Алькарас и Синнер выиграли друг у друга по 1651 мячу. Как они к этому пришли

Карлос Алькарас и Янник Синнер 16 раз играли друг с другом на уровне ATP. Преимущество в очных встречах у испанского теннисиста – 10-6. Яннику ни на одном отрезке не удавалось победить Карлоса трижды подряд, а у Алькараса был отрезок длиной более года, когда он пять раз кряду побеждал своего главного соперника. До недавнего финала Итогового испанец мог похвастаться тем, что выиграл у итальянца семь матчей из последних восьми.

Но в одном они равны. В истории противостояния этих теннисистов, которые на двоих успели выиграть 10 титулов на турнирах «Большого шлема», было разыграно 3302 мяча. И каждый из них взял ровно половину — по 1651! В недавнем матче за титул в Турине Синнер выиграл на шесть мячей больше и сравнял счёт.

Карлос Алькарас — Янник Синнер. Счёт очных встреч — 10-6

Сезон Победитель Турнир Стадия Счёт Выигранные Алькарасом мячи Выигранные Синнером мячи 2025 Синнер Итоговый Финал 7:6 (7:4), 7:5 72 78 2025 Алькарас US Open Финал 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 111 90 2025 Алькарас Цинциннати Финал 5:0 (отказ) 21 8 2025 Синнер Уимблдон Финал 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 114 124 2025 Алькарас «Ролан Гаррос» Финал 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) 192 193 2025 Алькарас Рим Финал 7:6 (7:5), 6:1 74 59 2024 Алькарас Пекин Финал 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) 132 120 2024 Алькарас «Ролан Гаррос» 1/2 финала 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 145 147 2024 Алькарас Индиан-Уэллс 1/2 финала 1:6, 6:3, 6:2 75 71 2023 Синнер Пекин 1/2 финала 7:6 (7:4), 6:1 63 75 2023 Синнер Майами 1/2 финала 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 100 117 2023 Алькарас Индиан-Уэллс 1/2 финала 7:6 (7:4), 6:3 74 70 2022 Алькарас US Open 1/4 финала 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3 199 183 2022 Синнер Умаг Финал 6:7 (5:7), 6:1, 6:1 72 95 2022 Синнер Уимблдон 1/8 финала 6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3 118 146 2021 Алькарас Париж 1/16 финала 7:6 (7:1), 7:5 89 75 Всего выиграно мячей: 1651 1651

Все встречи, кроме одной, проходили в острой борьбе. На финал в Цинциннати Синнер вышел не совсем здоровым и снялся, проиграв первые пять геймов. Любопытно, что лишь дважды была зафиксирована небольшая аномалия, когда итальянец выигрывал больше мячей в матче, но победу одерживал его оппонент. Оба раза это происходило на «Ролан Гаррос». А вот у Алькараса нет таких «странных» побед. Во всех матчах, в которых Карлос побеждал, он брал больше половины розыгрышей.

Лишь три матча закончились с разницей в более чем в 20 выигранных мячей в ту или иную сторону. Двумя такими победами отметился Янник, и было это ещё в 2022 году — на Уимблдоне (+28) и в финале Умага (+23). А Карлос лишь однажды смог выиграть поединок с подобным отрывом — в финале US Open этого сезона (+21).

Интерес представляют не только абсолютные, но и относительные разрывы. И здесь из рассмотрения точно нужно исключить короткий финал Цинциннати-2025, в котором испанец взял в 2,625 раза больше розыгрышей, чем итальянец. В этом разрезе самыми крупными победами Синнера являются уже упоминавшиеся Уимблдон и Умаг 2022 года. В первом случае Янник взял на 24% больше розыгрышей, во втором — на 32%. Что касается Алькараса, то он самую крупную победу одержал в финале Рима, выиграв на 25% больше мячей. А в финале US Open — 2025 Карлос превзошёл конкурента на 23%.

Янник Синнер и Карлос Алькарас — финалист и чемпион US Open — 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Также любопытно, как часто Алькарас и Синнер берут крупные титулы, то есть выигрывают турниры с участием всех сильнейших, — иными словами, сколько попыток им требуется, чтобы взять «Шлем», Итоговый или «Мастерс».

Статистика Алькараса и Синнера на топ-турнирах

«Шлемы» Итоговые «Мастерсы» Всего (в среднем) Алькарас 6/19 0/3 8/32 14/54 (3,9) Синнер 4/24 2/4 5/36 11/64 (5,8)

Как видим, Алькарас становится чемпионом на каждом четвёртом большом турнире, в котором принимает участие. Даже чуть чаще: соотношение общего количества крупных турниров и титулов у него составляет 3,9. Испанский чемпион уступает только Рафаэлю Надалю (3,5) и Новаку Джоковичу (3,3). Позади Карлоса остаются даже Роджер Федерер (4,4) и Пит Сампрас (4,9). Показатель Синнера не столь впечатляет, но тоже достоин уважения — 5,8.

А что у наших героев с общей статистикой побед и поражений? Здесь почти по всем параметрам наблюдается небольшое преимущество Алькараса. Особенно поражает его статистика в пятисетовых матчах: 14 побед в 15 встречах! Синнер выиграл только шесть пятисетовиков из 16. Янник выступает чуть лучше Карлоса на тай-брейках, на харде и, в частности, на крытых кортах, где его преимущество наиболее заметно. Итальянец в зале выиграл больше 80% матчей, а испанец — только 70%.