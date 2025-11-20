«Хочу пережить всё это снова». Федерер рад введению в Зал славы и готов вернуться на корт

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер официально принят в Зал славы тенниса.

Торжественная церемония состоится с 27 по 29 августа 2026 года в Ньюпорте, а пока в честь знаменательного события легендарный теннисист дал интервью швейцарскому спортивному журналисту Симону Графу.

В юности Федерер даже не думал о возможности попасть в Зал славы

— Наверное, всё оказалось проще, чем я думал в подростковом возрасте. Я бы никогда не поверил, что попаду в Зал теннисной славы, выиграю Уимблдон и так далее. Я просто надеялся попасть в профессиональный тур. Надеялся, что решение бросить школу ради этого в 16 лет не станет ошибкой. Однако потом всё пошло немного легче и быстрее, чем я думал. Хотя, конечно, были и трудности, и неудачи.

Роджер Федерер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Федерер ничего не стал бы менять в своей выдающейся карьере

— Вообще ничего не делал бы иначе, если бы даже была такая возможность. Я хочу пережить всё это снова, со всеми взлётами и падениями. Всё это сделало меня тем, кем я есть сейчас. Никогда не пытался притворяться кем-то другим. За исключением, конечно, корта, где я делал каменное лицо, чтобы защититься от соперника. Но в остальном всегда старался оставаться самим собой. Будь то успех или неудача. Это было чудесное путешествие. Иногда оно было тяжёлым, часто — эмоциональным. Я испытал весь спектр эмоций. Столько поездок, столько матчей, столько давления — вы когда-нибудь были близки к выгоранию? Самым сложным для меня был переход из юниоров в профессионалы. Поначалу это было суперкруто. Внезапно я оказался в раздевалке с Питом Сампрасом, Андре Агасси, Тимом Хенмэном, Евгением Кафельниковым, Карлосом Мойей и другими. Я подумал: «Вот это да!» Но потом всё стало настолько серьёзным… Один парень обматывает ракетку липкой лентой с мрачным выражением лица, и ты думаешь: «О боже, он суров!» Другой проходит мимо тебя, даже не взглянув. И ты думаешь: «Он хочет победить любой ценой!» В возрасте 18-21 года было тяжело, а позже – уже нет. Тогда у меня появилось хорошее видение, рядом со мной были Мирка и моя команда. Мы всегда веселились. Когда всё становилось слишком серьёзным, мы дурачились ещё больше обычного. А потом всё снова становилось нормальным.

О важных личностях на протяжении пути в теннисе

— Было много развилок, на которых спрашивал себя: «В каком направлении я иду? С каким тренером нужно работать? Что дальше?» Пьер Паганини был невероятно важен для меня. Он был гораздо больше, чем просто фитнес-тренер, Пьер стал моим наставником. Поскольку меня сейчас вводят в Зал славы, мне нужно подумать о том, кто придёт на церемонию в августе следующего года. Пьер, безусловно, возглавляет список. К сожалению, его не было на моем прощании на Кубке Лэйвера в Лондоне. Я впервые встретил его в 14 лет. Позже привёл его в свою команду. Это была удача. Позже к моей команде присоединился Северин Люти, который привнёс философию Пьера в повседневную работу. Пьер нечасто ездил на турниры, но всегда участвовал в принятии важных решений. Также было крайне необходимо, чтобы я научился справляться со СМИ, давлением и спонсорами. Позже мне удалось совмещать всё это с семейной жизнью.

Мой наставник Питер Картер погиб в автокатастрофе, когда мне было 20 лет. Не знаю, насколько его смерть изменила моё мировоззрение. Мне просто невероятно грустно, что он ушёл так рано и не был со мной на протяжении невероятной карьеры. К 20 годам уже было немало крутых моментов, и он, вероятно, предчувствовал, что грядёт. Но, к сожалению, львиную долю всего он не прошёл с нами. Это меня очень огорчает. Он был невероятно важен для меня. В плане техники, братского отношения, отношения к жизни.

Роджер Федерер и Северин Люти Фото: Justin Setterfield/Getty Images

О планах вернуться на корт в 2026 году

— В последнее время меня чаще можно увидеть на теннисном корте. Моё колено чувствует себя лучше. Я играю в теннис гораздо чаще. Летом я иногда играл с Иво Хойбергером, бывшим швейцарским профессиональным игроком. Поскольку мои дети теперь тоже играют чаще и лучше, я иногда присоединяюсь к ним. Моя цель — снова сыграть несколько выставочных матчей. Возможно, что-то произойдёт в 2026 году. Сейчас я занимаюсь небольшой подготовкой. Было бы здорово провести показательный турнир с Рафаэлем Надалем, если всё сложится. Сейчас, после завершения карьеры, у нас больше времени для того, чтобы сосредоточиться исключительно на выставочных матчах, не нужно переключаться на что-то другое. Я могу представить, как мы совмещаем всё это с благотворительностью, собирая деньги для наших фондов и вдохновляя детей. Пока ничего конкретного не планируем. Но я вижу несколько интересных идей, которые могут из этого получиться.

Наставником, тренером или телевизионным комментатором пока себя не представляю. Я сосредоточен на детях. Сейчас самое интересное и важное время в их жизни, прежде чем все они уедут из дома. Нам нравится проводить время вместе всей семьёй, дел так много. Совмещать тренерство или другую работу с четырьмя детьми — очень тяжело. Кто бы сейчас ни предложил, я бы отказался. У меня нет времени. Думаю, все это знают. Вот почему никто не спрашивает. Однако никогда не говори никогда. Стефан Эдберг тоже не думал, что проведёт со мной два года в туре. Но я открыт для наставничества. Если у кого-то есть вопросы, я с радостью дам совет. Или если буду в Дубае в конце года, игрок может заглянуть ко мне на тренировку. Я открыт, однако не могу быть везде.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Федерер хотел бы переиграть финал US Open – 2009 с дель Потро

— Если всё-таки нужно выбрать один матч, который хотел бы переиграть? Финал US Open – 2009 с Хуан-Мартином дель Потро. Я должен был выиграть тот матч. Тогда у меня болела спина на разминке, я упустил столько моментов. Это был один из матчей, которые я не должен был проигрывать. Он также прервал мою серию побед на Открытом чемпионате США после пяти титулов подряд. Моя серия также ранее прервалась на Уимблдоне-2008. Каждый раз, когда на кону стояла серия, всё становилось ещё ярче. Но на Уимблдоне каким-то образом всё должно было случиться именно так. Рафа заслужил тот титул. Поэтому я потом подумал: «Ничего страшного». Однако дель Потро я должен был побеждать. Как насчёт финала Уимблдона 2019 года, в котором уступил Новаку Джоковичу после двух упущенных матчболов? Как ни странно, это меня долго не беспокоило.

Понятия не имею почему. Может, из-за детей. Может, потому что я обыграл Рафу в полуфинале. Но я чувствовал: всё кончено, я отлично сыграл на турнире, жаль, что проиграл Новаку, и всё. Я очень спокойно проанализировал это для себя. В последующие дни у меня изредка возникали воспоминания. И больше никогда. Для многих фанатов это поражение стало травмой, только не для меня. Я сказал себе: «Отныне просто оставлю в памяти хорошее воспоминание об этом турнире». Меньше всего мне хотелось сходить с ума, ведь я действительно хорошо играл. До сих пор помню, как вернулся домой после финала, и дети бросились ко мне. Я сказал: «Эй, дайте мне пять минут». Мне пришлось слегка выпустить пар и прилечь на кровать. Потом я спустился в гостиную. Там было человек 30, и мы хорошо провели вечер.

О связи с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем

— Новак Джокович сказал в интервью, что после завершения карьеры он очень хотел бы сесть со мной и Надалем, выпить по бокалу и поговорить обо всём. Могу себе это представить. Такое соперничество создаёт огромную связь. Сегодня я вижу это совсем иначе, чем раньше, с гораздо большей дистанцией. Новак пока не знает, каково это. Рафа постепенно приходит к этому. Когда ты ещё играешь, то не можешь думать об этом так, как я сейчас. Чем больше времени проходит, тем меньше ты идентифицируешь себя как отдельного игрока и тем яснее видишь общую картину. Забавно вот что: кто-то мог воспринять что-то как совершенно личное — а ты уже даже не можешь этого вспомнить. Я определённо за то, чтобы мы сели вместе и поговорили о старых добрых временах.

О своём наследии в теннисе

— Многие говорили мне, что я помог теннису войти в новую эру — это очень много для меня значит. Надеюсь, мне удалось внести свой вклад в укрепление мирового тенниса, чтобы на него приходило больше зрителей, турниры становились масштабнее, а игроки зарабатывали больше. И чтобы звёзд тенниса узнавали и за пределами этого вида спорта. Когда речь идёт о самых известных спортсменах мира сегодня, часто подразумеваются теннисисты — это большое достижение для нашего вида спорта, в том числе благодаря таким первопроходцам, как Билли Джин Кинг. Конечно, в теннисе есть сложные политические вопросы. Но в целом я надеюсь, что внёс свой вклад в процветание любимого мной вида спорта.