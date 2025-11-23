Италия в третий раз подряд завоевала Кубок Дэвиса. Ей не понадобился даже Синнер

В воскресенье, 23 ноября, завершился очередной розыгрыш Кубка Дэвиса. Весь плей-офф, в который вышли восемь сборных, проходил в Болонье. И одной из команд, сражавшихся за титул, стала сборная Италии, которая в итоге порадовала местных болельщиков.

В предыдущие два сезона за итальянцев выступал Янник Синнер, который помог команде завоевать два титула. Однако в этот раз четырёхкратный чемпион ТБШ решил пропустить турнир, и первым номером сборной стал Флавио Коболли. В полуфинале Коболли подарил яркую победу, отыграв семь матчболов и взяв тай-брейк, ставший шестым по продолжительности в 125-летней истории Кубка Дэвиса.

Соперниками Италии стали испанские теннисисты. Представители Пиренейского полуострова пробились в финал впервые с 2019 года — тогда за них ещё выступал Рафаэль Надаль. Испания, к слову, тоже выступала без главной звезды. Карлос Алькарас не приехал из-за травмы, и в его отсутствие первым номером команды стал Хауме Мунар.

В первом матче дня играли финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, и 89-я ракетка мира Пабло Карреньо-Буста. Берреттини не испытал серьёзных проблем в этой встрече. За весь матч итальянец 13 раз подал навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и не подарил сопернику ни одного брейк-пойнта. Сам же Маттео сделал по брейку в каждой из партий и оформил убедительную победу — 6:3, 6:4 за 1 час 19 минут.

Затем на корт вышли Флавио Коболли и Хауме Мунар, первые номера своих команд. Коболли располагается на 22-й строчке в мировой классификации, а Мунар идёт 36-м. В начале первого сета Мунар выглядел здорово, а Коболли за первые четыре гейма набрал всего четыре очка. В пятом гейме итальянец, уступая 0:4, не использовал ни одного брейк-пойнта из пяти, и это была его единственная возможность хотя бы попытаться спасти партию. В седьмом гейме испанец подал на сет — 6:1 за 35 минут.

Куда более напряжённой стала вторая партия, продолжавшаяся полтора часа. После стартового обмена брейками теннисисты чётко держали каждый свою подачу. Коболли, принимая при 6:5, попытался избежать тай-брейка, однако упустил все четыре сетбола на приёме. На тай-брейке Флавио всё время вёл и добился победы — 7:6 (7:5).

Так Италия оказалась в одном сете от титула. В решающей партии теннисисты сосредоточились на удержании своей подачи. А при 5:5 Коболли сделал решающий шаг к трофею. Поддавив на приёме, Флавио вынудил соперника ошибаться. Итальянец реализовал второй брейк-пойнт и вышел подавать на титул. В последнем гейме он не отдал ни очка — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5 за 2 часа 57 минут. Парный матч вновь не понадобился — на каждой из трёх стадий плей-офф итальянские одиночники одержали по две победы в двух встречах!

Так Италия стала первой командой, которая в современную эпоху (с 1972 года) смогла выиграть три Кубка Дэвиса подряд. Напомним, до этого на турнире действовал формат, в соответствии с которым действующий чемпион сразу получал пропуск в финал следующего розыгрыша. Сборная США с 1968 по 1972 год выиграла пять Кубков Дэвиса подряд, но первые четыре турнира в этой серии проходили ещё в старом формате.

Теперь у сборной Италии четыре титула на Кубке Дэвиса — первый был завоёван ещё в 1976 году. В этот раз чемпионами стали Флавио Коболли, Лоренцо Сонего, Маттео Берреттини, Симоне Болелли и Андреа Вавассори, а капитаном был Филиппо Воландри. Болелли в третий раз завоевал этот командный трофей, все остальные — во второй.

Кроме того, Италия стала пятой страной, чьи теннисисты и теннисистки в один сезон выиграли Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации). Представители США добивались этого семь раз, австралийцы — трижды, чехи и россияне — по разу (в 2012 и 2021 годах соответственно).