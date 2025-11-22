Италия зажигает и без Синнера. В финал Кубка Дэвиса её вывел неожиданный герой

Сезон ATP уже завершился, однако игроки, регулярно появляющиеся в основных сетках турниров, ещё не закончили борьбу в 2025-м. В предпоследнюю неделю ноября восемь лучших команд сражаются в плей-офф Кубка Дэвиса. Российские теннисисты в прошлом трижды выигрывали этот престижный турнир — в 2002, 2006 и 2021 годах. Однако наши парни, к сожалению, отстранены от всех командных соревнований и потому не имеют возможности побороться за трофей.

В 2023 и 2024 годах Кубок Дэвиса брала сборная Италии, ведомая Янником Синнером. В прошлом сезоне плей-офф турнира проходил в Малаге (Испания), а в этом году его перевезли в Болонью. В восьмёрку лучших отобрались сборные Италии, Австрии, Франции, Бельгии, Испании, Чехии, Аргентины и Германии.

Казалось, перед родной публикой шансы итальянцев ещё раз защитить титул должны были лишь увеличиться. Однако Синнер в этот раз отказался от выступления за сборную. «Я выигрывал Кубок Дэвиса дважды. Мы с командой приняли это решение, потому что сезон очень долгий, мне нужна дополнительная неделя отдыха, чтобы раньше начать тренировки. Цель – набрать форму к Australian Open. За последние два года я не достиг максимума из-за нехватки времени, поэтому мы приняли такое решение», – приводит слова теннисиста Ubitennis.

Вторая ракетка страны Лоренцо Музетти тоже не приехал, и в отсутствие двух представителей топ-10 первым номером сборной Италии в плей-офф стал Флавио Коболли. Помимо него, за выступления в одиночном разряде призваны были отвечать второй номер команды Лоренцо Сонего и финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини, а также па́рники Симоне Болелли и Андреа Вавассори.

На Болелли и Вавассори возлагали большие надежды — в парном разряде они настоящие топы. Но пока одиночники и без них прекрасно справляются! Напомним, чтобы выиграть матчевую встречу в Кубке Дэвиса, команда должна победить в двух встречах из трёх. Первые два поединка — одиночные, третий — парный. При этом третья игра не проводится, если одиночные матчи выигрывают представители одной сборной.

Именно по такому сценарию движется Италия в турнирной сетке. Коболли и Берреттини пока не потерпели ни одного поражения. В четвертьфинале итальянцы прошли австрийцев: Маттео победил Юрия Родионова, а Коболли — Филипа Мисолича. Полуфинал Италия — Бельгия также начался с победы Берреттини, обыгравшего Рафаэля Коллиньона со счётом 6:3, 6:4. А затем Коболли и Зизу Бергс устроили настоящее шоу.

Теннисистам и трёх часов не хватило, чтобы выявить сильнейшего. Хотя началось всё спокойно — 6:3 в пользу Коболли за 36 минут. Во втором сете напряжения было куда больше. Партия продолжалась почти час и завершилась со счётом 7:6 (7:5) в пользу Бергса. Решающий сет занял почти 100 минут! Флавио в 10-м гейме упустил два матчбола на приёме, а на тай-брейке отыграл семь матчболов и в конце концов сам реализовал свой пятый матчбол (седьмой с учётом 10-го гейма) — 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15).

Выиграв матч, счастливый победитель от избытка чувств разорвал на себе футболку.

Ранее Коболли признавался, что его кумир — Новак Джокович. Так что его празднование стало отсылкой к победам великого серба — в частности к недавнему титулу Новака в Афинах, ставшему 101-м в его карьере.

«Очень сложно что-то сказать об этом матче. Мы сражались за страну, за победу, и в конце концов я осуществил свою мечту. Теперь мы в финале… Я играл за команду, за семью, и это один из лучших дней в моей жизни», — сказал после матча Флавио, чьи слова приводит пресс-служба ATP.

Тай-брейк, завершившийся со счётом 17:15 в пользу итальянца, стал шестым по продолжительности в 125-летней истории Кубка Дэвиса. Ну а в 2025 году он стал рекордным. До этого самый долгий тай-брейк сезона принадлежал боснийцу Дамиру Джумхуру и эквадорцу Андресу Андраде. В сентябре Джумхур в одном из матчей Кубка Дэвиса обыграл Андраде со счётом 7:6 (15:13), 6:1.

***

Плей-офф Кубка Дэвиса проигнорировал не только Синнер, но и его главный соперник Карлос Алькарас. «Мне очень жаль сообщать, что я не смогу сыграть за Испанию в Кубке Дэвиса в Болонье… У меня отёк правого подколенного сухожилия, и врачи рекомендовали не играть. Я всегда говорю, что выступать за сборную Испании — это лучшее, что может быть, и я очень хотел помочь в борьбе за кубок. Еду домой с тяжёлым сердцем…» — написал Алькарас в соцсетях.

За Испанию на этом турнире отдуваются Хауме Мунар, Пабло Карреньо-Буста и па́рники Марсель Гранольерс и Педро Мартинес. Вот как Карлос поддерживает соотечественников:

Карлос Алькарас смотрит Кубок Дэвиса Фото: Мз личного архива Карлоса Алькараса

В четвертьфинале испанцы победили чехов — 2-1. А в 1/2 финала им предстоит встреча с немцами во главе с Александром Зверевым. Команда — победитель этого противостояния в финале сразится со сборной Италии.