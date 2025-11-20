Скидки
Карлос Алькарас, Янник Синнер: статистика очных встреч, сколько титулов завоевали, победы и поражения, равное количество очков

Алькарас и Синнер выиграли друг у друга по 1651 мячу. Как они к этому пришли
Александр Насонов
Карлос Алькарас — Янник Синнер: статистика встреч
А чтобы завоевать крупный титул, Карлосу требуется гораздо меньше попыток, чем Яннику.

Карлос Алькарас и Янник Синнер 16 раз играли друг с другом на уровне ATP. Преимущество в очных встречах у испанского теннисиста – 10-6. Яннику ни на одном отрезке не удавалось победить Карлоса трижды подряд, а у Алькараса был отрезок длиной более года, когда он пять раз кряду побеждал своего главного соперника. До недавнего финала Итогового испанец мог похвастаться тем, что выиграл у итальянца семь матчей из последних восьми.

Но в одном они равны. В истории противостояния этих теннисистов, которые на двоих успели выиграть 10 титулов на турнирах «Большого шлема», было разыграно 3302 мяча. И каждый из них взял ровно половину — по 1651! В недавнем матче за титул в Турине Синнер выиграл на шесть мячей больше и сравнял счёт.

Карлос Алькарас — Янник Синнер. Счёт очных встреч — 10-6

СезонПобедительТурнирСтадияСчётВыигранные Алькарасом мячиВыигранные Синнером мячи
2025СиннерИтоговыйФинал7:6 (7:4), 7:57278
2025АлькарасUS OpenФинал6:2, 3:6, 6:1, 6:411190
2025АлькарасЦинциннатиФинал5:0 (отказ)218
2025СиннерУимблдонФинал4:6, 6:4, 6:4, 6:4114124
2025Алькарас«Ролан Гаррос»Финал4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)192193
2025АлькарасРимФинал7:6 (7:5), 6:17459
2024АлькарасПекинФинал6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3)132120
2024Алькарас«Ролан Гаррос»1/2 финала2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3145147
2024АлькарасИндиан-Уэллс1/2 финала1:6, 6:3, 6:27571
2023СиннерПекин1/2 финала7:6 (7:4), 6:16375
2023СиннерМайами1/2 финала6:7 (4:7), 6:4, 6:2100117
2023АлькарасИндиан-Уэллс1/2 финала7:6 (7:4), 6:37470
2022АлькарасUS Open1/4 финала6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3199183
2022СиннерУмагФинал6:7 (5:7), 6:1, 6:17295
2022СиннерУимблдон1/8 финала6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3118146
2021АлькарасПариж1/16 финала7:6 (7:1), 7:58975
Всего выиграно мячей:16511651

Все встречи, кроме одной, проходили в острой борьбе. На финал в Цинциннати Синнер вышел не совсем здоровым и снялся, проиграв первые пять геймов. Любопытно, что лишь дважды была зафиксирована небольшая аномалия, когда итальянец выигрывал больше мячей в матче, но победу одерживал его оппонент. Оба раза это происходило на «Ролан Гаррос». А вот у Алькараса нет таких «странных» побед. Во всех матчах, в которых Карлос побеждал, он брал больше половины розыгрышей.

Лишь три матча закончились с разницей в более чем в 20 выигранных мячей в ту или иную сторону. Двумя такими победами отметился Янник, и было это ещё в 2022 году — на Уимблдоне (+28) и в финале Умага (+23). А Карлос лишь однажды смог выиграть поединок с подобным отрывом — в финале US Open этого сезона (+21).

Интерес представляют не только абсолютные, но и относительные разрывы. И здесь из рассмотрения точно нужно исключить короткий финал Цинциннати-2025, в котором испанец взял в 2,625 раза больше розыгрышей, чем итальянец. В этом разрезе самыми крупными победами Синнера являются уже упоминавшиеся Уимблдон и Умаг 2022 года. В первом случае Янник взял на 24% больше розыгрышей, во втором — на 32%. Что касается Алькараса, то он самую крупную победу одержал в финале Рима, выиграв на 25% больше мячей. А в финале US Open — 2025 Карлос превзошёл конкурента на 23%.

Янник Синнер и Карлос Алькарас — финалист и чемпион US Open — 2025

Янник Синнер и Карлос Алькарас — финалист и чемпион US Open — 2025

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Также любопытно, как часто Алькарас и Синнер берут крупные титулы, то есть выигрывают турниры с участием всех сильнейших, — иными словами, сколько попыток им требуется, чтобы взять «Шлем», Итоговый или «Мастерс».

Статистика Алькараса и Синнера на топ-турнирах

«Шлемы»Итоговые«Мастерсы»Всего (в среднем)
Алькарас6/190/38/3214/54 (3,9)
Синнер4/242/45/3611/64 (5,8)

Как видим, Алькарас становится чемпионом на каждом четвёртом большом турнире, в котором принимает участие. Даже чуть чаще: соотношение общего количества крупных турниров и титулов у него составляет 3,9. Испанский чемпион уступает только Рафаэлю Надалю (3,5) и Новаку Джоковичу (3,3). Позади Карлоса остаются даже Роджер Федерер (4,4) и Пит Сампрас (4,9). Показатель Синнера не столь впечатляет, но тоже достоин уважения — 5,8.

А что у наших героев с общей статистикой побед и поражений? Здесь почти по всем параметрам наблюдается небольшое преимущество Алькараса. Особенно поражает его статистика в пятисетовых матчах: 14 побед в 15 встречах! Синнер выиграл только шесть пятисетовиков из 16. Янник выступает чуть лучше Карлоса на тай-брейках, на харде и, в частности, на крытых кортах, где его преимущество наиболее заметно. Итальянец в зале выиграл больше 80% матчей, а испанец — только 70%.

АлькарасСиннер
Победы и пораженияПобеды, %Победы и пораженияПобеды, %
Всего280-6581,2321-8678,9
«Шлемы»84-1386,687-2081,3
«Мастерсы»84-2477,894-2976,4
Тай-брейки94-5762,3104-5963,8
Против топ-1052-2468,459-3662,1
Финалы24-875,024-972,7
Решающие сеты63-2670,870-3368,0
Пятые сеты14-193,36-1037,5
Грунт103-1984,465-2473,0
Трава35-489,729-1074,4
Хард142-4277,2227-5281,4
На крытых кортах35-1570,091-2181,3
На открытых кортах245-5083,1230-6578,0
