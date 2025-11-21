Скидки
Теннис Статьи

Новак Джокович на Кубке Дэвиса в Болонье стал гостем церемонии в память о своём теннисном отце Николе Пиличе

«Меня должны запомнить таким же, как он». Почему Пилич был столь важен для Джоковича
Михаил Георгиев
Новак Джокович на Кубке Дэвиса в Болонье
Аудио-версия:
Новак прервал свой отпуск в Греции, чтобы на Кубке Дэвиса в Болонье отдать дань уважения легендарному тренеру.

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович отказался участвовать в Итоговом чемпионате ATP в Турине на прошлой неделе, однако всё равно приехал в Италию немногим позже.

Во время розыгрыша Кубка Дэвиса в Болонье Джокович стал участником церемонии в память о легендарном югославском теннисисте и тренере Николе Пиличе, который ушёл из жизни в сентябре в возрасте 86 лет. Новак не мог пропустить это мероприятие, хотя после завоевания титула на турнире категории АТР-250 в Афинах был велик соблазн продолжить свой отпуск в Греции, с недавних пор ставшей для него постоянным местом жительства.

Компанию Джоковичу на церемонии в память о Николе Пиличе составили легендарный немец Борис Беккер, серб Виктор Троицки и хорват Иван Любичич. Каждый из них успел поработать с Пиличем, в том числе и на Кубке Дэвиса. Никола вошёл в историю тенниса в качестве первого капитана, выигравшего этот турнир с тремя разными сборными – Германии (1988, 1989, 1993), Хорватии (2005) и Сербии (2010). Всего через школу Пилича прошло более четырёх десятков игроков из топ-100 рейтинга ATP. Новак Джокович и Горан Иванишевич являются самыми известными из его воспитанников.

Значение Пилича в жизни Джоковича выходит далеко за рамки отношений между игроком и тренером. Новак делал первые шаги в теннисе в академии Николы в Мюнхене, когда в далёком 1999 году впервые покинул родную Сербию и переехал в Германию.

Новак Джокович выступает на церемонии в честь Николы Пилича в Болонье

Новак Джокович выступает на церемонии в честь Николы Пилича в Болонье

Фото: Tullio Puglia/Getty Images

Джокович не раз называл Пилича своим спортивным отцом. Никола помог Новаку развиться, приобрести необходимые знания и создать условия для того, чтобы в конечном счёте выйти на уровень легенды мирового тенниса. У Джоковича есть правило не посещать чужие похороны, но сейчас серб сделал исключение.

«Это был волнующий момент. Учитывая, что Никола значил для меня и моей семьи — как в личной жизни, так и в профессиональном плане. Он был моим теннисным отцом, как я люблю его называть. Человеком, сыгравшим основополагающую, неотъемлемую роль в моём развитии как теннисиста и как личности. Я был очень опечален, когда узнал, что он скончался. На его похоронах был очень, очень тяжёлый момент. Однако, с другой стороны, наследие, которое он оставил для меня и всего спорта, никогда не померкнет, никогда не умрёт. Пока я играю в теннис и пока жив, буду чтить его имя. Уверен, что в ближайшем будущем — и в далёком тоже — люди продолжат вспоминать, как Никола повлиял на мир тенниса и спорта. Он этого заслуживает. Он был совершенно особенным человеком», — сказал Джокович в комментарии для официального сайта ATP.

Джокович также вспомнил о Пиличе в недавнем нашумевшем интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, отвечая на вопрос о видении своего собственного наследия в спорте.

«Похороны Пилича в сентябре были первыми, на которых я присутствовал. Раньше я всегда избегал эмоций и грусти, из-за чего пропустил даже похороны своего прадеда. Меня впечатляют человеческие связи, которые Пилич установил на протяжении всей своей жизни и карьеры – это его наследие. Люди говорят о нём не как о теннисисте и тренере с солидными достижениями. Речь о том, каким он был человеком, как вёл себя с окружающими, как изменил жизни молодых людей и всех, с кем был близок. Меня должны запомнить таким же, как он. Я хочу, чтобы моё наследие было именно таким».

Новак Джокович и Никола Пилич

Новак Джокович и Никола Пилич

Фото: Nikola Krstic/Getty Images

Новак Джокович пробыл в академии Николы Пилича четыре года (с 1999 по 2003 год). Это случилось в момент становления теннисиста в возрасте 12-16 лет. Пилич приучил Джоковича к усердной работе. Ради совершенствования техники он заставлял Новака часами подавать мяч в стену и отбивать удары каждый день в течение первых нескольких месяцев в Германии. На протяжении первого года в академии Джокович по указанию Николы работал с резиновой лентой для упражнений, чтобы улучшить гибкость запястья. Пилич также привил Новаку тот самый конкурентный характер.

В Мюнхене с Джоковичем тренировался будущая 10-я ракетка мира Эрнест Гулбис. Пилич сумел создать между ними атмосферу непримиримого соперничества с желанием любой ценой обыграть друг друга даже во время обычных занятий. Новак оказался намного успешнее Гулбиса, однако именно раннее противостояние с латвийцем позволило ему выработать феноменальный характер и силу воли, чтобы в будущем превзойти по количеству «Шлемов» и в очных встречах своих главных конкурентов и представителей «Большой тройки» Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Джокович постоянно будет напоминать, какую значимую роль сыграл Пилич в его жизни. Во время своей речи на Кубке Дэвиса в Болонье он в очередной раз сделал это.

«Никола Пилич был для меня больше чем просто тренером. Он был частью моей семьи. Без него я бы не стал тем, кем являюсь сейчас. Он был для меня как отец. Никола сыграл основополагающую роль в моей карьере и карьере многих игроков, которые присутствуют здесь сегодня. Лучшего места для чествования единственного человека, выигравшего Кубок Дэвиса с тремя разными сборными, придумать нельзя. Я благодарю Болонью за то, что она посвятила ему эту церемонию», — сказал Джокович.

