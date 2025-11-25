«Тянет всё крушить и ломать». Соболенко и Рыбакина устроили заочный батл после Итогового

Сезон в женском теннисе завершился ещё 8 ноября, когда в финале Итогового чемпионата WTA в Эр-Рияде казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко (6:3, 7:6).

Матч получился очень эмоциональным – обе теннисистки до сих пор говорят о нём и будут продолжать делать это ещё довольно долго.

Финал Итогового не обошёлся без скандалов. Рыбакина на торжественной церемонии награждения отказалась делать совместное фото с главной WTA Поршей Арчер, а Соболенко в порыве гнева после поражения не слишком корректно высказалась о сопернице.

«Раз в год и палка стреляет», — заявила Соболенко в слезах.

Арина Соболенко нелестно высказалась о Елене Рыбакиной после поражения в финале Итогового Фото: кадр из трансляции

Арина тяжело воспринимает поражения в решающих матчах крупных турниров. В июне Соболенко сделала неоднозначное заявление о Кори Гауфф, которая одолела её в финале «Ролан Гаррос». Довольно странно Арина вела себя после неудачи в финале Australian Open – 2025 с американкой Мэдисон Киз, в отношении которой ранее на US Open говорила ту же самую фразу, которую применила к Рыбакиной.

Все эти поступки Соболенко совершает в порыве эмоций, но вскоре после матчей она осознаёт свою ошибку и приносит извинения. Рыбакина не затаила обиду на Арину за вышесказанную фразу, однако в идеале белорусской теннисистке нужно стараться проявлять сдержанность прямо на корте.

«Мне после матча скидывали, но это было уже сказано в контексте. Играли с Ариной много раз и в этом году, поэтому я как-то особо не концентрируюсь на этом. Хорошо и к Арине, и к её команде отношусь, поэтому близко к сердцу не принимаю, даже если это было действительно в мой адрес сказано», — сказала Рыбакина в интервью Tengri TV.

Важно отметить, что между Соболенко и Рыбакиной зарождается принципиальное соперничество. Арина ведёт 8-6 по личным встречам, однако неудача в финале Итогового оказалась очень болезненным ударом для первой ракетки мира и определённо станет огромным мотивирующим фактором взять реванш во время следующей встречи с Еленой. Обе теннисистки играют в агрессивный силовой теннис и не любят длинные розыгрыши, но за пределами корта они очень разные личности. Соболенко – открытая и экспрессивная, Рыбакина – несколько замкнутая в себе и скромная, хотя общие черты между ними тоже имеются. Это стало ясно по их ответам на похожие вопросы в недавних интервью после Итогового.

Арина Соболенко и Елена Рыбакина после финала Итогового Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Рыбакина предпочитает спокойствие на корте, а Соболенко не может себя сдерживать

«Конечно, да, бывали моменты, когда ты злой на корте, там что-то не получается, в конце концов, тянет только всё крушить и ломать. Но я пытаюсь себя сдерживать, пытаюсь не давать эмоциям выходить за какую-то грань. Конечно, такое настроение тоже бывает, от этого никуда не деться, однако стараюсь всегда себя контролировать по возможности. Да, у меня были, конечно, моменты, когда кидаешь ракетку, уже не справляешься с эмоциями. Но всегда стараюсь себя останавливать, потому что понимаю, есть дети, которые смотрят. Не хотела бы давать такой пример. У каждого свои в этом плане и принципы, и размышления. Хотела бы держать какую-то нейтральность, несмотря на любые ситуации, не показывать сильные эмоции, особенно какие-то негативные. В том числе это и сопернику показывать не хочется. В целом меня всегда так воспитывали даже родители, что это ни к чему на корте. Мне, например, это в плюс не пойдёт. Если кто-то, может быть, разозлится, да, выпустит эмоции, ему станет легче, в моём случае это не всегда так», — сказала Рыбакина в интервью Tengri TV.

«У меня реально классная команда, и они меня прям знают с детства, они знают все мои эмоциональные заскоки, как бы женский организм, он же вот такой (показывает волну руками. – Прим. «Чемпионата»). Я могу где-то сорваться на тренировке, однако они просто это не принимают близко к сердцу, они понимают, что иногда от усталости уже не можешь что-то соображать, думать, можешь так сделать. Но, если честно, чтобы меня вне корта вывести из себя, ну, это нужно очень постараться. И на тренировках в основном я просто слушаю. Просто мне говорят, я молчу. Процесс идёт, и я над этим работаю. Меня тяжело вывести из себя вне корта. На корте все эти эмоции идут. Даже не надо было это обговаривать, но это как бы, грубо говоря, обговорено, что они это не воспринимают близко к сердцу. Они понимают, что мне нужно это всё выбросить. Я считаю, что если я держу всё это в себе, злость, недовольство собой, на всю ситуацию, то это всё только хуже, хуже, хуже, и я вообще теряю себя, и точки возврата нет. Поэтому мне легче выбросить, и, скорее всего, это полетит на команду, как мы все знаем (улыбается). И всё, я обнулённая, всё это выплеснулось, теперь я готова заново работать», – заявила Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.

Рыбакина и Соболенко ещё многого хотят достичь на корте, но уже думают о семье

«Когда я завершу карьеру в теннисе? Здесь, наверное, не один ответ, а хочется соединить всё. Хочется ещё выиграть и «Большой шлем», и Олимпиаду, конечно же, в дальнейшем завести семью. Думаю, всё придёт со временем. Загадывать сложно, когда завершу карьеру, но хотелось бы, чтобы все эти моменты сложились вместе», — сказала Рыбакина в интервью Tengri TV.

«Мне мама каждый раз звонит: «Ты что, заканчиваешь с теннисом?» Сестра: «Ты что, заканчиваешь с теннисом?» Каждый раз она мне пишет: «Ты что! Ты сказала, что ты заканчиваешь с теннисом и идёшь в семью?» Нет. Не сейчас. Расскажу смешную историю. Я в 18 лет думала, что к 25 выиграю всё, что хочу. В 25 лет я рожу, вернусь и продолжу выигрывать. Наступило 25. Я выиграла что-то, но подумала, наверное, лет в 27-28 рожу. Вот мне сейчас 27. Я думаю теперь, что попозже… Да, перенесём. Сейчас я просто хочу реализоваться максимально в своём виде спорта. Посмотреть, как далеко я смогу зайти. Такой ориентировочный план, скажем так. Наверное, хотелось бы лет через пять попробовать завести семью и, возможно, потом попробовать вернуться. Однако это всё в зависимости от того, на какой стадии я буду в своей жизни. Это тяжёлый момент, потому что я, если бы могла, я уже сейчас пошла бы [рожать]. Я очень люблю детей, и вроде бы дети любят меня. Я очень хотела бы, но сейчас у меня в приоритете моя карьера», — заявила Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.

Елена Рыбакина и Арина Соболенко Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Как Соболенко и Рыбакина относятся к Марии Шараповой и Серене Уильямс

«В чём Шарапова сильнее меня? Количеством «Шлемов» как минимум. Мне не удалось, к сожалению, с ней сыграть, хотя очень хотелось. Считаю, она легенда тенниса, благодаря которой многие вообще знают теннис. Думаю, очень много ещё спортсменок, о которых я сказала бы, что на данный момент они лучше меня. Да, в том числе Ига Швёнтек. Мы сражаемся каждый раз, но, если говорить по статистике, отдаю себе отчёт, что Ига, конечно же, лучше в плане стабильности. То, сколько она выиграла, будучи такой юной, какие у неё были сезоны год назад и даже два года назад. Результаты шикарные. Арина Соболенко и Серена Уильямс тоже оказались бы в списке? 100%. Серена у нас также легенда. Арина очень хорошие результаты показывает последние два сезона, поэтому… Понятное дело, что Ига, Арина всё-таки мои соперницы, но в целом результаты, которых они добились, – это очень здорово», — сказала Рыбакина в интервью Tengri TV.

«Меня вдохновляют доминация и вот эта сила воли. И насколько было видно, например, в Серене, когда она играла матч, и вроде вещи там не идут, как она хочет, но вот у неё на лице было написано «не дождётесь, не сегодня». Вот, и мне вот [нравится], как вот она особенно доминировала в туре, вот эта, конечно, сила, сила воли. Шарапова просто мне всегда казалась такой красивой, сильной, модной — и просто вот это ну красота тенниса. Нет, не то чтобы там Серена некрасивая, нет, разные стили и вот такие вот иконы тенниса», — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.

Рыбакина предпочитает спокойный отдых, Соболенко — активный

Елена Рыбакина после титула на Итоговом какое-то время ничего не делала, после чего сходила на концерт американского певца Тедди Свимса. Соболенко сразу же улетела в тёплые края отдыхать с бойфрендом Георгиосом Франгулисом. Лишнее подчёркивание непохожести Соболенко и Рыбакиной, которое придаёт их соперничеству дополнительные краски.

«Естественно, у меня есть диета, когда я играю на турнирах: главное – это меньше сладкого, то есть лучше вообще без него. Как только закончила сезон, конечно же, там были разные пирожные, торт тоже мне подарили очень красивый с логотипом WTA. В этом плане я хорошо отпраздновала. В целом после сезона первые дни больше высыпалась, то есть позволила себе особо ничего не делать и полностью расслабиться несколько дней. Недавно побывала на концерте Тедди Свимса. Что-то такое масштабное или что-то совсем новое не делала. Один из любимых, мне нравится голос очень. Меня пригласили – очень хорошо совпало, что и я была в Дубае в момент его концерта», — сказала Рыбакина в интервью Tengri TV.

Арина Соболенко на отдыхе с бойфрендом Фото: из личного архива Арины Соболенко

«Считаю, что у спортсменов, бизнесменов или медийных личностей происходят эти «качели», потому что [их жизнь выставлена] на больший глаз, всё это видят, комментируют и судят. Поэтому есть тенденция уходить в эти «качели». Я с годами научилась воспринимать мнение, которое важно, а остальное — откидывать. Научилась балансировать тяжёлую работу с моментами, в которых мне действительно в кайф — веселье, моменты с друзьями и семьёй. Уезжаю как можно быстрее с места проигрыша, не включаю телевизор, не смотрю теннис и ухожу на шопинг. Как есть, это жизнь, ребята. В какой-то момент устаёшь обдумывать, винить, судить, хочется пару шотов, красивый вид, и отстаньте от меня все», — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.