионата».

рейтинг р. бонус Т+ф топ-5 топ-10 топ-20 топ-30 топ-40 топ-50 сумма 1 Александрова 10 1 5 0 0 4 3 4 3 30 2 Шнайдер 8 0 1 0 0 4 3 0 0 16 3 Самсонова 9 0 0 0 0 0 3 0 1 13 4 М. Андреева 10 0 0 0 0 0 0 0 1 11 5 Калинская 7 0 0 0 0 4 0 0 0 11 6 В. Кудерметова 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 Павлюченкова 6 0 0 0 0 0 0 2 0 8 8 Потапова 5 0 0 0 0 0 3 0 0 8 9 Блинкова 4 1 2 0 0 0 0 0 0 7 10 Селехметьева 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 11 П. Кудерметова 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 Яценко 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Отметим, что баллы в четвёртом квартале набрали 12 теннисисток. В десятку не попали Полина Кудерметова и дебютантка нашего рейтинга Полина Яценко, выигравшая титул на турнире WTA-125 в Калдаш-да-Раинье. А вот Камилла Рахимова и Анастасия Захарова выпали из топ-100 рейтинга WTA и баллов в наш зачёт в четвёртом квартале не набрали.