ATP объявила претендентов на первые ежегодные номинации. Кто завоюет приз «Прогресс года»?

За награду тренеру года поборются наставники Синнера и Алькараса, за лучший прорыв — Вашеро и Фонсека, а за приз Эдберга — Рууд и Димитров.

Теннисный сезон в обоих турах завершён, а значит, настало время подводить итоги. Ассоциация теннисистов профессионалов на официальном сайте представила первые ежегодные номинации в трёх категориях: «Тренер года», награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру, а также «Прогресс года».

На награду Стефана Эдберга в этом году претендуют Карлос Алькарас (Испания), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Григор Димитров (Болгария) и Каспер Рууд (Норвегия).

Номинанты определялись путём голосования Международной ассоциации теннисных авторов. Стоит отметить, что Димитров, Алькарас и Рууд уже получали данную награду (в 2024, 2023 и 2022 годах соответственно).

А вот на премию «Тренер года» в 2025-м были выдвинуты:

Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци (тренеры второй ракетки мира итальянца Янника Синнера);

Хуан-Карлос Ферреро и Самуэль Лопес (тренеры первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса);

Бенжамен Баллере (тренер 31-й ракетки мира монегаска Валантена Вашеро);

Фредерик Фонтан (тренер пятой ракетки мира канадца Феликса Оже-Альяссима);

Брайан Шелтон (тренер и отец девятой ракетки мира американца Бена Шелтона).

Любопытно выглядит и номинация «Прогресс года», в которой представлены игроки, совершившие наибольший прорыв в этом сезоне. Среди них: Валентен Вашеро, Жоао Фонсека, Якуб Меншик и Джек Дрейпер. Рассказываем, чем отличился каждый из них.

Якуб Меншик (Чехия)

Текущий сезон Меншик начинал на 48-й строчке. Его главная победа на данный момент — «Мастерс» в Майами. В финале 19-летний теннисист в двух сетах обыграл легенду — Новака Джоковича. На пути к финалу он преодолел сопротивление ещё двух игроков из топ-10. На тот момент это были Джек Дрейпер (7) и Тейлор Фриц (4). Тогда Меншик взлетел сразу на 24-е место рейтинга.

Якуб Меншик после победы на «Мастерсе» в Майами Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Джокович заявил, что заметил потенциал юного спортсмена ещё несколько лет назад:

«Видел его игру, когда ему было 15 или 16 лет, мы вместе тренировались. Он занимался в моём клубе в Белграде, и видеть его развитие и его эволюцию — это просто фантастика, удивительно. Уже тогда, три или четыре года назад, было видно, что он станет одним из лучших в мире».

На счету Меншика в этом году победы над Беном Шелтоном, Артюром Фисом, Александром Бубликом. На Australian Open и Уимблдоне он дошёл до третьего круга, на «Ролан Гаррос» и US Open — до второго. На «Мастерсе» в Мадриде играл в четвертьфинале. Всё это позволило теннисисту подняться на 16-е место в рейтинге ATP. Однако в заключительной части сезона его выступления не были столь удачными. К тому же мешали травмы. Тем не менее чеху удалось закончить 2025-й в двадцатке лучших. Сейчас он 19-й.

Якуб завершил сезон после вылета сборной Чехии в 1/4 финала Кубка Дэвиса – 2025 в Болонье. Чешские теннисисты уступили сборной Испании со счётом 1-2, хотя свой одиночный поединок Меншик у опытного Пабло Карреньо-Бусты забрал.

«Если посмотреть на год в целом — это было отличное путешествие. Не только для меня, для всех нас, всей команды. Если бы кто-то сказал мне перед сезоном, что всё закончится так — в плане рейтинга, результатов — я это принял бы без колебаний. Даже будучи в топ-20 сейчас, вижу в себе огромное пространство для роста. И на корте, и вне его.

Очень рад тому, что ждёт дальше. Буду стараться, как всегда, улучшать свою игру, себя самого каждый день, каждую неделю, на каждом турнире. С такими мыслями я и вхожу в новый сезон», – сказал Меншик на пресс-конференции.

Жоао Фонсека (Бразилия)

В 2025-й 19-летний бразилец ярко ворвался после победы на молодёжном Итоговом турнире, а затем в первом круге Australian Open сенсационно выбил восьмую ракетку мира Андрея Рублёва.

Он начал прошлый сезон за пределами топ-700 рейтинга ATP, а завершил – на 145-й строчке, поднявшись почти на 600 мест. Уже в 2025 году юный спортсмен выиграл «челленджер» в Канберре, а затем успешно прошёл квалификацию на австралийском ТБШ. Таким образом, Фонсека стал первым с 2006 года тинейджером из стран Южной Америки, которому удалось пройти квалификацию на турнире «Большого шлема». К дебютному выступлению быстро прогрессировавший Жоао подходил с серией из 13 побед.

На протяжении года Фонсека продолжал обыгрывать теннисистов из первой тридцатки, в то время как сам находился за пределами топ-50. Помимо побед в матчах с Андреем Рублёвым (8) и Франсиско Серундоло (31), на его счету успешные поединки с Уго Умбером (14), Хубертом Хуркачем (28), Денисом Шаповаловым (26), Якубом Меншиком (19) и Алехандро Давидович-Фокиной (20).

Главным достижением теннисиста стал титул на турнире ATP-500 в Швейцарии. Теперь Фонсека — второй самый молодой чемпион Базеля в истории – после Джима Курье в 1989 году. И первый бразилец, завоевавший титул не ниже уровня ATP-500 (либо эквивалентного ему) – после знаменитого Густаво Куэртена, который в 2001 году стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати.

Жоао Фонсека после победы в финале турнира категории ATP-500 в Базеле Фото: Priscila Bütler/Getty Images

Жоао заканчивает этот сезон в статусе 24-й ракетки мира. Не исключено, что в следующем сезоне мы увидим тинейджера в числе 20 лучших теннисистов мира.

Валантен Вашеро (Монако)

27-летний монегаск громко заявил о себе на «Мастерсе» в Шанхае, став его победителем. На момент начала «тысячника» он занимал 204-е место в рейтинге ATP и пробивался в основу через квалификацию. На пути к титулу Вашеро сенсационно обыграл Александра Бублика, Таллона Грикспора, Хольгера Руне и самого Новака Джоковича. Любопытно, что в Китай теннисист ехал даже не как квалифаер, а как альтернативный игрок, то есть запасной на тот случай, если кто-то откажется от участия в квалификации. Как оказалось, шанс показать себя он умело использовал.

Валантен Вашеро после победы на «Мастерсе» в Шанхае Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Валантен прогрессирует с бешеной скоростью. В январе 2024-го он был 240-м в мире, в июне того же года достиг 167-й строчки, однако получил травму. Примерно через год он вернулся только на 267-е место. И с июня 2025-го монегаск поднялся уже более чем на 200 строчек. Сейчас он 31-й, что даёт возможность попасть в посев Australian Open.

Его талант также отмечал Новак Джокович перед стартом их полуфинального матча в Шанхае. «Я знаю его уже пару лет. До турнира он не входил в топ-200, но уже давно является частью тура. Он творит историю для Монако — это невероятно, там все в восторге. Все мы знаем, что в Монако проходит один из самых исторических и красивых турниров в нашем виде спорта.

Я рад за него и за его команду. Вашеро прогрессирует. Мы всегда понимали, что у него есть потенциал, он игрок с очень мощным ударом, очень агрессивной игрой и отличный парень», — приводил слова Джоковича Punto de Break.

Попутно Вашеро установил несколько рекордов. В Шанхае он стал первым в истории представителем Монако и вторым самым низкорейтинговым теннисистом (после Криса Вудраффа в Индиан-Уэллсе-1999, занимавшего 550-е место), который вышел в полуфинал, а затем и в финал «Мастерса».

Джек Дрейпер (Великобритания)

Британский теннисист в этом году провёл один из лучших сезонов в карьере. На его счету выход в четвёртый круг на двух ТБШ — Australian Open и «Ролан Гаррос», а также три финала на турнирах ATP — на «пятисотнике» в Дохе и «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Мадриде. Из этих трёх Дрейпер победил в Индиан-Уэллсе. В решающем матче он обыграл датчанина Хольгера Руне. Всё это позволило ему стать четвёртой ракеткой мира, хотя в конце 2024-го он был 15-м.

Джек Дрейпер после победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В сентябре этого года после снятия с матча второго круга US Open теннисист досрочно завершил сезон из-за травмы плеча. Тем не менее ему удалось сохранить место в первой десятке. На данный момент Джек как раз её замыкает.

Приз в номинации «Прогресс года» в разное время получали Карлос Алькарас, Янник Синнер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Из россиян его удавалось добиться Евгению Кафельникову (1994), Марату Сафину (2000), Андрею Рублёву (2020) и Аслану Карацеву (2021).

В этом году победителя в данной номинации и премии «Тренер года» выберут коллеги номинантов – тренеры, работающие с игроками ATP. А обладателя награды Эдберга в 2025-м определят 29 теннисистов (в их числе и действующие игроки, и завершившие карьеру), у которых в карьере есть такое достижение, как лидерство в рейтинге.