Испания и без Алькараса вышла в финал Кубка Дэвиса. Зверев победил, но не вытащил Германию

Сегодня, 22 ноября, состоялся второй полуфинал Кубка Дэвиса – 2025. Участниками матчевой встречи стали сборные Испании и Германии. Испанские теннисисты в 1/4 финала оказались сильнее чехов, а немцы прошли национальную команду Аргентины. В обоих этих четвертьфиналах пришлось проводить по три поединка — другими словами, и для Испании, и для Германии решающие победы добывали теннисисты-па́рники.

Лидер сборной Испании Карлос Алькарас не приехал на турнир, сославшись на травму. А вот Александр Зверев, несмотря на нелюбовь к нынешнему формату Кубка Дэвиса, помог немецкой команде. В первой встрече дня, впрочем, за Германию играл не Зверев, а Ян-Леннард Штруфф, которому противостоял Пабло Карреньо-Буста. В первом сете соперники после 1:1 обменялись брейками, а в 10-м гейме Карреньо-Буста ещё раз взял подачу соперника и вместе с ней и сет — 6:4 за 38 минут.

По ходу второй партии испанец отыграл два брейк-пойнта, а в 10-м гейме, напротив, упустил три матчбола на приёме. Эта неудача не помешала ему дожать оппонента на тай-брейке. Причём как: у Штруффа был пятерной (!) сетбол (6:1), однако после этого он проиграл семь очков подряд — 6:4, 7:6 (8:6) за 1 час 46 минут.

Таким образом, Зверев обязан был побеждать Хауме Мунара, чтобы у Германии оставались шансы на финал. И Александр справился с задачей, пусть и не без труда. В первом сете он вёл с брейком, но в середине партии Мунар отыгрался — 3:3. А вот на тай-брейке испанец ничего не смог противопоставить более титулованному оппоненту — 7:6 (7:2) в пользу Зверева за 59 минут.

Второй сет развивался иначе: теперь уже Звереву пришлось отыгрывать брейк — немецкий теннисист смог это сделать. Тай-брейк же принёс тот же результат, что и в первой партии — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) за 2 часа 2 минуты, и Александр сравнял счёт в матчевой встрече.

Таким образом, судьба путёвки в финал решалась в парном матче, в котором Марсель Гранольерс и Педро Мартинес-Портеро сражались с Кевином Кравицем и Тимом Пюцем. В первом сете испанцы быстро повели 3:0 с двумя брейками, а во второй половине партии отыграли все три брейк-пойнта и добыли убедительную победу — 6:2 за 33 минуты.

Во втором сете немцы смогли перевернуть ход игры. Чтобы сравнять счёт по партиям, Кравицу и Пюцу хватило единственного брейк-пойнта. В четвёртом гейме они выдали брейк под ноль и удержали преимущество — 6:3 за 35 минут.

В решающем сете Гранольерс и Мартинес-Портеро всё же не позволили немцам совершить камбэк. Испанцы, в точности как и их соперники в предыдущей партии, в четвёртом гейме сделали брейк под ноль, а подавая на матч, ушли с брейк-пойнта и использовали первый же матчбол — 6:2, 3:6, 6:3 за 1 час 47 минут.

Испания впервые с 2019 года вышла в финал Кубка Дэвиса. Тогда за команду ещё выступал Рафаэль Надаль, который в том сезоне в пятый раз выиграл этот турнир. Сейчас же даже отсутствие Алькараса не стало помехой. В схожем положении оказались и итальянцы, вышедшие в финал без Янника Синнера.

Сборная Италии в третий раз подряд сыграет в финале Кубка Дэвиса. В предыдущих двух Синнер помогал команде брать титулы, становившиеся вторым и третьим в истории страны. Испания же шесть раз брала Кубок Дэвиса. С итальянцами она 13 раз пересекалась на этом турнире, однако последний раз это было давно, ещё в 2006 году. Минимальное преимущество по победам в матчевых встречах у представителей Апеннинского полуострова — 7-6. Кроме того, итальянцы впереди по победам и в одиночных матчах (28-24), и в парных (7-6).

Первыми номерами в своих командах на этом турнире являются Флавио Коболли (22-я ракетка мира) и Хауме Мунар (36). Впервые они пересеклись на корте на недавнем «Мастерсе» в Шанхае, и тогда Мунар оказался сильнее итальянца — 7:5, 6:1. Вероятно, капитаны составят расписание таким образом, что Хауме и Флавио сыграют друг с другом во втором поединке — если исходить из того, в каком порядке они играли в своих четверть- и полуфиналах.

Хауме Мунар Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторыми в рейтинговых списках у Италии и Испании идут Лоренцо Сонего (39) и Пабло Карреньо-Буста (89) соответственно. Однако Сонего пока не играл в этом плей-офф, и вряд ли его вдруг решат выпустить на финал, разве что у кого-то из его товарищей возникнут проблемы. По всей видимости, как и на предыдущих стадиях, вместо него выступит финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини (56). В личных встречах у него с Карреньо-Бустой 1-1, причём оба матча состоялись в сезоне-2022.

Ну а если дело дойдёт до парного матча, то там наверняка Симоне Болелли и Андреа Вавассори сразятся с Марселем Гранольерсом и Педро Мартинесом-Портеро. Тут слабым звеном является Мартинес-Портеро, 98-я ракетка мира в парном рейтинге. У него лишь один парный титул на уровне ATP, тогда как у Гранольерса, Болелли и Вавассори — 32, 18 и 10 соответственно, в том числе есть и трофеи, завоёванные на ТБШ.