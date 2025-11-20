Алькарас и Синнер выиграли друг у друга по 1651 мячу. Как они к этому пришли

Карлос Алькарас и Янник Синнер 16 раз играли друг с другом на уровне ATP. Преимущество в очных встречах у испанского теннисиста – 10-6. Яннику ни на одном отрезке не удавалось победить Карлоса трижды подряд, а у Алькараса был отрезок длиной более года, когда он пять раз кряду побеждал своего главного соперника. До недавнего финала Итогового испанец мог похвастаться тем, что выиграл у итальянца семь матчей из последних восьми.
Но в одном они равны. В истории противостояния этих теннисистов, которые на двоих успели выиграть 10 титулов на турнирах «Большого шлема», было разыграно 3302 мяча. И каждый из них взял ровно половину — по 1651! В недавнем матче за титул в Турине Синнер выиграл на шесть мячей больше и сравнял счёт.
Карлос Алькарас — Янник Синнер. Счёт очных встреч — 10-6
|Сезон
|Победитель
|Турнир
|Стадия
|Счёт
|Выигранные Алькарасом мячи
|Выигранные Синнером мячи
|2025
|Синнер
|Итоговый
|Финал
|7:6 (7:4), 7:5
|72
|78
|2025
|Алькарас
|US Open
|Финал
|6:2, 3:6, 6:1, 6:4
|111
|90
|2025
|Алькарас
|Цинциннати
|Финал
|5:0 (отказ)
|21
|8
|2025
|Синнер
|Уимблдон
|Финал
|4:6, 6:4, 6:4, 6:4
|114
|124
|2025
|Алькарас
|«Ролан Гаррос»
|Финал
|4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)
|192
|193
|2025
|Алькарас
|Рим
|Финал
|7:6 (7:5), 6:1
|74
|59
|2024
|Алькарас
|Пекин
|Финал
|6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3)
|132
|120
|2024
|Алькарас
|«Ролан Гаррос»
|1/2 финала
|2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3
|145
|147
|2024
|Алькарас
|Индиан-Уэллс
|1/2 финала
|1:6, 6:3, 6:2
|75
|71
|2023
|Синнер
|Пекин
|1/2 финала
|7:6 (7:4), 6:1
|63
|75
|2023
|Синнер
|Майами
|1/2 финала
|6:7 (4:7), 6:4, 6:2
|100
|117
|2023
|Алькарас
|Индиан-Уэллс
|1/2 финала
|7:6 (7:4), 6:3
|74
|70
|2022
|Алькарас
|US Open
|1/4 финала
|6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3
|199
|183
|2022
|Синнер
|Умаг
|Финал
|6:7 (5:7), 6:1, 6:1
|72
|95
|2022
|Синнер
|Уимблдон
|1/8 финала
|6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3
|118
|146
|2021
|Алькарас
|Париж
|1/16 финала
|7:6 (7:1), 7:5
|89
|75
|Всего выиграно мячей:
|1651
|1651
Все встречи, кроме одной, проходили в острой борьбе. На финал в Цинциннати Синнер вышел не совсем здоровым и снялся, проиграв первые пять геймов. Любопытно, что лишь дважды была зафиксирована небольшая аномалия, когда итальянец выигрывал больше мячей в матче, но победу одерживал его оппонент. Оба раза это происходило на «Ролан Гаррос». А вот у Алькараса нет таких «странных» побед. Во всех матчах, в которых Карлос побеждал, он брал больше половины розыгрышей.
Лишь три матча закончились с разницей в более чем в 20 выигранных мячей в ту или иную сторону. Двумя такими победами отметился Янник, и было это ещё в 2022 году — на Уимблдоне (+28) и в финале Умага (+23). А Карлос лишь однажды смог выиграть поединок с подобным отрывом — в финале US Open этого сезона (+21).
Интерес представляют не только абсолютные, но и относительные разрывы. И здесь из рассмотрения точно нужно исключить короткий финал Цинциннати-2025, в котором испанец взял в 2,625 раза больше розыгрышей, чем итальянец. В этом разрезе самыми крупными победами Синнера являются уже упоминавшиеся Уимблдон и Умаг 2022 года. В первом случае Янник взял на 24% больше розыгрышей, во втором — на 32%. Что касается Алькараса, то он самую крупную победу одержал в финале Рима, выиграв на 25% больше мячей. А в финале US Open — 2025 Карлос превзошёл конкурента на 23%.
Янник Синнер и Карлос Алькарас — финалист и чемпион US Open — 2025
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Также любопытно, как часто Алькарас и Синнер берут крупные титулы, то есть выигрывают турниры с участием всех сильнейших, — иными словами, сколько попыток им требуется, чтобы взять «Шлем», Итоговый или «Мастерс».
Статистика Алькараса и Синнера на топ-турнирах
|«Шлемы»
|Итоговые
|«Мастерсы»
|Всего (в среднем)
|Алькарас
|6/19
|0/3
|8/32
|14/54 (3,9)
|Синнер
|4/24
|2/4
|5/36
|11/64 (5,8)
Как видим, Алькарас становится чемпионом на каждом четвёртом большом турнире, в котором принимает участие. Даже чуть чаще: соотношение общего количества крупных турниров и титулов у него составляет 3,9. Испанский чемпион уступает только Рафаэлю Надалю (3,5) и Новаку Джоковичу (3,3). Позади Карлоса остаются даже Роджер Федерер (4,4) и Пит Сампрас (4,9). Показатель Синнера не столь впечатляет, но тоже достоин уважения — 5,8.
А что у наших героев с общей статистикой побед и поражений? Здесь почти по всем параметрам наблюдается небольшое преимущество Алькараса. Особенно поражает его статистика в пятисетовых матчах: 14 побед в 15 встречах! Синнер выиграл только шесть пятисетовиков из 16. Янник выступает чуть лучше Карлоса на тай-брейках, на харде и, в частности, на крытых кортах, где его преимущество наиболее заметно. Итальянец в зале выиграл больше 80% матчей, а испанец — только 70%.
|Алькарас
|Синнер
|Победы и поражения
|Победы, %
|Победы и поражения
|Победы, %
|Всего
|280-65
|81,2
|321-86
|78,9
|«Шлемы»
|84-13
|86,6
|87-20
|81,3
|«Мастерсы»
|84-24
|77,8
|94-29
|76,4
|Тай-брейки
|94-57
|62,3
|104-59
|63,8
|Против топ-10
|52-24
|68,4
|59-36
|62,1
|Финалы
|24-8
|75,0
|24-9
|72,7
|Решающие сеты
|63-26
|70,8
|70-33
|68,0
|Пятые сеты
|14-1
|93,3
|6-10
|37,5
|Грунт
|103-19
|84,4
|65-24
|73,0
|Трава
|35-4
|89,7
|29-10
|74,4
|Хард
|142-42
|77,2
|227-52
|81,4
|На крытых кортах
|35-15
|70,0
|91-21
|81,3
|На открытых кортах
|245-50
|83,1
|230-65
|78,0